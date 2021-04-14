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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7223722472257226 Додано: Чет 15 кві, 2021 15:42 kluychkooleg написав: hxbbgaf написав: kluychkooleg написав: Сегодня может поплохеть деревянному из-за объявления санкций за выборы.

Ну а Евро, надеюсь, устанет штурмовать 1,2 и пойдет вниз.

Да и гривня не сильно штурмует 28, пока застряла на 27,95.

Больше на боковик похоже Сегодня может поплохеть деревянному из-за объявления санкций за выборы.Ну а Евро, надеюсь, устанет штурмовать 1,2 и пойдет вниз.Да и гривня не сильно штурмует 28, пока застряла на 27,95.Больше на боковик похоже

Я что-то уже сомневаюсь, что будут значимые санкции. Байден струсил, уже и корабли взад идут, только путлер ничего не отводит. Вместо этого придумали давить на нас через макрона, чтоб мы пошли на шаги, которые можно назвать капитуляцией.

А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше? Дальше рашисты сгоняют туда все войска и нападают на нас с той территории и кричат на весь мир, что в Украине обострение гражданской войны и макароны и меркели начинают со всем этим соглашаться, ссылаясь на то, что все официально закреплено и мы отвечаем за ту территорию. Я что-то уже сомневаюсь, что будут значимые санкции. Байден струсил, уже и корабли взад идут, только путлер ничего не отводит. Вместо этого придумали давить на нас через макрона, чтоб мы пошли на шаги, которые можно назвать капитуляцией.А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше? Дальше рашисты сгоняют туда все войска и нападают на нас с той территории и кричат на весь мир, что в Украине обострение гражданской войны и макароны и меркели начинают со всем этим соглашаться, ссылаясь на то, что все официально закреплено и мы отвечаем за ту территорию.



Как в обычной жизни - гопник всегда имеет преимущество перед ботаником, так как нагл, подл, беспринципен, непредсказуем и не дорожит даже собственной жизнью, не то, что чужой. Как в обычной жизни - гопник всегда имеет преимущество перед ботаником, так как нагл, подл, беспринципен, непредсказуем и не дорожит даже собственной жизнью, не то, что чужой.

Ви упустили найголовнішу перевагу гопника -- ініціатива, "право" першого удару виключно в нього.



Ось рипається словесно, наприклад, на мене гопник.

Я не можу одразу його загасити...

Тому що:

- може тільки словами обійдеться

- наявне перевищення з мого боку, якщо він поки нічого не зробив.



А він може в будь-який момент вихопити ніж, шокер, кастет, пістолет і т.д.

Да навіть просто скоротити дистанцію для удару -- ну не бігати ж від нього, коли він наближається.

І... перший удар у ніс. Пропустив і пиши листи))



А так би одразу сам наблизився, загасив, визвав копів і на цьому б все. Гопник отримав своє. Нехай і профілактично.



Так і тут: стягують війська, погрожують ... треба мобілізацію та повний комплекс заходів, щоб потім не пити Боржомі, коли нирки відпали.

Так гопник відкладе напад. А в нас втрата ресурсів, дорого....

Ще й звинуватить в підготовці агресії.



Тому давити треба саме явище гопництва. Одразу і сильно.

І Україні, і Заходу.

Одразу і по повній, як тільки здійснили агресію в Криму.

А не якійсь фіглярні санкції... Ви упустили найголовнішу перевагу гопника -- ініціатива, "право" першого удару виключно в нього.Ось рипається словесно, наприклад, на мене гопник.Я не можу одразу його загасити...Тому що:- може тільки словами обійдеться- наявне перевищення з мого боку, якщо він поки нічого не зробив.А він може в будь-який момент вихопити ніж, шокер, кастет, пістолет і т.д.Да навіть просто скоротити дистанцію для удару -- ну не бігати ж від нього, коли він наближається.І... перший удар у ніс. Пропустив і пиши листи))А так би одразу сам наблизився, загасив, визвав копів і на цьому б все. Гопник отримав своє. Нехай і профілактично.Так і тут: стягують війська, погрожують ... треба мобілізацію та повний комплекс заходів, щоб потім не пити Боржомі, коли нирки відпали.Так гопник відкладе напад. А в нас втрата ресурсів, дорого....Ще й звинуватить в підготовці агресії.Тому давити треба саме явище гопництва. Одразу і сильно.І Україні, і Заходу.Одразу і по повній, як тільки здійснили агресію в Криму.А не якійсь фіглярні санкції... detroytred

