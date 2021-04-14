Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7222722372247225> Додано: Сер 14 кві, 2021 18:35 lapay написав: zРадио написав: В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит

Це вже новим нічого не світитеме, бо вже наїлись нових. Зеленський, поки що, лідер, тільки чи надовго, з такими зашкварами, по всіх фронтах? Це вже новим нічого не світитеме, бо вже наїлись нових. Зеленський, поки що, лідер, тільки чи надовго, з такими зашкварами, по всіх фронтах?

14.04.2021. - 19.00+

Со стороны ДАП-Пески доносится звук регулярных методически отработанных приходов скорее 82й миномёт. Работают словно на полигоне(это уже чисто служивые РФ)

Периодически звук разбавляется, с содроганием земли тяжёлым.

- "В Омане всё спокойно"

- Подают омаров. 14.04.2021. - 19.00+Со стороны ДАП-Пески доносится звук регулярных методически отработанныхскорее 82й миномёт. Работают словно на полигоне(это уже чисто служивые РФ)Периодически звук разбавляется, с содроганием земли тяжёлым.- "В Омане всё спокойно"- Подают омаров. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 14 кві, 2021 19:55, всього редагувалось 1 раз. Kudrjavuy

Повідомлень: 8779 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 18:42 Uppi написав: zРадио написав: unicdima написав: Кличка однозначно пруть в президенти.

Краще вже боксер, ніж комік чи кремлівська шістка. Халявщики вже перетікають до Юлі, а приколісти можуть і до боксера. По приколу. Кличка однозначно пруть в президенти.Краще вже боксер, ніж комік чи кремлівська шістка. Халявщики вже перетікають до Юлі, а приколісти можуть і до боксера. По приколу.



В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит

Если Зе будет президентом в 2024 капец стране . Уже сейчас увольняют не угодных судей закрывают не угодные суды , опозиционные телеканалы . Зе это кукла на веревочке . Страна стонет от песпредела . Если Зе будет президентом в 2024 капец стране . Уже сейчас увольняют не угодных судей закрывают не угодные суды , опозиционные телеканалы . Зе это кукла на веревочке . Страна стонет от песпредела .



Я не даю оценок. Просто говорю о том, что Зеленский к следующим выборам подойдет с ненулевым рейтингом и со значительным опытом. Как и Порошенко в 2019-м. Не будет нового яркого кандидата - шансы 2-го срока будут. Может ли новым ярким кандидатом стать Разумков, или вообще кто-то неизвестный на сегодня - скорее, да. Может ли новым ярким кандидатом стать Кличко - скорее, нет. ИМХО



PS: lapay, я тоже считаю, что т.н. новые лица - это технология, и ничего боле. Но если избиратель продолжит ее "хавать", что тут поделаешь? Я не даю оценок. Просто говорю о том, что Зеленский к следующим выборам подойдет с ненулевым рейтингом и со значительным опытом. Как и Порошенко в 2019-м. Не будет нового яркого кандидата - шансы 2-го срока будут. Может ли новым ярким кандидатом стать Разумков, или вообще кто-то неизвестный на сегодня - скорее, да. Может ли новым ярким кандидатом стать Кличко - скорее, нет. ИМХОPS:, я тоже считаю, что т.н. новые лица - это технология, и ничего боле. Но если избиратель продолжит ее "хавать", что тут поделаешь? zРадио

Повідомлень: 9764 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2059 раз. Подякували: 4450 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 19:10 Kudrjavuy написав: Простите, но это зависит от "Дела", Верховенства Права, времени, Законодательства,,....

- Вы ожидали, что буду расписывать ещё их Права и Обязанности и наше - за время рассмотрения?

- Открою Вам тайну: там дела "рассматриваются" десятки лет.

- Цель: изменение национального Законодательства, за указанный период, для не повторения таких "обращений"(Геноцид) Простите, но это зависит от "Дела", Верховенства Права, времени, Законодательства,,....- Вы ожидали, что буду расписывать ещё их Права и Обязанности и наше - за время рассмотрения?- Открою Вам тайну: там дела "рассматриваются" десятки лет.- Цель: изменение национального Законодательства, за указанный период, для не повторения таких "обращений"(Геноцид)

Не зависит от дела и прочего. ЕСПЧ постановляет было ли нарушение прав, указанных заявителем, или нет. Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит. Не зависит от дела и прочего. ЕСПЧ постановляет было ли нарушение прав, указанных заявителем, или нет. Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит. tumos Повідомлень: 1642 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 19:34 Зе підійде до нового строку з близконульвим рейтингом(менше 5%).

Сьогоднішні опитування позбавлені змісту по одній причині - звичайні люди просто не обдумують(обговорюють) це питання. Ось коли вони будуть йти на вибори(за 3-4 місяці) - тоді рейтинги вже правдоподібні.

