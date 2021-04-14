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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 кві, 2021 18:35
lapay написав: zРадио написав:
В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит
Це вже новим нічого не світитеме, бо вже наїлись нових. Зеленський, поки що, лідер, тільки чи надовго, з такими зашкварами, по всіх фронтах?
14.04.2021. - 19.00+
Со стороны ДАП-Пески доносится звук регулярных методически отработанных приходов
скорее 82й миномёт. Работают словно на полигоне(это уже чисто служивые РФ)
Периодически звук разбавляется, с содроганием земли тяжёлым.
- "В Омане всё спокойно"
- Подают омаров.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 14 кві, 2021 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:42
Uppi написав: zРадио написав: unicdima написав:
Кличка однозначно пруть в президенти.
Краще вже боксер, ніж комік чи кремлівська шістка. Халявщики вже перетікають до Юлі, а приколісти можуть і до боксера. По приколу.
В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит
Если Зе будет президентом в 2024 капец стране . Уже сейчас увольняют не угодных судей закрывают не угодные суды , опозиционные телеканалы . Зе это кукла на веревочке . Страна стонет от песпредела .
Я не даю оценок. Просто говорю о том, что Зеленский к следующим выборам подойдет с ненулевым рейтингом и со значительным опытом. Как и Порошенко в 2019-м. Не будет нового яркого кандидата - шансы 2-го срока будут. Может ли новым ярким кандидатом стать Разумков, или вообще кто-то неизвестный на сегодня - скорее, да. Может ли новым ярким кандидатом стать Кличко - скорее, нет. ИМХО
PS: lapay
, я тоже считаю, что т.н. новые лица - это технология, и ничего боле. Но если избиратель продолжит ее "хавать", что тут поделаешь?
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Додано: Сер 14 кві, 2021 19:10
Kudrjavuy написав:
Простите, но это зависит от "Дела", Верховенства Права, времени, Законодательства,,....
- Вы ожидали, что буду расписывать ещё их Права и Обязанности и наше - за время рассмотрения?
- Открою Вам тайну: там дела "рассматриваются" десятки лет.
- Цель: изменение национального Законодательства, за указанный период, для не повторения таких "обращений"(Геноцид)
Не зависит от дела и прочего. ЕСПЧ постановляет было ли нарушение прав, указанных заявителем, или нет. Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.
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tumos
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Додано: Сер 14 кві, 2021 19:34
Зе підійде до нового строку з близконульвим рейтингом(менше 5%).
Сьогоднішні опитування позбавлені змісту по одній причині - звичайні люди просто не обдумують(обговорюють) це питання. Ось коли вони будуть йти на вибори(за 3-4 місяці) - тоді рейтинги вже правдоподібні.
Нікого нового не буде - це фантазії. Не було ніколи(окрім Зе) в українській історії нікого нового.
Я так розумію східний електорат вже визначився - це Розумков.
Західний - це Кличко/Гройсман.
Я радий що західні кандидати мають всі шанси перемогти і зберегти традицію(Схід-Захід-Схід-Захід-)
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andrijk777
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Додано: Сер 14 кві, 2021 19:43
tumos написав: Kudrjavuy написав:
Простите, но это зависит от "Дела", Верховенства Права, времени, Законодательства,,....
- Вы ожидали, что буду расписывать ещё их Права и Обязанности и наше - за время рассмотрения?
- Открою Вам тайну: там дела "рассматриваются" десятки лет.
- Цель: изменение национального Законодательства, за указанный период, для не повторения таких "обращений"(Геноцид)
Не зависит от дела и прочего. ЕСПЧ постановляет было ли нарушение прав, указанных заявителем, или нет. Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.
Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.
- +100
- Вы когда нибудь слышали о порядке отмены заведомо неправосудных судебных решений, что набулы сылу? И имели тяжкие последствия?
О "Правосудии", как таковом?
О Национальном Законодательстве?
О Верховенстве Права и Конституции Украины?
О том, что такое комплексное нарушение пунктов Права Человека соответственно Европейской Конвенции?(Геноцид
и методы его впровадження на территории Украины)
(это когда под нарушение подходят до 50% конвенции)
Законодательство, что позволяло Решать все эти вопросы Отменено, как "Пережиток прошлого", для невозможности Решения таких дел в национальном Законодательстве - в переводе не Геноцид ликвидирован, а Законодательство позволяющее против него бороться Законным путём. И физически в деньгах не соизмеряется.
т.е. Это не только нарушение ст.6 Европейской Конвенции. И Сегодняшняя "Практика" чінного законодавства та його впроваджувачів?
- У меня на руках, есть десяток Судебных Решений, где Административный Суд отправляет в Общую юрисдикцию, Общая юрисдикция в Административную, а по Закону сам факт обращения, по этому "делу", это "Вышка", не зависимо от юрисдикции.(Там была скромная поправочка о концентрация в одном деле количества Права, где Суд по определению не есть носителем его, и наоборот ...)
Идиёты даже, словно грамотные тулили Решения ЕСПЧ, как аналоговые, но когда вскрываешь, наличие по этому делу Окончательного Решения - начинается самое интересно...
