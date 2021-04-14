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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7223722472257226> Додано: Чет 15 кві, 2021 10:37 hxbbgaf написав: А путлеру это и нужно, чтоб под эту лавочку напасть. Получается цугцванг. А путлеру это и нужно, чтоб под эту лавочку напасть. Получается цугцванг.

Так не буде змін до Конституції. Зеленський не нашкребе голосів, хоч би й хотів. Та й не буде він, після образу Александра - переможця медведчуків, щось приймати на вимогу Путіна.

Локальна війна, на Донбасі, буде з великою ймовірністю, а політичної капітуляції вже не буде. Так не буде змін до Конституції. Зеленський не нашкребе голосів, хоч би й хотів. Та й не буде він, після образу Александра - переможця медведчуків, щось приймати на вимогу Путіна.Локальна війна, на Донбасі, буде з великою ймовірністю, а політичної капітуляції вже не буде. lapay Повідомлень: 12164 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 10:39 Re: Політичні дискусії yama написав: Заявляють, що рішення США відмовитись від рішення про передачу військових кораблів до Чорного моря співпало з телефонною розмовою між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним. Заявляють, що рішення США відмовитись від рішення про передачу військових кораблів до Чорного моря співпало з телефонною розмовою між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.

Значить, Путлер теж дав задню. Для нас добра новина. Значить, Путлер теж дав задню. Для нас добра новина. lapay Повідомлень: 12164 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 10:43 kluychkooleg написав: Как в обычной жизни - гопник всегда имеет преимущество перед ботаником, так как нагл, подл, беспринципен, непредсказуем и не дорожит даже собственной жизнью, не то, что чужой. Как в обычной жизни - гопник всегда имеет преимущество перед ботаником, так как нагл, подл, беспринципен, непредсказуем и не дорожит даже собственной жизнью, не то, что чужой.



Варто глянути на світ тверезими очима. Американці такі ж гопники, як і москалі. Тільки трохи витонченішими методами діють. Росію ненавиджу з юності, але слід визнати, що відповідають дойстойно.

Байден скоріше за все цілком свідомо спровокував Путіна, назвавши його вбивцею. При цьому "забув" про мільйони вбитих в'єтнамців. Та й Трампа чомусь забув згадати, той же взагалі нюх втратив, коли іранського генерала вбив на чужій території.

І за цю провокацію вже загинули українці й невідомо, чим це закінчиться для нас Варто глянути на світ тверезими очима. Американці такі ж гопники, як і москалі. Тільки трохи витонченішими методами діють. Росію ненавиджу з юності, але слід визнати, що відповідають дойстойно.Байден скоріше за все цілком свідомо спровокував Путіна, назвавши його вбивцею. При цьому "забув" про мільйони вбитих в'єтнамців. Та й Трампа чомусь забув згадати, той же взагалі нюх втратив, коли іранського генерала вбив на чужій території.І за цю провокацію вже загинули українці й невідомо, чим це закінчиться для нас kmm3 Повідомлень: 741 З нами з: 20.03.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 11:41 Соединённые Штаты во время подготовки к встрече президентов США и России на высшем уровне должны воздержаться от введения новых санкций, в противном случае Москва "отреагирует самым решительным образом". Об этом, как сообщают агентства, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков во время встречи в Москве с послом США Джоном Салливаном.

Американского посла пригласили к Ушакову на следующий день после того, как в телефонном разговоре с Путиным президент США Джо Байден предложил российскому президенту в ближайшие месяцы встретиться в одной из третьих стран. Посольство США встречу пока не комментировало.

https://www.svoboda.org/a/31203896.html ... CPN084ZmvI Starikan 2 Повідомлень: 18071 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2149 раз. Подякували: 2953 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 12:25 hxbbgaf написав: Я что-то уже сомневаюсь, что будут значимые санкции. Байден струсил, уже и корабли взад идут, только путлер ничего не отводит. Вместо этого придумали давить на нас через макрона, чтоб мы пошли на шаги, которые можно назвать капитуляцией.

А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше? Дальше рашисты сгоняют туда все войска и нападают на нас с той территории и кричат на весь мир, что в Украине обострение гражданской войны и макароны и меркели начинают со всем этим соглашаться, ссылаясь на то, что все официально закреплено и мы отвечаем за ту территорию. Я что-то уже сомневаюсь, что будут значимые санкции. Байден струсил, уже и корабли взад идут, только путлер ничего не отводит. Вместо этого придумали давить на нас через макрона, чтоб мы пошли на шаги, которые можно назвать капитуляцией.А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше? Дальше рашисты сгоняют туда все войска и нападают на нас с той территории и кричат на весь мир, что в Украине обострение гражданской войны и макароны и меркели начинают со всем этим соглашаться, ссылаясь на то, что все официально закреплено и мы отвечаем за ту территорию.