Нікого нового не буде - це фантазії. Не було ніколи(окрім Зе) в українській історії нікого нового.

Я так розумію східний електорат вже визначився - це Розумков.

Західний - це Кличко/Гройсман.

Я радий що західні кандидати мають всі шанси перемогти і зберегти традицію(Схід-Захід-Схід-Захід-) andrijk777

Повідомлень: 3001 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 19:43 tumos написав: Kudrjavuy написав: Простите, но это зависит от "Дела", Верховенства Права, времени, Законодательства,,....

- Вы ожидали, что буду расписывать ещё их Права и Обязанности и наше - за время рассмотрения?

- Открою Вам тайну: там дела "рассматриваются" десятки лет.

- Цель: изменение национального Законодательства, за указанный период, для не повторения таких "обращений"(Геноцид) Простите, но это зависит от "Дела", Верховенства Права, времени, Законодательства,,....- Вы ожидали, что буду расписывать ещё их Права и Обязанности и наше - за время рассмотрения?- Открою Вам тайну: там дела "рассматриваются" десятки лет.- Цель: изменение национального Законодательства, за указанный период, для не повторения таких "обращений"(Геноцид)

Не зависит от дела и прочего. ЕСПЧ постановляет было ли нарушение прав, указанных заявителем, или нет. Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит. Не зависит от дела и прочего. ЕСПЧ постановляет было ли нарушение прав, указанных заявителем, или нет.

Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.

- +100

- Вы когда нибудь слышали о порядке отмены заведомо неправосудных судебных решений, что набулы сылу? И имели тяжкие последствия?

О "Правосудии", как таковом?

О Национальном Законодательстве?

О Верховенстве Права и Конституции Украины?

О том, что такое комплексное нарушение пунктов Права Человека соответственно Европейской Конвенции?(Геноцид и методы его впровадження на территории Украины)

(это когда под нарушение подходят до 50% конвенции)

Законодательство, что позволяло Решать все эти вопросы Отменено, как "Пережиток прошлого", для невозможности Решения таких дел в национальном Законодательстве - в переводе не Геноцид ликвидирован, а Законодательство позволяющее против него бороться Законным путём.

И физически в деньгах не соизмеряется. т.е. Это не только нарушение ст.6 Европейской Конвенции. И Сегодняшняя "Практика" чінного законодавства та його впроваджувачів?



- У меня на руках, есть десяток Судебных Решений, где Административный Суд отправляет в Общую юрисдикцию, Общая юрисдикция в Административную, а по Закону сам факт обращения, по этому "делу", это "Вышка", не зависимо от юрисдикции.(Там была скромная поправочка о концентрация в одном деле количества Права, где Суд по определению не есть носителем его, и наоборот ...)

Идиёты даже, словно грамотные тулили Решения ЕСПЧ, как аналоговые, но когда вскрываешь, наличие по этому делу Окончательного Решения - начинается самое интересно... Где без АК 74 дискутировать не о чём.

Степень ответственности - видповидальности?



Отдельно: дела бывают не аналоговые.(взрослые)

Эту Практику преподавали и курировали представители КГБ в совковых ВУЗах. На сегодня, опустились "до я не хочу", даже в Судах.(Квартал95)



- Это называется "Экспертная работа"



Много образных выражений, но мысль высказана полностью, всё равно много лишнего. Рекомендую мондеру в отношении этого поста поступить, как со всеми, что вышли из под моих кнопок. Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.- +100- Вы когда нибудь слышали о порядке отмены заведомо неправосудных судебных решений, что набулы сылу? И имели тяжкие последствия?О "Правосудии", как таковом?О Национальном Законодательстве?О Верховенстве Права и Конституции Украины?О том, что такое комплексное нарушение пунктов Права Человека соответственно Европейской Конвенции?(и методы его впровадження на территории Украины)(это когда под нарушение подходят до 50% конвенции)Законодательство, что позволяло Решать все эти вопросы Отменено, как "Пережиток прошлого", для невозможности Решения таких дел в национальном Законодательстве - в переводе не Геноцид ликвидирован, а Законодательство позволяющее против него бороться Законным путём.т.е. Это не только нарушение ст.6 Европейской Конвенции. И Сегодняшняя "Практика" чінного законодавства та його впроваджувачів?- У меня на руках, есть десяток Судебных Решений, где Административный Суд отправляет в Общую юрисдикцию, Общая юрисдикция в Административную, а по Закону сам факт обращения, по этому "делу", это "Вышка", не зависимо от юрисдикции.(Там была скромная поправочка о концентрация в одном деле количества Права, где Суд по определению не есть носителем его, и наоборот ...)Идиёты даже, словно грамотные тулили Решения ЕСПЧ, как аналоговые, но когда вскрываешь, наличие по этому делу Окончательного Решения - начинается самое интересно...Где без АК 74 дискутировать не о чём.Степень ответственности - видповидальности?Отдельно:.(взрослые)Эту Практику преподавали и курировали представители КГБ в совковых ВУЗах. На сегодня, опустились "до я не хочу", даже в Судах.(Квартал95)- Это называетсяМного образных выражений, но мысль высказана полностью, всё равно много лишнего. Kudrjavuy

Повідомлень: 8779 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 20:10 andrijk777 написав: Зе підійде до нового строку з близконульвим рейтингом(менше 5%).