Где без АК 74 дискутировать не о чём.
Степень ответственности - видповидальности?
Отдельно: дела бывают не аналоговые
.(взрослые)
Эту Практику преподавали и курировали представители КГБ в совковых ВУЗах. На сегодня, опустились "до я не хочу", даже в Судах.(Квартал95)
- Это называется "Экспертная работа"
Много образных выражений, но мысль высказана полностью, всё равно много лишнего. Рекомендую мондеру в отношении этого поста поступить, как со всеми, что вышли из под моих кнопок.
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:10
andrijk777 написав:
Зе підійде до нового строку з близконульвим рейтингом(менше 5%).
Сьогоднішні опитування позбавлені змісту по одній причині - звичайні люди просто не обдумують(обговорюють) це питання. Ось коли вони будуть йти на вибори(за 3-4 місяці) - тоді рейтинги вже правдоподібні.
Нікого нового не буде - це фантазії. Не було ніколи(окрім Зе) в українській історії нікого нового.
Я так розумію східний електорат вже визначився - це Розумков.
Західний - це Кличко/Гройсман.
Я радий що західні кандидати мають всі шанси перемогти і зберегти традицію(Схід-Захід-Схід-Захід-)
Не "Лохторат", а те, кто будет платить за создание картинки от населения и за % в избирательных комиссиях.
Вам уже который раз предлагалось рассмотреть реальные кандидатуры:
А их всего ТРИ.
- Остальное шлам от лиц заинтересованных.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 14 кві, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:12
Kudrjavuy написав:
Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.
- +100
- Вы когда нибудь слышали о порядке отмены заведомо неправосудных судебных решений, что набулы сылу? И имели тяжкие последствия?
О "Правосудии", как таковом?
О Национальном Законодательстве?
О Верховенстве Права и Конституции Украины?
О том, что такое комплексное нарушение пунктов Права Человека соответственно Европейской Конвенции?(Геноцид
и методы его впровадження на территории Украины)
(это когда под нарушение подходят до 50% конвенции)И физически в деньгах не соизмеряется.
т.е. Это не только нарушение ст.6 Европейской Конвенции. И Сегодняшняя "Практика" чінного законодавства та його впроваджувачів?
- У меня на руках, есть десяток Судебных Решений, где Административный Суд отправляет в Общую юрисдикцию, Общая юрисдикция в Административную, а по Закону сам факт обращения, по этому "делу", это "Вышка", не зависимо от юрисдикции.(Там была скромная поправочка о концентрация в одном деле количества Права, где Суд по определению не есть носителем его, и наоборот ...)
Идиёты даже, словно грамотные тулили Решения ЕСПЧ, как аналоговые, но когда вскрываешь, наличие по этому делу Окончательного Решения - начинается самое интересно...
Где без АК 74 дискутировать не о чём.
Степень ответственности - видповидальности?
Отдельно: дела бывают не аналоговые.
Эту Практику преподавали и курировали представители КГБ в совковых ВУЗах. На сегодня, опустились "до я не хочу", даже в Судах.(Квартал95)
- Это называется "Экспертная работа"
Много образных выражений, но мысль высказана полностью. Рекомендую мондеру в отношении этого поста поступить, как со всеми, что вышли из под моих кнопок.
Большой текст. Для меня представляется затруднительным структурировать все высказанные Вами утверждения. Отмечу следующее. Я знаком с содержанием ЗУ
"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". В нем указаны меры общего и индивидуального характера, которые должно осуществить государство для восстановления нарушенных прав заявителя, которые установил ЕСПЧ. Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания.
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tumos
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:16
tumos написав:
Большой текст. Для меня представляется затруднительным структурировать все высказанные Вами утверждения. Отмечу следующее. Я знаком с содержанием ЗУ
"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". В нем указаны меры общего и индивидуального характера, которые должно осуществить государство для восстановления нарушенных прав заявителя, которые установил ЕСПЧ. Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания.
Это Вы даёте трактовку статьи Конституции Украины №1 Конституционным Судом Украины 2011 года.(Украина стала официально Воровским Государством)
Что превратило Украину в государство "наоборот".
Что, к примеру даёт Право .... говорить - "Я Вам ничего не должен!".
Увы, батенька, увы - Существуют такие "пункты", которые НЕ ЗАВИСЯТ, для чего прописана Конституция, всякие Конвенции, существует Суд, были Законы....При чём даже не зависят от пожелания судей и Законодательства.
- Вот это для них СТРАШНОЕ!
Необратимость наказания, за тяжкие преступления.
Которые невозможно списать на "судебные" или иные "ошибки".
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 14 кві, 2021 21:37
tumos написав: Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания.
В соответствии ранее изложенного рекомендую сегодняшние "Новости":https://news.finance.ua/ua/news/-/49115 ... antuvannyahttps://news.finance.ua/ua/news/-/49112 ... hgarantiyi
- Это форма официального изъятия у населения двух-трёх бюджетов Украины - "этого года", к примеру.
Механизм, я думаю не стоит здесь публично излагать?
Ведь Вы "знакомы с практикой"?
И форум - "финансовый"!
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 14 кві, 2021 21:39
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