Повідомлень: 24188 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 15:54 lapay написав: Alex2007 написав: Я просто к тому, что нынешний президент это говорил-говорит скорее от полного личного непонимания что делать и отсутствия каких-то внятных конкретных планов (но если сам не знаешь, так возьми нормальных толковых людей в окружение, в советники).

А от его конкурента во втором туре (несмотря на то, что тот действительно не дурной и опытный дипломат и политик) после невнятных результатов 2015-2018(9) вряд ли стоило ожидать каких-то особо новых и свежих идей. Але мали що мали во втором туре.



Возможно!, у Смешка, который баллотировался в первом туре 2019-ого и которого тут тогда часто хейтили, как бы это для некоторых не звучало смешно , и появились бы какие-то более продуктивные идеи и действия, как разрулить ситуацию (начиная с 2019 года, и конкретно по текущей ситуации, если б она возникла). Я просто к тому, что нынешний президент это говорил-говорит скорее от полного личного непонимания что делать и отсутствия каких-то внятных конкретных планов (но если сам не знаешь, так возьми нормальных толковых людей в окружение, в советники).А от его конкурента во втором туре (несмотря на то, что тот действительно не дурной и опытный дипломат и политик) после невнятных результатов 2015-2018(9) вряд ли стоило ожидать каких-то особо новых и свежих идей. Але мали що мали во втором туре.Возможно!, у Смешка, который баллотировался в первом туре 2019-ого и которого тут тогда часто хейтили, как бы это для некоторых не звучало смешно, и появились бы какие-то более продуктивные идеи и действия, как разрулить ситуацию (начиная с 2019 года, и конкретно по текущей ситуации, если б она возникла).

Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.

От коли буде Путлер капут, тоді і почне щось змінюватись на краще, як після смерті Сталіна. Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.От коли буде Путлер капут, тоді і почне щось змінюватись на краще, як після смерті Сталіна.

Чому Ви вважаєте, що Запад дійсно бажає путлер капут?



Наприклад, як Ви бачите вирішення питання контролю усієї накопиченої в рашці зброї при розвалі адміністративної рашки?

Та й взагалі території?



От вкажіть чим саме пу дошкуляє саме Заходу, коли брикається на своїх підконтрольних колись теріторіях?

Та своїми речами підтримує стимулювання ВПК Заходу.



Коли ми стоїмо з залежністю від партнерів з-за рашки, рашка з санкціями стоїть раком, причому ситуація доволі контрольована -- то це може бути ну дуже довготривало.



До речі, пу дуже вдало охороняє-загороджає природні ресурси від ... самих рашкованів, від свого населення. Чому Ви вважаєте, що Запад дійсно бажає путлер капут?Наприклад, як Ви бачите вирішення питання контролю усієї накопиченої в рашці зброї при розвалі адміністративної рашки?Та й взагалі території?От вкажіть чим саме пу дошкуляє саме Заходу, коли брикається на своїх підконтрольних колись теріторіях?Та своїми речами підтримує стимулювання ВПК Заходу.Коли ми стоїмо з залежністю від партнерів з-за рашки, рашка з санкціями стоїть раком, причому ситуація доволі контрольована -- то це може бути ну дуже довготривало.До речі, пу дуже вдало охороняє-загороджає природні ресурси від ... самих рашкованів, від свого населення. detroytred

Повідомлень: 24188 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 16:57 Re: Політичні дискусії Alex2007 написав: Так а якщо Путлер безсмертний рептілоїд, чи на його заміну прийде не зрозуміло хто незрозуміло з якої вежі Кремля і ця їх боротьба з заморськими панами буде тривати ще 50 років, 400 років. То що?