Сьогоднішні опитування позбавлені змісту по одній причині - звичайні люди просто не обдумують(обговорюють) це питання. Ось коли вони будуть йти на вибори(за 3-4 місяці) - тоді рейтинги вже правдоподібні.

Нікого нового не буде - це фантазії. Не було ніколи(окрім Зе) в українській історії нікого нового.

Я так розумію східний електорат вже визначився - це Розумков.

Західний - це Кличко/Гройсман.

Я радий що західні кандидати мають всі шанси перемогти і зберегти традицію(Схід-Захід-Схід-Захід-) Зе підійде до нового строку з близконульвим рейтингом(менше 5%).Сьогоднішні опитування позбавлені змісту по одній причині - звичайні люди просто не обдумують(обговорюють) це питання. Ось коли вони будуть йти на вибори(за 3-4 місяці) - тоді рейтинги вже правдоподібні.Нікого нового не буде - це фантазії. Не було ніколи(окрім Зе) в українській історії нікого нового.Я так розумію східний електорат вже визначився - це Розумков.Західний - це Кличко/Гройсман.Я радий що західні кандидати мають всі шанси перемогти і зберегти традицію(Схід-Захід-Схід-Захід-)

Не "Лохторат", а те, кто будет платить за создание картинки от населения и за % в избирательных комиссиях.

Вам уже который раз предлагалось рассмотреть реальные кандидатуры:

А их всего ТРИ.

- Остальное шлам от лиц заинтересованных. Не "Лохторат", а те, кто будет платить за создание картинки от населения и за % в избирательных комиссиях.Вам уже который раз предлагалось рассмотреть реальные кандидатуры:А их всего ТРИ.- Остальное шлам от лиц заинтересованных. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 14 кві, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз. Kudrjavuy

Повідомлень: 8779 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 20:12 Kudrjavuy написав: Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.

- +100

- Вы когда нибудь слышали о порядке отмены заведомо неправосудных судебных решений, что набулы сылу? И имели тяжкие последствия?

О "Правосудии", как таковом?

О Национальном Законодательстве?

О Верховенстве Права и Конституции Украины?

О том, что такое комплексное нарушение пунктов Права Человека соответственно Европейской Конвенции?(Геноцид и методы его впровадження на территории Украины)

(это когда под нарушение подходят до 50% конвенции)

И физически в деньгах не соизмеряется. т.е. Это не только нарушение ст.6 Европейской Конвенции. И Сегодняшняя "Практика" чінного законодавства та його впроваджувачів?



- У меня на руках, есть десяток Судебных Решений, где Административный Суд отправляет в Общую юрисдикцию, Общая юрисдикция в Административную, а по Закону сам факт обращения, по этому "делу", это "Вышка", не зависимо от юрисдикции.(Там была скромная поправочка о концентрация в одном деле количества Права, где Суд по определению не есть носителем его, и наоборот ...)

Идиёты даже, словно грамотные тулили Решения ЕСПЧ, как аналоговые, но когда вскрываешь, наличие по этому делу Окончательного Решения - начинается самое интересно... Где без АК 74 дискутировать не о чём.

Степень ответственности - видповидальности?



Отдельно: дела бывают не аналоговые.

Эту Практику преподавали и курировали представители КГБ в совковых ВУЗах. На сегодня, опустились "до я не хочу", даже в Судах.(Квартал95)



- Это называется "Экспертная работа"



