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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7221722272237224 Додано: Сер 14 кві, 2021 19:34 Зе підійде до нового строку з близконульвим рейтингом(менше 5%).

Сьогоднішні опитування позбавлені змісту по одній причині - звичайні люди просто не обдумують(обговорюють) це питання. Ось коли вони будуть йти на вибори(за 3-4 місяці) - тоді рейтинги вже правдоподібні.

Нікого нового не буде - це фантазії. Не було ніколи(окрім Зе) в українській історії нікого нового.

Я так розумію східний електорат вже визначився - це Розумков.

Західний - це Кличко/Гройсман.

Я радий що західні кандидати мають всі шанси перемогти і зберегти традицію(Схід-Захід-Схід-Захід-) andrijk777

Повідомлень: 3001 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 20:12 Kudrjavuy написав: Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.

- +100

- Вы когда нибудь слышали о порядке отмены заведомо неправосудных судебных решений, что набулы сылу? И имели тяжкие последствия?

О "Правосудии", как таковом?

О Национальном Законодательстве?

О Верховенстве Права и Конституции Украины?

О том, что такое комплексное нарушение пунктов Права Человека соответственно Европейской Конвенции?(Геноцид и методы его впровадження на территории Украины)

(это когда под нарушение подходят до 50% конвенции)

И физически в деньгах не соизмеряется. т.е. Это не только нарушение ст.6 Европейской Конвенции. И Сегодняшняя "Практика" чінного законодавства та його впроваджувачів?



- У меня на руках, есть десяток Судебных Решений, где Административный Суд отправляет в Общую юрисдикцию, Общая юрисдикция в Административную, а по Закону сам факт обращения, по этому "делу", это "Вышка", не зависимо от юрисдикции.(Там была скромная поправочка о концентрация в одном деле количества Права, где Суд по определению не есть носителем его, и наоборот ...)

Идиёты даже, словно грамотные тулили Решения ЕСПЧ, как аналоговые, но когда вскрываешь, наличие по этому делу Окончательного Решения - начинается самое интересно... Где без АК 74 дискутировать не о чём.

Степень ответственности - видповидальности?



Отдельно: дела бывают не аналоговые.

Эту Практику преподавали и курировали представители КГБ в совковых ВУЗах. На сегодня, опустились "до я не хочу", даже в Судах.(Квартал95)



- Это называется "Экспертная работа"



Много образных выражений, но мысль высказана полностью. Рекомендую мондеру в отношении этого поста поступить, как со всеми, что вышли из под моих кнопок. Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.- +100- Вы когда нибудь слышали о порядке отмены заведомо неправосудных судебных решений, что набулы сылу? И имели тяжкие последствия?О "Правосудии", как таковом?О Национальном Законодательстве?О Верховенстве Права и Конституции Украины?О том, что такое комплексное нарушение пунктов Права Человека соответственно Европейской Конвенции?(и методы его впровадження на территории Украины)(это когда под нарушение подходят до 50% конвенции)т.е. Это не только нарушение ст.6 Европейской Конвенции. И Сегодняшняя "Практика" чінного законодавства та його впроваджувачів?- У меня на руках, есть десяток Судебных Решений, где Административный Суд отправляет в Общую юрисдикцию, Общая юрисдикция в Административную, а по Закону сам факт обращения, по этому "делу", это "Вышка", не зависимо от юрисдикции.(Там была скромная поправочка о концентрация в одном деле количества Права, где Суд по определению не есть носителем его, и наоборот ...)Идиёты даже, словно грамотные тулили Решения ЕСПЧ, как аналоговые, но когда вскрываешь, наличие по этому делу Окончательного Решения - начинается самое интересно...Где без АК 74 дискутировать не о чём.Степень ответственности - видповидальности?Отдельно: дела бывают не аналоговые.Эту Практику преподавали и курировали представители КГБ в совковых ВУЗах. На сегодня, опустились "до я не хочу", даже в Судах.(Квартал95)- Это называетсяМного образных выражений, но мысль высказана полностью. Рекомендую мондеру в отношении этого поста поступить, как со всеми, что вышли из под моих кнопок.

Большой текст. Для меня представляется затруднительным структурировать все высказанные Вами утверждения. Отмечу следующее. Я знаком с содержанием ЗУ

"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". В нем указаны меры общего и индивидуального характера, которые должно осуществить государство для восстановления нарушенных прав заявителя, которые установил ЕСПЧ. Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания. Большой текст. Для меня представляется затруднительным структурировать все высказанные Вами утверждения. Отмечу следующее. Я знаком с содержанием ЗУ"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". В нем указаны меры общего и индивидуального характера, которые должно осуществить государство для восстановления нарушенных прав заявителя, которые установил ЕСПЧ. Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания. tumos Повідомлень: 1643 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 21:52 zРадио написав: Uppi написав: zРадио написав:

В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит

Если Зе будет президентом в 2024 капец стране . Уже сейчас увольняют не угодных судей закрывают не угодные суды , опозиционные телеканалы . Зе это кукла на веревочке . Страна стонет от песпредела . Если Зе будет президентом в 2024 капец стране . Уже сейчас увольняют не угодных судей закрывают не угодные суды , опозиционные телеканалы . Зе это кукла на веревочке . Страна стонет от песпредела .



