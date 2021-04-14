Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
hxbbgaf написав:А путлеру это и нужно, чтоб под эту лавочку напасть. Получается цугцванг.
Так не буде змін до Конституції. Зеленський не нашкребе голосів, хоч би й хотів. Та й не буде він, після образу Александра - переможця медведчуків, щось приймати на вимогу Путіна. Локальна війна, на Донбасі, буде з великою ймовірністю, а політичної капітуляції вже не буде.
yama написав:Заявляють, що рішення США відмовитись від рішення про передачу військових кораблів до Чорного моря співпало з телефонною розмовою між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.
Значить, Путлер теж дав задню. Для нас добра новина.
kluychkooleg написав:Как в обычной жизни - гопник всегда имеет преимущество перед ботаником, так как нагл, подл, беспринципен, непредсказуем и не дорожит даже собственной жизнью, не то, что чужой.
Варто глянути на світ тверезими очима. Американці такі ж гопники, як і москалі. Тільки трохи витонченішими методами діють. Росію ненавиджу з юності, але слід визнати, що відповідають дойстойно. Байден скоріше за все цілком свідомо спровокував Путіна, назвавши його вбивцею. При цьому "забув" про мільйони вбитих в'єтнамців. Та й Трампа чомусь забув згадати, той же взагалі нюх втратив, коли іранського генерала вбив на чужій території. І за цю провокацію вже загинули українці й невідомо, чим це закінчиться для нас
Соединённые Штаты во время подготовки к встрече президентов США и России на высшем уровне должны воздержаться от введения новых санкций, в противном случае Москва "отреагирует самым решительным образом". Об этом, как сообщают агентства, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков во время встречи в Москве с послом США Джоном Салливаном. Американского посла пригласили к Ушакову на следующий день после того, как в телефонном разговоре с Путиным президент США Джо Байден предложил российскому президенту в ближайшие месяцы встретиться в одной из третьих стран. Посольство США встречу пока не комментировало.
hxbbgaf написав:Я что-то уже сомневаюсь, что будут значимые санкции. Байден струсил, уже и корабли взад идут, только путлер ничего не отводит. Вместо этого придумали давить на нас через макрона, чтоб мы пошли на шаги, которые можно назвать капитуляцией. А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше? Дальше рашисты сгоняют туда все войска и нападают на нас с той территории и кричат на весь мир, что в Украине обострение гражданской войны и макароны и меркели начинают со всем этим соглашаться, ссылаясь на то, что все официально закреплено и мы отвечаем за ту территорию.
Поздно пить боржоми. От нас нынче почти ничего не зависит. В накаленной битве титанов вряд ли можно навязать свои условия.
Активно действовать нужно было в 2014-2015 году, аккуратно подписывая всякие соглашения и постоянно напоминая про Будапешский меморандум как РФ так и Западу. А если нам навязали Минск-2 в феврале 2015 - то нужно было после этого - неофициально закрепить на время прояснения ситуации со спорными территориями фактически установленные границы (те территории, что под реальным контролем Украины), усилить их армией, - не заниматься перетеканием воды из пустого в порожнее с вечными криками "Крым наш, Донбасс не отдадим", "дождемся пока Хутин сдохнет и РФ развалится", разделяющими мовними питаннями, религией и подобными вещами, - перестать заниматься мародерством и воровством, - заняться экономикой и державотворенням, - реальной борьбой с коррупционерами (а не имитацией), посадить человек 30 бунтарей и барыг с разных лагерей - налаживать нормальные партнерские связи с разными государствами (и с Китаем, и с Арабскими государствами, и с Америкой, и с Европами, и даже с РФ - электроэнергию, ядерное топливо и конфетки как-то ж торгуют - странно, да ), но при этом не лизать дупы некоторым особо борзым из них, что сильно навязчивы с разными условиями и идеями (если это не выгодно Украине в долгосрок). И уже бы сейчас имели бы какие-то положительные плоды. При всех напоминаниях про "выполняйте Минские соглашения", на всех международных тусовках кидать в морду "вы, сцуки, исполняйте обязательства по Будапешту". Но это надо было делать лет 7 назад, и кое кто мог это делать, но почему-то не делал. По крайней мере, смогли сейчас констатировать, что всё что можно сделать с нашей стороны мы сделали. И сигнал дядям "идите нх с этой территории, играйте в шахматы где-то в других местах". И это был реальный ответ Ху - иди ты нх со своим империализмом и новороссией. А насчет Крыма и Донбасса - сами бы рано или поздно вернулись (возможно не сразу, а уже после развала РФ, но когда это будет - никто не знает, и будет ли это вообще когда-либо, даже если там в кресло придет какой-нибудь товарищ Навальный).