А якщо зненацька Реч Посполіта2.0 нападе? Будемо їх звинувачувати ще хх років?

І що далі?



На слабкого будуть нападати і використовувати доти, доки він це дозволяє, мовчить та нічого не робить.

От такі у нас сусіди, нікуди вони не дінуться - прийдеться щось самим робити, щоб триматися на плаву, а інакше це відтягування кінця і повторення історій "Україна у складі Російської імперії", "Україна у складі Речі Посполитої", "Україна у складі Австрійскої імперії".... Так давайте вже тоді офіційно оголосимо війну Америці і здамося ім Так а якщо Путлер безсмертний рептілоїд, чи на його заміну прийде не зрозуміло хто незрозуміло з якої вежі Кремля і ця їх боротьба з заморськими панами буде тривати ще 50 років, 400 років. То що?А якщо зненацька Реч Посполіта2.0 нападе? Будемо їх звинувачувати ще хх років?І що далі?На слабкого будуть нападати і використовувати доти, доки він це дозволяє, мовчить та нічого не робить.От такі у нас сусіди, нікуди вони не дінуться - прийдеться щось самим робити, щоб триматися на плаву, а інакше це відтягування кінця і повторення історій "Україна у складі Російської імперії", "Україна у складі Речі Посполитої", "Україна у складі Австрійскої імперії".... Так давайте вже тоді офіційно оголосимо війну Америці і здамося ім

Ми не Раша, щоб воювати з усіма сусідами. Проблеми з сусідами є майже у всіх країнах, як і незчислені війни в минулому. Тільки це все закінчилось, війни замінили перемовини і угоди.

Раніше кордон Європи був по кордону Польщі, а Дике Поле було Азією, звідки століттями йшли набіги кочовників. Нічого не нагадує?

Литва теж не може протисотояти Раші, тут головне вчасно заховатись під крило сильнішого, в НАТО. Вони хотіли і змогли, ми не хотіли і зараз вигрібаємо наслідки. Колись і Раша стане Європою, але не скоро, років через 50, не раніше. До того часу Дике поле буде випромінювати загрозу, і нам доведеться з цим жити. Ми не Раша, щоб воювати з усіма сусідами. Проблеми з сусідами є майже у всіх країнах, як і незчислені війни в минулому. Тільки це все закінчилось, війни замінили перемовини і угоди.Раніше кордон Європи був по кордону Польщі, а Дике Поле було Азією, звідки століттями йшли набіги кочовників. Нічого не нагадує?Литва теж не може протисотояти Раші, тут головне вчасно заховатись під крило сильнішого, в НАТО. Вони хотіли і змогли, ми не хотіли і зараз вигрібаємо наслідки. Колись і Раша стане Європою, але не скоро, років через 50, не раніше. До того часу Дике поле буде випромінювати загрозу, і нам доведеться з цим жити. lapay Повідомлень: 12167 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 кві, 2021 17:00 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Чому Ви вважаєте, що Запад дійсно бажає путлер капут?



Наприклад, як Ви бачите вирішення питання контролю усієї накопиченої в рашці зброї при розвалі адміністративної рашки?

Та й взагалі території? Чому Ви вважаєте, що Запад дійсно бажає путлер капут?Наприклад, як Ви бачите вирішення питання контролю усієї накопиченої в рашці зброї при розвалі адміністративної рашки?Та й взагалі території?

Хай просто здохне, без розвалу. Прийде до влади умовний Шойгу і скаже: А чи не обміняти нам Донбас на знаття санкцій, як Берія хотів обміняти НДР на нейтральну ФРН. Нам однозначно стане трохи легше. Хай просто здохне, без розвалу. Прийде до влади умовний Шойгу і скаже: А чи не обміняти нам Донбас на знаття санкцій, як Берія хотів обміняти НДР на нейтральну ФРН. Нам однозначно стане трохи легше. lapay Повідомлень: 12167 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7223722472257226 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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