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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7222722372247225
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:36

Re: Політичні дискусії

https://www.unn.com.ua/uk/news/1925133- ... e-more-zmi
Деталі

Два американські військові кораблі “Дональд Кук” і “Рузвельт” відклали свій рух в сторону Чорного моря. Стверджують, що відмова США від вводу кораблів у Чорне море може бути кроком доброї волі для зменшення напруженості. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив Росію вивести свої війська, тоді як московська адміністрація попереджала США не діяти провокаційно.

Заявляють, що рішення США відмовитись від рішення про передачу військових кораблів до Чорного моря співпало з телефонною розмовою між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.

" По моєму чувак нас кинули , злили нас в унітаз " (с) Скрябін
Востаннє редагувалось yama в Чет 15 кві, 2021 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:37

  hxbbgaf написав:А путлеру это и нужно, чтоб под эту лавочку напасть. Получается цугцванг.

Так не буде змін до Конституції. Зеленський не нашкребе голосів, хоч би й хотів. Та й не буде він, після образу Александра - переможця медведчуків, щось приймати на вимогу Путіна.
Локальна війна, на Донбасі, буде з великою ймовірністю, а політичної капітуляції вже не буде.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:39

Re: Політичні дискусії

  yama написав:Заявляють, що рішення США відмовитись від рішення про передачу військових кораблів до Чорного моря співпало з телефонною розмовою між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.

Значить, Путлер теж дав задню. Для нас добра новина.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:43

  kluychkooleg написав:Как в обычной жизни - гопник всегда имеет преимущество перед ботаником, так как нагл, подл, беспринципен, непредсказуем и не дорожит даже собственной жизнью, не то, что чужой.


Варто глянути на світ тверезими очима. Американці такі ж гопники, як і москалі. Тільки трохи витонченішими методами діють. Росію ненавиджу з юності, але слід визнати, що відповідають дойстойно.
Байден скоріше за все цілком свідомо спровокував Путіна, назвавши його вбивцею. При цьому "забув" про мільйони вбитих в'єтнамців. Та й Трампа чомусь забув згадати, той же взагалі нюх втратив, коли іранського генерала вбив на чужій території.
І за цю провокацію вже загинули українці й невідомо, чим це закінчиться для нас
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