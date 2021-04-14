Kudrjavuy написав:

Никакой отмены национальных решений в актах ЕСПЧ не происходит.- +100- Вы когда нибудь слышали о порядке отмены заведомо неправосудных судебных решений, что набулы сылу? И имели тяжкие последствия?О "Правосудии", как таковом?О Национальном Законодательстве?О Верховенстве Права и Конституции Украины?О том, что такое комплексное нарушение пунктов Права Человека соответственно Европейской Конвенции?(и методы его впровадження на территории Украины)(это когда под нарушение подходят до 50% конвенции)т.е. Это не только нарушение ст.6 Европейской Конвенции. И Сегодняшняя "Практика" чінного законодавства та його впроваджувачів?- У меня на руках, есть десяток Судебных Решений, где Административный Суд отправляет в Общую юрисдикцию, Общая юрисдикция в Административную, а по Закону сам факт обращения, по этому "делу", это "Вышка", не зависимо от юрисдикции.(Там была скромная поправочка о концентрация в одном деле количества Права, где Суд по определению не есть носителем его, и наоборот ...)Идиёты даже, словно грамотные тулили Решения ЕСПЧ, как аналоговые, но когда вскрываешь, наличие по этому делу Окончательного Решения - начинается самое интересно...Где без АК 74 дискутировать не о чём.Степень ответственности - видповидальности?Отдельно: дела бывают не аналоговые.Эту Практику преподавали и курировали представители КГБ в совковых ВУЗах. На сегодня, опустились "до я не хочу", даже в Судах.(Квартал95)- Это называетсяМного образных выражений, но мысль высказана полностью. Рекомендую мондеру в отношении этого поста поступить, как со всеми, что вышли из под моих кнопок.