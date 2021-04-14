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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 кві, 2021 19:34
Зе підійде до нового строку з близконульвим рейтингом(менше 5%).
Сьогоднішні опитування позбавлені змісту по одній причині - звичайні люди просто не обдумують(обговорюють) це питання. Ось коли вони будуть йти на вибори(за 3-4 місяці) - тоді рейтинги вже правдоподібні.
Нікого нового не буде - це фантазії. Не було ніколи(окрім Зе) в українській історії нікого нового.
Я так розумію східний електорат вже визначився - це Розумков.
Західний - це Кличко/Гройсман.
Я радий що західні кандидати мають всі шанси перемогти і зберегти традицію(Схід-Захід-Схід-Захід-)
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andrijk777
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:12
Kudrjavuy написав:
Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.
- +100
- Вы когда нибудь слышали о порядке отмены заведомо неправосудных судебных решений, что набулы сылу? И имели тяжкие последствия?
О "Правосудии", как таковом?
О Национальном Законодательстве?
О Верховенстве Права и Конституции Украины?
О том, что такое комплексное нарушение пунктов Права Человека соответственно Европейской Конвенции?(Геноцид
и методы его впровадження на территории Украины)
(это когда под нарушение подходят до 50% конвенции)И физически в деньгах не соизмеряется.
т.е. Это не только нарушение ст.6 Европейской Конвенции. И Сегодняшняя "Практика" чінного законодавства та його впроваджувачів?
- У меня на руках, есть десяток Судебных Решений, где Административный Суд отправляет в Общую юрисдикцию, Общая юрисдикция в Административную, а по Закону сам факт обращения, по этому "делу", это "Вышка", не зависимо от юрисдикции.(Там была скромная поправочка о концентрация в одном деле количества Права, где Суд по определению не есть носителем его, и наоборот ...)
Идиёты даже, словно грамотные тулили Решения ЕСПЧ, как аналоговые, но когда вскрываешь, наличие по этому делу Окончательного Решения - начинается самое интересно...
Где без АК 74 дискутировать не о чём.
Степень ответственности - видповидальности?
Отдельно: дела бывают не аналоговые.
Эту Практику преподавали и курировали представители КГБ в совковых ВУЗах. На сегодня, опустились "до я не хочу", даже в Судах.(Квартал95)
- Это называется "Экспертная работа"
Много образных выражений, но мысль высказана полностью. Рекомендую мондеру в отношении этого поста поступить, как со всеми, что вышли из под моих кнопок.
Большой текст. Для меня представляется затруднительным структурировать все высказанные Вами утверждения. Отмечу следующее. Я знаком с содержанием ЗУ
"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". В нем указаны меры общего и индивидуального характера, которые должно осуществить государство для восстановления нарушенных прав заявителя, которые установил ЕСПЧ. Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания.
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tumos
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Додано: Сер 14 кві, 2021 21:52
zРадио написав: Uppi написав: zРадио написав:
В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит
Если Зе будет президентом в 2024 капец стране . Уже сейчас увольняют не угодных судей закрывают не угодные суды , опозиционные телеканалы . Зе это кукла на веревочке . Страна стонет от песпредела .
Я не даю оценок. Просто говорю о том, что Зеленский к следующим выборам подойдет с ненулевым рейтингом и со значительным опытом. Как и Порошенко в 2019-м. Не будет нового яркого кандидата - шансы 2-го срока будут. Может ли новым ярким кандидатом стать Разумков, или вообще кто-то неизвестный на сегодня - скорее, да. Может ли новым ярким кандидатом стать Кличко - скорее, нет. ИМХО
PS: lapay
, я тоже считаю, что т.н. новые лица - это технология, и ничего боле. Но если избиратель продолжит ее "хавать", что тут поделаешь?
Пока не появятся 1) суперблагоприятных и понятных даже детям внешних планов насчет Украины и/или 2) не будет организована нормальная политическая сила на основе среднего класса (который у нас убивают и выпихивают из страны), то внешние силы/олигархи так и будут перетасовывать своих назначенных фунтов, формируя "общественное мнение", "запросы на новых лиц" и т.д., и подавать на выборы для "демократической" легитимизации народом (а если народ не захочет их "принимать" или просто не придет на "выборы", то сработают давно налаженные методы "работы ЦВК/ТВК")
с негативным результатом правления (в лучшем случае - просто топтание на месте).... Ни первого, ни второго в упор не вижу.