Много образных выражений, но мысль высказана полностью. Рекомендую мондеру в отношении этого поста поступить, как со всеми, что вышли из под моих кнопок. Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.- +100- Вы когда нибудь слышали о порядке отмены заведомо неправосудных судебных решений, что набулы сылу? И имели тяжкие последствия?О "Правосудии", как таковом?О Национальном Законодательстве?О Верховенстве Права и Конституции Украины?О том, что такое комплексное нарушение пунктов Права Человека соответственно Европейской Конвенции?(и методы его впровадження на территории Украины)(это когда под нарушение подходят до 50% конвенции)т.е. Это не только нарушение ст.6 Европейской Конвенции. И Сегодняшняя "Практика" чінного законодавства та його впроваджувачів?- У меня на руках, есть десяток Судебных Решений, где Административный Суд отправляет в Общую юрисдикцию, Общая юрисдикция в Административную, а по Закону сам факт обращения, по этому "делу", это "Вышка", не зависимо от юрисдикции.(Там была скромная поправочка о концентрация в одном деле количества Права, где Суд по определению не есть носителем его, и наоборот ...)Идиёты даже, словно грамотные тулили Решения ЕСПЧ, как аналоговые, но когда вскрываешь, наличие по этому делу Окончательного Решения - начинается самое интересно...Где без АК 74 дискутировать не о чём.Степень ответственности - видповидальности?Отдельно: дела бывают не аналоговые.Эту Практику преподавали и курировали представители КГБ в совковых ВУЗах. На сегодня, опустились "до я не хочу", даже в Судах.(Квартал95)- Это называетсяМного образных выражений, но мысль высказана полностью. Рекомендую мондеру в отношении этого поста поступить, как со всеми, что вышли из под моих кнопок.

Большой текст. Для меня представляется затруднительным структурировать все высказанные Вами утверждения. Отмечу следующее. Я знаком с содержанием ЗУ

"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". В нем указаны меры общего и индивидуального характера, которые должно осуществить государство для восстановления нарушенных прав заявителя, которые установил ЕСПЧ. Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания. Большой текст. Для меня представляется затруднительным структурировать все высказанные Вами утверждения. Отмечу следующее. Я знаком с содержанием ЗУ"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". В нем указаны меры общего и индивидуального характера, которые должно осуществить государство для восстановления нарушенных прав заявителя, которые установил ЕСПЧ. Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания. tumos Повідомлень: 1642 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 20:16 tumos написав: Большой текст. Для меня представляется затруднительным структурировать все высказанные Вами утверждения. Отмечу следующее. Я знаком с содержанием ЗУ

"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". В нем указаны меры общего и индивидуального характера, которые должно осуществить государство для восстановления нарушенных прав заявителя, которые установил ЕСПЧ. Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания. Большой текст. Для меня представляется затруднительным структурировать все высказанные Вами утверждения. Отмечу следующее. Я знаком с содержанием ЗУ"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". В нем указаны меры общего и индивидуального характера, которые должно осуществить государство для восстановления нарушенных прав заявителя, которые установил ЕСПЧ. Насколько эти меры осуществляет государство

Это Вы даёте трактовку статьи Конституции Украины №1 Конституционным Судом Украины 2011 года.(Украина стала официально Воровским Государством)

Что превратило Украину в государство "наоборот".

Что, к примеру даёт Право .... говорить - "Я Вам ничего не должен!".



Увы, батенька, увы - Существуют такие "пункты", которые НЕ ЗАВИСЯТ, для чего прописана Конституция, всякие Конвенции, существует Суд, были Законы....

При чём даже не зависят от пожелания судей и Законодательства.

- Вот это для них СТРАШНОЕ!

Необратимость наказания, за тяжкие преступления.

Которые невозможно списать на "судебные" или иные "ошибки". Это Вы даёте трактовку статьи Конституции Украины №1 Конституционным Судом Украины 2011 года.(Украина стала официально Воровским Государством)Что превратило Украину в государство "наоборот".Что, к примеру даёт Право .... говорить - "Я Вам ничего не должен!".Увы, батенька, увы - Существуют такие "пункты", которые НЕ ЗАВИСЯТ, для чего прописана Конституция, всякие Конвенции, существует Суд, были Законы....- Вот это для них СТРАШНОЕ!Необратимость наказания, за тяжкие преступления.Которые невозможно списать на "судебные" или иные "ошибки". Kudrjavuy

Повідомлень: 8779 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 21:37 tumos написав: Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания.

В соответствии ранее изложенного рекомендую сегодняшние "Новости":

https://news.finance.ua/ua/news/-/49115 ... antuvannya

https://news.finance.ua/ua/news/-/49112 ... hgarantiyi

- Это форма официального изъятия у населения двух-трёх бюджетов Украины - "этого года", к примеру.

Механизм, я думаю не стоит здесь публично излагать?

Ведь Вы "знакомы с практикой"?

И форум - "финансовый"! В соответствии ранее изложенного рекомендую сегодняшние "Новости":- Это форма официального изъятия у населения двух-трёх бюджетов Украины - "этого года", к примеру.Механизм, я думаю не стоит здесь публично излагать?Ведь Вы "знакомы с практикой"?И форум - "финансовый"! Kudrjavuy

Повідомлень: 8779 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 21:39 Тракторист

Повідомлень: 5222 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 829 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7222722372247225> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 0 гостейМодератори: Ірина_