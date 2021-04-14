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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 кві, 2021 19:34
Зе підійде до нового строку з близконульвим рейтингом(менше 5%).
Сьогоднішні опитування позбавлені змісту по одній причині - звичайні люди просто не обдумують(обговорюють) це питання. Ось коли вони будуть йти на вибори(за 3-4 місяці) - тоді рейтинги вже правдоподібні.
Нікого нового не буде - це фантазії. Не було ніколи(окрім Зе) в українській історії нікого нового.
Я так розумію східний електорат вже визначився - це Розумков.
Західний - це Кличко/Гройсман.
Я радий що західні кандидати мають всі шанси перемогти і зберегти традицію(Схід-Захід-Схід-Захід-)
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andrijk777
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:12
Kudrjavuy написав:
Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.
- +100
- Вы когда нибудь слышали о порядке отмены заведомо неправосудных судебных решений, что набулы сылу? И имели тяжкие последствия?
О "Правосудии", как таковом?
О Национальном Законодательстве?
О Верховенстве Права и Конституции Украины?
О том, что такое комплексное нарушение пунктов Права Человека соответственно Европейской Конвенции?(Геноцид
и методы его впровадження на территории Украины)
(это когда под нарушение подходят до 50% конвенции)И физически в деньгах не соизмеряется.
т.е. Это не только нарушение ст.6 Европейской Конвенции. И Сегодняшняя "Практика" чінного законодавства та його впроваджувачів?
- У меня на руках, есть десяток Судебных Решений, где Административный Суд отправляет в Общую юрисдикцию, Общая юрисдикция в Административную, а по Закону сам факт обращения, по этому "делу", это "Вышка", не зависимо от юрисдикции.(Там была скромная поправочка о концентрация в одном деле количества Права, где Суд по определению не есть носителем его, и наоборот ...)
Идиёты даже, словно грамотные тулили Решения ЕСПЧ, как аналоговые, но когда вскрываешь, наличие по этому делу Окончательного Решения - начинается самое интересно...
Где без АК 74 дискутировать не о чём.
Степень ответственности - видповидальности?
Отдельно: дела бывают не аналоговые.
Эту Практику преподавали и курировали представители КГБ в совковых ВУЗах. На сегодня, опустились "до я не хочу", даже в Судах.(Квартал95)
- Это называется "Экспертная работа"
Много образных выражений, но мысль высказана полностью. Рекомендую мондеру в отношении этого поста поступить, как со всеми, что вышли из под моих кнопок.
Большой текст. Для меня представляется затруднительным структурировать все высказанные Вами утверждения. Отмечу следующее. Я знаком с содержанием ЗУ
"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". В нем указаны меры общего и индивидуального характера, которые должно осуществить государство для восстановления нарушенных прав заявителя, которые установил ЕСПЧ. Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания.
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tumos
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Додано: Сер 14 кві, 2021 21:52
zРадио написав: Uppi написав: zРадио написав:
В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит
Если Зе будет президентом в 2024 капец стране . Уже сейчас увольняют не угодных судей закрывают не угодные суды , опозиционные телеканалы . Зе это кукла на веревочке . Страна стонет от песпредела .
Я не даю оценок. Просто говорю о том, что Зеленский к следующим выборам подойдет с ненулевым рейтингом и со значительным опытом. Как и Порошенко в 2019-м. Не будет нового яркого кандидата - шансы 2-го срока будут. Может ли новым ярким кандидатом стать Разумков, или вообще кто-то неизвестный на сегодня - скорее, да. Может ли новым ярким кандидатом стать Кличко - скорее, нет. ИМХО
PS: lapay
, я тоже считаю, что т.н. новые лица - это технология, и ничего боле. Но если избиратель продолжит ее "хавать", что тут поделаешь?
Пока не появятся 1) суперблагоприятных и понятных даже детям внешних планов насчет Украины и/или 2) не будет организована нормальная политическая сила на основе среднего класса (который у нас убивают и выпихивают из страны), то внешние силы/олигархи так и будут перетасовывать своих назначенных фунтов, формируя "общественное мнение", "запросы на новых лиц" и т.д., и подавать на выборы для "демократической" легитимизации народом (а если народ не захочет их "принимать" или просто не придет на "выборы", то сработают давно налаженные методы "работы ЦВК/ТВК")
с негативным результатом правления (в лучшем случае - просто топтание на месте).... Ни первого, ни второго в упор не вижу.
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Alex2007
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Додано: Сер 14 кві, 2021 22:25
Kudrjavuy написав: tumos написав: Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания.
В соответствии ранее изложенного рекомендую сегодняшние "Новости":https://news.finance.ua/ua/news/-/49115 ... antuvannyahttps://news.finance.ua/ua/news/-/49112 ... hgarantiyi
- Это форма официального изъятия у населения двух-трёх бюджетов Украины - "этого года", к примеру.
Механизм, я думаю не стоит здесь публично излагать?
Ведь Вы "знакомы с практикой"?
И форум - "финансовый"!
При чём, физически это изъятие из Ощада средств населения и прочих, кто имел депозит, загон лохов в биткоин. Именно тотальное недоверие к Государству Украина и его институциям. Почему к Ощаду не дать "инвестняню"?
бегло почитал по диагонали и нифига не понял: по вашей риторике народ нищий в обдирающем государстве, которое мотивирует нищих лохов в биткоин
если вы про богатых лохов, то непонятно, что вы имеете ввиду под "лохами"
вычурный синтаксис, с большой долей вероятности, может быть продуктом графомана, особенно при значительном количестве грамматических ошибок
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clash
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