Поздно пить боржоми. От нас нынче почти ничего не зависит. В накаленной битве титанов вряд ли можно навязать свои условия.



Активно действовать нужно было в 2014-2015 году, аккуратно подписывая всякие соглашения и постоянно напоминая про Будапешский меморандум как РФ так и Западу. А если нам навязали Минск-2 в феврале 2015 - то нужно было после этого

- неофициально закрепить на время прояснения ситуации со спорными территориями фактически установленные границы (те территории, что под реальным контролем Украины), усилить их армией,

- не заниматься перетеканием воды из пустого в порожнее с вечными криками "Крым наш, Донбасс не отдадим", "дождемся пока Хутин сдохнет и РФ развалится", разделяющими мовними питаннями, религией и подобными вещами,

- перестать заниматься мародерством и воровством,

- заняться экономикой и державотворенням,

- реальной борьбой с коррупционерами (а не имитацией), посадить человек 30 бунтарей и барыг с разных лагерей

- налаживать нормальные партнерские связи с разными государствами (и с Китаем, и с Арабскими государствами, и с Америкой, и с Европами, и даже с РФ - электроэнергию, ядерное топливо и конфетки как-то ж торгуют - странно, да ), но при этом не лизать дупы некоторым особо борзым из них, что сильно навязчивы с разными условиями и идеями (если это не выгодно Украине в долгосрок).

И уже бы сейчас имели бы какие-то положительные плоды.

При всех напоминаниях про "выполняйте Минские соглашения", на всех международных тусовках кидать в морду "вы, сцуки, исполняйте обязательства по Будапешту". Но это надо было делать лет 7 назад, и кое кто мог это делать, но почему-то не делал. По крайней мере, смогли сейчас констатировать, что всё что можно сделать с нашей стороны мы сделали. И сигнал дядям "идите нх с этой территории, играйте в шахматы где-то в других местах". И это был реальный ответ Ху - иди ты нх со своим империализмом и новороссией.

А насчет Крыма и Донбасса - сами бы рано или поздно вернулись (возможно не сразу, а уже после развала РФ, но когда это будет - никто не знает, и будет ли это вообще когда-либо, даже если там в кресло придет какой-нибудь товарищ Навальный).



----------

А то что происходит сейчас - военное обострение - мало что зависит от нас. Как договорятся дяди, так по большому счету и будет. Можно только надеяться, что Запад нам поможет и ничего взамен не потребует. Уверен, что не будь Зельц сейчас президентом, а на его месте тот самый его конкурент, ситуация была бы +-аналогична нынешней.

Влезать сейчас (вдруг вспомнили) в бой за свои территории весьма опасно и непредсказуемо, поскольку пойдет дальнейшее "слово за слово", нагнетание в мировом (ну по крайней мере в евроазиатском) масштабе, поскольку никто из дядей отступать не собирается и что у них в голове, "играя в шахматы" на нашей территории никто не знает.



Извиняюсь за много букв и за то что отвлек)



п.с. Все что мы можем сделать, это дождаться какого-то урегулирования текущей ситуации и постараться пойти по тому же сценарию, который описан выше. Но это уже сложнее чем 7 лет назад и нам будут сильнее навязывать условия и вспоминать нам всякие подписанные бумажки в Минске, наш голосочек насчет Будапешта все тише будет звучать. Но пока еще не поздно.... Но некому.... Поздно пить боржоми. От нас нынче почти ничего не зависит. В накаленной битве титанов вряд ли можно навязать свои условия.Активно действовать нужно было в 2014-2015 году, аккуратно подписывая всякие соглашения и постоянно напоминая про Будапешский меморандум как РФ так и Западу. А если нам навязали Минск-2 в феврале 2015 - то нужно было после этого- не заниматься перетеканием воды из пустого в порожнее с вечными криками "Крым наш, Донбасс не отдадим", "дождемся пока Хутин сдохнет и РФ развалится", разделяющими мовними питаннями, религией и подобными вещами,- перестать заниматься мародерством и воровством,- заняться экономикой и державотворенням,- реальной борьбой с коррупционерами (а не имитацией), посадить человек 30 бунтарей и барыг с разных лагерей- налаживать нормальные партнерские связи с разными государствами (и с Китаем, и с Арабскими государствами, и с Америкой, и с Европами, и даже с РФ - электроэнергию, ядерное топливо и конфетки как-то ж торгуют - странно, да), но при этом не лизать дупы некоторым особо борзым из них, что сильно навязчивы с разными условиями и идеями (если это не выгодно Украине в долгосрок).И уже бы сейчас имели бы какие-то положительные плоды.При всех напоминаниях про "выполняйте Минские соглашения", намеждународных тусовках кидать в морду "вы, сцуки, исполняйте обязательства по Будапешту". Но это надо было делать лет 7 назад, и кое кто мог это делать, но почему-то не делал. По крайней мере, смогли сейчас констатировать, что всё что можно сделать с нашей стороны мы сделали. И сигнал дядям "идите нх с этой территории, играйте в шахматы где-то в других местах". И это был реальный ответ Ху - иди ты нх со своим империализмом и новороссией.А насчет Крыма и Донбасса - сами бы рано или поздно вернулись (возможно не сразу, а уже после развала РФ, но когда это будет - никто не знает, и будет ли это вообще когда-либо, даже если там в кресло придет какой-нибудь товарищ Навальный).----------А то что происходит сейчас - военное обострение - мало что зависит от нас. Как договорятся дяди, так по большому счету и будет. Можно только надеяться, что Запад нам поможет и ничего взамен не потребует. Уверен, что не будь Зельц сейчас президентом, а на его месте тот самый его конкурент, ситуация была бы +-аналогична нынешней.Влезать(вдруг вспомнили) в бой за свои территории весьма опасно и непредсказуемо, поскольку пойдет дальнейшее "слово за слово", нагнетание в мировом (ну по крайней мере в евроазиатском) масштабе, поскольку никто из дядей отступать не собирается и что у них в голове, "играя в шахматы" на нашей территории никто не знает.Извиняюсь за много букв и за то что отвлек)п.с. Все что мы можем сделать, это дождаться какого-то урегулирования текущей ситуации и постараться пойти по тому же сценарию, который описан выше. Но это уже сложнее чем 7 лет назад и нам будут сильнее навязывать условия и вспоминать нам всякие подписанные бумажки в Минске, наш голосочек насчет Будапешта все тише будет звучать. Но пока еще не поздно.... Но некому.... Alex2007 1

