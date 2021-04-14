hxbbgaf написав:
Я что-то уже сомневаюсь, что будут значимые санкции. Байден струсил, уже и корабли взад идут, только путлер ничего не отводит. Вместо этого придумали давить на нас через макрона, чтоб мы пошли на шаги, которые можно назвать капитуляцией.
А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше? Дальше рашисты сгоняют туда все войска и нападают на нас с той территории и кричат на весь мир, что в Украине обострение гражданской войны и макароны и меркели начинают со всем этим соглашаться, ссылаясь на то, что все официально закреплено и мы отвечаем за ту территорию.
Поздно пить боржоми. От нас нынче почти ничего не зависит. В накаленной битве титанов вряд ли можно навязать свои условия.
Активно действовать нужно было в 2014-2015 году, аккуратно подписывая всякие соглашения и постоянно напоминая про Будапешский меморандум как РФ так и Западу. А если нам навязали Минск-2 в феврале 2015 - то нужно было после этого - неофициально закрепить на время прояснения ситуации со спорными территориями фактически установленные границы (те территории, что под реальным контролем Украины), усилить их армией,
- не заниматься перетеканием воды из пустого в порожнее с вечными криками "Крым наш, Донбасс не отдадим", "дождемся пока Хутин сдохнет и РФ развалится", разделяющими мовними питаннями, религией и подобными вещами,
- перестать заниматься мародерством и воровством,
- заняться экономикой и державотворенням,
- реальной борьбой с коррупционерами (а не имитацией), посадить человек 30 бунтарей и барыг с разных лагерей
- налаживать нормальные партнерские связи с разными государствами (и с Китаем, и с Арабскими государствами, и с Америкой, и с Европами, и даже с РФ - электроэнергию, ядерное топливо и конфетки как-то ж торгуют - странно, да
), но при этом не лизать дупы некоторым особо борзым из них, что сильно навязчивы с разными условиями и идеями (если это не выгодно Украине в долгосрок).
И уже бы сейчас имели бы какие-то положительные плоды.
При всех напоминаниях про "выполняйте Минские соглашения", на всех
международных тусовках кидать в морду "вы, сцуки, исполняйте обязательства по Будапешту". Но это надо было делать лет 7 назад, и кое кто мог это делать, но почему-то не делал. По крайней мере, смогли сейчас констатировать, что всё что можно сделать с нашей стороны мы сделали. И сигнал дядям "идите нх с этой территории, играйте в шахматы где-то в других местах". И это был реальный ответ Ху - иди ты нх со своим империализмом и новороссией.
А насчет Крыма и Донбасса - сами бы рано или поздно вернулись (возможно не сразу, а уже после развала РФ, но когда это будет - никто не знает, и будет ли это вообще когда-либо, даже если там в кресло придет какой-нибудь товарищ Навальный).
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А то что происходит сейчас - военное обострение - мало что зависит от нас. Как договорятся дяди, так по большому счету и будет. Можно только надеяться, что Запад нам поможет и ничего взамен не потребует. Уверен, что не будь Зельц сейчас президентом, а на его месте тот самый его конкурент, ситуация была бы +-аналогична нынешней.
Влезать сейчас
(вдруг вспомнили) в бой за свои территории весьма опасно и непредсказуемо, поскольку пойдет дальнейшее "слово за слово", нагнетание в мировом (ну по крайней мере в евроазиатском) масштабе, поскольку никто из дядей отступать не собирается и что у них в голове, "играя в шахматы" на нашей территории никто не знает.
Извиняюсь за много букв и за то что отвлек)
п.с. Все что мы можем сделать, это дождаться какого-то урегулирования текущей ситуации и постараться пойти по тому же сценарию, который описан выше. Но это уже сложнее чем 7 лет назад и нам будут сильнее навязывать условия и вспоминать нам всякие подписанные бумажки в Минске, наш голосочек насчет Будапешта все тише будет звучать. Но пока еще не поздно.... Но некому....