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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 кві, 2021 18:35
lapay написав: zРадио написав:
В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит
Це вже новим нічого не світитеме, бо вже наїлись нових. Зеленський, поки що, лідер, тільки чи надовго, з такими зашкварами, по всіх фронтах?
14.04.2021.
Со стороны ДАП-Пески доносится звук регулярных методически отработанных приходов
скорее 82й миномёт. Работают словно на полигоне(это уже чисто служивые РФ)
Периодически звук разбавляется, с содроганием земли тяжёлым.
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