Повідомлень: 2894 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1426 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 13:21 Alex2007

Почти со всем согласен. Но насчет Уверен, что не будь Зельц сейчас президентом, а на его месте тот самый его конкурент, ситуация была бы +-аналогична нынешней. не уверен. Думаю, что любой из его конкурентов, поднаторевший в политике, вел бы более взвешенную и продуманную внешнюю политику. И не делал бы истерических бросков от "просто перестать стрелять" к "срочно в НАТО и ЕС".



А смог бы кто-нибудь проявить твердость при подписании Минска-2 - не знаю. По факту - мы проиграли войну сепаратистам, поддержанным РФ, а мнение побежденных никого не интересует. И прописанный в М2 возврат контроля границы - это подарок победителей при выполнении проигравшими условий капитуляции. Почти со всем согласен. Но насчетне уверен. Думаю, что любой из его конкурентов, поднаторевший в политике, вел бы более взвешенную и продуманную внешнюю политику. И не делал бы истерических бросков от "просто перестать стрелять" к "срочно в НАТО и ЕС".А смог бы кто-нибудь проявить твердость при подписании Минска-2 - не знаю. По факту - мы проиграли войну сепаратистам, поддержанным РФ, а мнение побежденных никого не интересует. И прописанный в М2 возврат контроля границы - это подарок победителей при выполнении проигравшими условий капитуляции. Starikan 2 Повідомлень: 18071 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2149 раз. Подякували: 2953 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 14:28 Re: Політичні дискусії Проблема в том что запад интересует не Украина и ее территория . Давно была статья на аглицком ресурсе что гольфстрим остывает и нужна новая земля обетованная . И выбор пал на территорию нашей страны . Так что освобождение территории от аборигинев руками самих аборигенов продолжается . Особенно это заметно после поезки Зе в лондон к ми6. Uppi Повідомлень: 191 З нами з: 22.04.20 Подякував: 33 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 15:06 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Думаю, что любой из его конкурентов, поднаторевший в политике, вел бы более взвешенную и продуманную внешнюю политику. И не делал бы истерических бросков от "просто перестать стрелять" к "срочно в НАТО и ЕС". Думаю, что любой из его конкурентов, поднаторевший в политике, вел бы более взвешенную и продуманную внешнюю политику. И не делал бы истерических бросков от "просто перестать стрелять" к "срочно в НАТО и ЕС".



Я просто к тому, что нынешний президент это говорил-говорит скорее от полного личного непонимания что делать и отсутствия каких-то внятных конкретных планов (но если сам не знаешь, так возьми нормальных толковых людей в окружение, в советники).

А от его конкурента во втором туре (несмотря на то, что тот действительно не дурной и опытный дипломат и политик) после невнятных результатов 2015-2018(9) вряд ли стоило ожидать каких-то особо новых и свежих идей. Але мали що мали во втором туре.



Возможно!, у Смешка, который баллотировался в первом туре 2019-ого и которого тут тогда часто хейтили, как бы это для некоторых не звучало смешно , и появились бы какие-то более продуктивные идеи и действия, как разрулить ситуацию (начиная с 2019 года, и конкретно по текущей ситуации, если б она возникла).