---------- А то что происходит сейчас - военное обострение - мало что зависит от нас. Как договорятся дяди, так по большому счету и будет. Можно только надеяться, что Запад нам поможет и ничего взамен не потребует. Уверен, что не будь Зельц сейчас президентом, а на его месте тот самый его конкурент, ситуация была бы +-аналогична нынешней. Влезать сейчас (вдруг вспомнили) в бой за свои территории весьма опасно и непредсказуемо, поскольку пойдет дальнейшее "слово за слово", нагнетание в мировом (ну по крайней мере в евроазиатском) масштабе, поскольку никто из дядей отступать не собирается и что у них в голове, "играя в шахматы" на нашей территории никто не знает.
Извиняюсь за много букв и за то что отвлек)
п.с. Все что мы можем сделать, это дождаться какого-то урегулирования текущей ситуации и постараться пойти по тому же сценарию, который описан выше. Но это уже сложнее чем 7 лет назад и нам будут сильнее навязывать условия и вспоминать нам всякие подписанные бумажки в Минске, наш голосочек насчет Будапешта все тише будет звучать. Но пока еще не поздно.... Но некому....
Уверен, что не будь Зельц сейчас президентом, а на его месте тот самый его конкурент, ситуация была бы +-аналогична нынешней.
не уверен. Думаю, что любой из его конкурентов, поднаторевший в политике, вел бы более взвешенную и продуманную внешнюю политику. И не делал бы истерических бросков от "просто перестать стрелять" к "срочно в НАТО и ЕС".
А смог бы кто-нибудь проявить твердость при подписании Минска-2 - не знаю. По факту - мы проиграли войну сепаратистам, поддержанным РФ, а мнение побежденных никого не интересует. И прописанный в М2 возврат контроля границы - это подарок победителей при выполнении проигравшими условий капитуляции.
Проблема в том что запад интересует не Украина и ее территория . Давно была статья на аглицком ресурсе что гольфстрим остывает и нужна новая земля обетованная . И выбор пал на территорию нашей страны . Так что освобождение территории от аборигинев руками самих аборигенов продолжается . Особенно это заметно после поезки Зе в лондон к ми6.
Starikan написав:Думаю, что любой из его конкурентов, поднаторевший в политике, вел бы более взвешенную и продуманную внешнюю политику. И не делал бы истерических бросков от "просто перестать стрелять" к "срочно в НАТО и ЕС".
Я просто к тому, что нынешний президент это говорил-говорит скорее от полного личного непонимания что делать и отсутствия каких-то внятных конкретных планов (но если сам не знаешь, так возьми нормальных толковых людей в окружение, в советники). А от его конкурента во втором туре (несмотря на то, что тот действительно не дурной и опытный дипломат и политик) после невнятных результатов 2015-2018(9) вряд ли стоило ожидать каких-то особо новых и свежих идей. Але мали що мали во втором туре.
Возможно!, у Смешка, который баллотировался в первом туре 2019-ого и которого тут тогда часто хейтили, как бы это для некоторых не звучало смешно , и появились бы какие-то более продуктивные идеи и действия, как разрулить ситуацию (начиная с 2019 года, и конкретно по текущей ситуации, если б она возникла). Но то что он получше бы сейчас справлялся с постом Президента - думаю, да. Но опять таки, это всё с поправкой на то, о чем я писал ранее на прошлой странице: что просто так никто на пост президента не проходит и на этих "лошадок" ставят сильные и влиятельные люди и задействуются их ресурсы
Alex2007 написав:Я просто к тому, что нынешний президент это говорил-говорит скорее от полного личного непонимания что делать и отсутствия каких-то внятных конкретных планов (но если сам не знаешь, так возьми нормальных толковых людей в окружение, в советники). А от его конкурента во втором туре (несмотря на то, что тот действительно не дурной и опытный дипломат и политик) после невнятных результатов 2015-2018(9) вряд ли стоило ожидать каких-то особо новых и свежих идей. Але мали що мали во втором туре.
Возможно!, у Смешка, который баллотировался в первом туре 2019-ого и которого тут тогда часто хейтили, как бы это для некоторых не звучало смешно , и появились бы какие-то более продуктивные идеи и действия, как разрулить ситуацию (начиная с 2019 года, и конкретно по текущей ситуации, если б она возникла).
Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється. От коли буде Путлер капут, тоді і почне щось змінюватись на краще, як після смерті Сталіна.
lapay написав:От коли буде Путлер капут, тоді і почне щось змінюватись на краще, як після смерті Сталіна.
Так а якщо Путлер безсмертний рептілоїд, чи на його заміну прийде не зрозуміло хто незрозуміло з якої вежі Кремля і ця їх боротьба з заморськими панами буде тривати ще 50 років, 400 років. То що? А якщо зненацька Реч Посполіта2.0 нападе? Будемо їх звинувачувати ще хх років? І що далі?
На слабкого будуть нападати і використовувати доти, доки він це дозволяє, мовчить та нічого не робить. От такі у нас сусіди, нікуди вони не дінуться - прийдеться щось самим робити, щоб триматися на плаву, а інакше це відтягування кінця і повторення історій "Україна у складі Російської імперії", "Україна у складі Речі Посполитої", "Україна у складі Австрійскої імперії".... Так давайте вже тоді офіційно оголосимо війну Америці і здамося ім.