Я не даю оценок. Просто говорю о том, что Зеленский к следующим выборам подойдет с ненулевым рейтингом и со значительным опытом. Как и Порошенко в 2019-м. Не будет нового яркого кандидата - шансы 2-го срока будут. Может ли новым ярким кандидатом стать Разумков, или вообще кто-то неизвестный на сегодня - скорее, да. Может ли новым ярким кандидатом стать Кличко - скорее, нет. ИМХО



PS: lapay, я тоже считаю, что т.н. новые лица - это технология, и ничего боле. Но если избиратель продолжит ее "хавать", что тут поделаешь? Я не даю оценок. Просто говорю о том, что Зеленский к следующим выборам подойдет с ненулевым рейтингом и со значительным опытом. Как и Порошенко в 2019-м. Не будет нового яркого кандидата - шансы 2-го срока будут. Может ли новым ярким кандидатом стать Разумков, или вообще кто-то неизвестный на сегодня - скорее, да. Может ли новым ярким кандидатом стать Кличко - скорее, нет. ИМХОPS:, я тоже считаю, что т.н. новые лица - это технология, и ничего боле. Но если избиратель продолжит ее "хавать", что тут поделаешь?



Пока не появятся 1) суперблагоприятных и понятных даже детям внешних планов насчет Украины и/или 2) не будет организована нормальная политическая сила на основе среднего класса (который у нас убивают и выпихивают из страны), то внешние силы/олигархи так и будут перетасовывать своих назначенных фунтов, формируя "общественное мнение", "запросы на новых лиц" и т.д., и подавать на выборы для "демократической" легитимизации народом (а если народ не захочет их "принимать" или просто не придет на "выборы", то сработают давно налаженные методы "работы ЦВК/ТВК") с негативным результатом правления (в лучшем случае - просто топтание на месте).... Ни первого, ни второго в упор не вижу. Пока не появятся 1) суперблагоприятных и понятных даже детям внешних планов насчет Украины и/или 2) не будет организована нормальная политическая сила на основе среднего класса (который у нас убивают и выпихивают из страны), то внешние силы/олигархи так и будут перетасовывать своих назначенных фунтов, формируя "общественное мнение", "запросы на новых лиц" и т.д., и подавать на выборы для "демократической" легитимизации народом (а если народ не захочет их "принимать" или просто не придет на "выборы", то сработают давно налаженные методы "работы ЦВК/ТВК") с негативным результатом правления (в лучшем случае - просто топтание на месте).... Ни первого, ни второго в упор не вижу. Alex2007 1

Повідомлень: 2887 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 кві, 2021 22:25 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: tumos написав: Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания.

В соответствии ранее изложенного рекомендую сегодняшние "Новости":

https://news.finance.ua/ua/news/-/49115 ... antuvannya

https://news.finance.ua/ua/news/-/49112 ... hgarantiyi

- Это форма официального изъятия у населения двух-трёх бюджетов Украины - "этого года", к примеру.

Механизм, я думаю не стоит здесь публично излагать?

Ведь Вы "знакомы с практикой"?

И форум - "финансовый"!



При чём, физически это изъятие из Ощада средств населения и прочих, кто имел депозит, загон лохов в биткоин. Именно тотальное недоверие к Государству Украина и его институциям. Почему к Ощаду не дать "инвестняню"? В соответствии ранее изложенного рекомендую сегодняшние "Новости":- Это форма официального изъятия у населения двух-трёх бюджетов Украины - "этого года", к примеру.Механизм, я думаю не стоит здесь публично излагать?Ведь Вы "знакомы с практикой"?И форум - "финансовый"!При чём, физически это изъятие из Ощада средств населения и прочих, кто имел депозит, загон лохов в биткоин. Именно тотальное недоверие к Государству Украина и его институциям. Почему к Ощаду не дать "инвестняню"?

бегло почитал по диагонали и нифига не понял: по вашей риторике народ нищий в обдирающем государстве, которое мотивирует нищих лохов в биткоин если вы про богатых лохов, то непонятно, что вы имеете ввиду под "лохами"

вычурный синтаксис, с большой долей вероятности, может быть продуктом графомана, особенно при значительном количестве грамматических ошибок бегло почитал по диагонали и нифига не понял: по вашей риторике народ нищий в обдирающем государстве, которое мотивирует нищих лохов в биткоинесли вы про богатых лохов, то непонятно, что вы имеете ввиду под "лохами"вычурный синтаксис, с большой долей вероятности, может быть продуктом графомана, особенно при значительном количестве грамматических ошибок clash Повідомлень: 364 З нами з: 30.01.21 Подякував: 99 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 08:23

Враг у ворот, а зеленые не только два года потеряли в пустую, но и сейчас никак не готовятся к защите, даже с элементарным топливом проблемы. Schmit

Повідомлень: 2113 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7221722272237224 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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