Но то что он получше бы сейчас справлялся с постом Президента - думаю, да. Но опять таки, это всё с поправкой на то, о чем я писал ранее на прошлой странице: что просто так никто на пост президента не проходит и на этих "лошадок" ставят сильные и влиятельные люди и задействуются их ресурсы Я просто к тому, что нынешний президент это говорил-говорит скорее от полного личного непонимания что делать и отсутствия каких-то внятных конкретных планов (но если сам не знаешь, так возьми нормальных толковых людей в окружение, в советники).А от его конкурента во втором туре (несмотря на то, что тот действительно не дурной и опытный дипломат и политик) после невнятных результатов 2015-2018(9) вряд ли стоило ожидать каких-то особо новых и свежих идей. Але мали що мали во втором туре. Alex2007 1

Повідомлень: 2894 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1426 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 15:18 Re: Політичні дискусії Alex2007 написав: Я просто к тому, что нынешний президент это говорил-говорит скорее от полного личного непонимания что делать и отсутствия каких-то внятных конкретных планов (но если сам не знаешь, так возьми нормальных толковых людей в окружение, в советники).

А от его конкурента во втором туре (несмотря на то, что тот действительно не дурной и опытный дипломат и политик) после невнятных результатов 2015-2018(9) вряд ли стоило ожидать каких-то особо новых и свежих идей. Але мали що мали во втором туре.



Возможно!, у Смешка, который баллотировался в первом туре 2019-ого и которого тут тогда часто хейтили, как бы это для некоторых не звучало смешно , и появились бы какие-то более продуктивные идеи и действия, как разрулить ситуацию (начиная с 2019 года, и конкретно по текущей ситуации, если б она возникла). Я просто к тому, что нынешний президент это говорил-говорит скорее от полного личного непонимания что делать и отсутствия каких-то внятных конкретных планов (но если сам не знаешь, так возьми нормальных толковых людей в окружение, в советники).А от его конкурента во втором туре (несмотря на то, что тот действительно не дурной и опытный дипломат и политик) после невнятных результатов 2015-2018(9) вряд ли стоило ожидать каких-то особо новых и свежих идей. Але мали що мали во втором туре.Возможно!, у Смешка, который баллотировался в первом туре 2019-ого и которого тут тогда часто хейтили, как бы это для некоторых не звучало смешно, и появились бы какие-то более продуктивные идеи и действия, как разрулить ситуацию (начиная с 2019 года, и конкретно по текущей ситуации, если б она возникла).

Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.

От коли буде Путлер капут, тоді і почне щось змінюватись на краще, як після смерті Сталіна. Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.От коли буде Путлер капут, тоді і почне щось змінюватись на краще, як після смерті Сталіна. lapay Повідомлень: 12164 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 15:29 Re: Політичні дискусії lapay написав: От коли буде Путлер капут, тоді і почне щось змінюватись на краще, як після смерті Сталіна. От коли буде Путлер капут, тоді і почне щось змінюватись на краще, як після смерті Сталіна.



Так а якщо Путлер безсмертний рептілоїд, чи на його заміну прийде не зрозуміло хто незрозуміло з якої вежі Кремля і ця їх боротьба з заморськими панами буде тривати ще 50 років, 400 років. То що?

А якщо зненацька Реч Посполіта2.0 нападе? Будемо їх звинувачувати ще хх років?

І що далі?



На слабкого будуть нападати і використовувати доти, доки він це дозволяє, мовчить та нічого не робить.

От такі у нас сусіди, нікуди вони не дінуться - прийдеться щось самим робити, щоб триматися на плаву, а інакше це відтягування кінця і повторення історій "Україна у складі Російської імперії", "Україна у складі Речі Посполитої", "Україна у складі Австрійскої імперії".... Так давайте вже тоді офіційно оголосимо війну Америці і здамося ім. Так а якщо Путлер безсмертний рептілоїд, чи на його заміну прийде не зрозуміло хто незрозуміло з якої вежі Кремля і ця їх боротьба з заморськими панами буде тривати ще 50 років, 400 років. То що?А якщо зненацька Реч Посполіта2.0 нападе? Будемо їх звинувачувати ще хх років?І що далі?На слабкого будуть нападати і використовувати доти, доки він це дозволяє, мовчить та нічого не робить.От такі у нас сусіди, нікуди вони не дінуться - прийдеться щось самим робити, щоб триматися на плаву, а інакше це відтягування кінця і повторення історій "Україна у складі Російської імперії", "Україна у складі Речі Посполитої", "Україна у складі Австрійскої імперії".... Так давайте вже тоді офіційно оголосимо війну Америці і здамося ім. Alex2007 1

Повідомлень: 2894 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1426 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7223722472257226> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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