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Alex2007
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Додано: Сер 14 кві, 2021 22:25
Kudrjavuy написав: tumos написав: Насколько эти меры осуществляет государство зависит от его желания.
В соответствии ранее изложенного рекомендую сегодняшние "Новости":https://news.finance.ua/ua/news/-/49115 ... antuvannyahttps://news.finance.ua/ua/news/-/49112 ... hgarantiyi
- Это форма официального изъятия у населения двух-трёх бюджетов Украины - "этого года", к примеру.
Механизм, я думаю не стоит здесь публично излагать?
Ведь Вы "знакомы с практикой"?
И форум - "финансовый"!
При чём, физически это изъятие из Ощада средств населения и прочих, кто имел депозит, загон лохов в биткоин. Именно тотальное недоверие к Государству Украина и его институциям. Почему к Ощаду не дать "инвестняню"?
бегло почитал по диагонали и нифига не понял: по вашей риторике народ нищий в обдирающем государстве, которое мотивирует нищих лохов в биткоин
если вы про богатых лохов, то непонятно, что вы имеете ввиду под "лохами"
вычурный синтаксис, с большой долей вероятности, может быть продуктом графомана, особенно при значительном количестве грамматических ошибок
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clash
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Додано: Чет 15 кві, 2021 08:23
Враг у ворот, а зеленые не только два года потеряли в пустую, но и сейчас никак не готовятся к защите, даже с элементарным топливом проблемы.
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Schmit
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:17
kluychkooleg написав:
Сегодня может поплохеть деревянному из-за объявления санкций за выборы.
Ну а Евро, надеюсь, устанет штурмовать 1,2 и пойдет вниз.
Да и гривня не сильно штурмует 28, пока застряла на 27,95.
Больше на боковик похоже
Я что-то уже сомневаюсь, что будут значимые санкции. Байден струсил, уже и корабли взад идут, только путлер ничего не отводит. Вместо этого придумали давить на нас через макрона, чтоб мы пошли на шаги, которые можно назвать капитуляцией.
А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше? Дальше рашисты сгоняют туда все войска и нападают на нас с той территории и кричат на весь мир, что в Украине обострение гражданской войны и макароны и меркели начинают со всем этим соглашаться, ссылаясь на то, что все официально закреплено и мы отвечаем за ту территорию.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:20
Schmit написав:
Враг у ворот, а зеленые не только два года потеряли в пустую, но и сейчас никак не готовятся к защите, даже с элементарным топливом проблемы.
Частка в оборонному заказі, табличка у самого блогера:
67, 52, 51, 40, 38, 36.
Падіння з 67 до 52.
Потім 40 - це 2018 рік.
Процес пішов ще тоді.
Тому нічого нового при ЗЕ не відбулося.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:20
hxbbgaf написав: kluychkooleg написав:
Сегодня может поплохеть деревянному из-за объявления санкций за выборы.
Ну а Евро, надеюсь, устанет штурмовать 1,2 и пойдет вниз.
Да и гривня не сильно штурмует 28, пока застряла на 27,95.
Больше на боковик похоже
Я что-то уже сомневаюсь, что будут значимые санкции. Байден струсил, уже и корабли взад идут, только путлер ничего не отводит. Вместо этого придумали давить на нас через макрона, чтоб мы пошли на шаги, которые можно назвать капитуляцией.
А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше? Дальше рашисты сгоняют туда все войска и нападают на нас с той территории и кричат на весь мир, что в Украине обострение гражданской войны и макароны и меркели начинают со всем этим соглашаться, ссылаясь на то, что все официально закреплено и мы отвечаем за ту территорию.
Как в обычной жизни - гопник всегда имеет преимущество перед ботаником, так как нагл, подл, беспринципен, непредсказуем и не дорожит даже собственной жизнью, не то, что чужой.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:25
hxbbgaf написав:
А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше?
Далі Майдан. Тому не бувати цьому ніколи. Ніхто нікого не нагне, навіть якщо буде нове Дебальцево. І гривня, максимум, на дві одиниці впаде, якщо МВФ не пошлють.
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lapay
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:30
lapay написав: hxbbgaf написав:
А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше?
Далі Майдан. Тому не бувати цьому ніколи. Ніхто нікого не нагне, навіть якщо буде нове Дебальцево. І гривня, максимум, на дві одиниці впаде, якщо МВФ не пошлють.
А путлеру это и нужно, чтоб под эту лавочку напасть. Получается цугцванг.
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