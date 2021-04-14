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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:42
kluychkooleg написав: hxbbgaf написав: kluychkooleg написав:
Сегодня может поплохеть деревянному из-за объявления санкций за выборы.
Ну а Евро, надеюсь, устанет штурмовать 1,2 и пойдет вниз.
Да и гривня не сильно штурмует 28, пока застряла на 27,95.
Больше на боковик похоже
Я что-то уже сомневаюсь, что будут значимые санкции. Байден струсил, уже и корабли взад идут, только путлер ничего не отводит. Вместо этого придумали давить на нас через макрона, чтоб мы пошли на шаги, которые можно назвать капитуляцией.
А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше? Дальше рашисты сгоняют туда все войска и нападают на нас с той территории и кричат на весь мир, что в Украине обострение гражданской войны и макароны и меркели начинают со всем этим соглашаться, ссылаясь на то, что все официально закреплено и мы отвечаем за ту территорию.
Как в обычной жизни - гопник всегда имеет преимущество перед ботаником, так как нагл, подл, беспринципен, непредсказуем и не дорожит даже собственной жизнью, не то, что чужой.
Ви упустили найголовнішу перевагу гопника -- ініціатива, "право" першого удару виключно в нього.
Ось рипається словесно, наприклад, на мене гопник.
Я не можу одразу його загасити...
Тому що:
- може тільки словами обійдеться
- наявне перевищення з мого боку, якщо він поки нічого не зробив.
А він може в будь-який момент вихопити ніж, шокер, кастет, пістолет і т.д.
Да навіть просто скоротити дистанцію для удару -- ну не бігати ж від нього, коли він наближається.
І... перший удар у ніс. Пропустив і пиши листи))
А так би одразу сам наблизився, загасив, визвав копів і на цьому б все. Гопник отримав своє. Нехай і профілактично.
Так і тут: стягують війська, погрожують ... треба мобілізацію та повний комплекс заходів, щоб потім не пити Боржомі, коли нирки відпали.
Так гопник відкладе напад. А в нас втрата ресурсів, дорого....
Ще й звинуватить в підготовці агресії.
Тому давити треба саме явище гопництва. Одразу і сильно.
І Україні, і Заходу.
Одразу і по повній, як тільки здійснили агресію в Криму.
А не якійсь фіглярні санкції...
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:54
lapay написав: Alex2007 написав:
Я просто к тому, что нынешний президент это говорил-говорит скорее от полного личного непонимания что делать и отсутствия каких-то внятных конкретных планов (но если сам не знаешь, так возьми нормальных толковых людей в окружение, в советники).
А от его конкурента во втором туре (несмотря на то, что тот действительно не дурной и опытный дипломат и политик) после невнятных результатов 2015-2018(9) вряд ли стоило ожидать каких-то особо новых и свежих идей. Але мали що мали во втором туре.
Возможно!, у Смешка, который баллотировался в первом туре 2019-ого и которого тут тогда часто хейтили, как бы это для некоторых не звучало смешно
, и появились бы какие-то более продуктивные идеи и действия, как разрулить ситуацию (начиная с 2019 года, и конкретно по текущей ситуации, если б она возникла).
Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.
От коли буде Путлер капут, тоді і почне щось змінюватись на краще, як після смерті Сталіна.
Чому Ви вважаєте, що Запад дійсно бажає путлер капут?
Наприклад, як Ви бачите вирішення питання контролю усієї накопиченої в рашці зброї при розвалі адміністративної рашки?
Та й взагалі території?
От вкажіть чим саме пу дошкуляє саме Заходу, коли брикається на своїх підконтрольних колись теріторіях?
Та своїми речами підтримує стимулювання ВПК Заходу.
Коли ми стоїмо з залежністю від партнерів з-за рашки, рашка з санкціями стоїть раком, причому ситуація доволі контрольована -- то це може бути ну дуже довготривало.
До речі, пу дуже вдало охороняє-загороджає природні ресурси від ... самих рашкованів, від свого населення.
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