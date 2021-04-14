Додано: Чет 15 кві, 2021 17:43

С 1 февраля количество российской дезинформации по "обострению" на оккупированных территориях возросло

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе скопление военной техники оккупантов, которую боевики вывели из мест хранения согласно Минским договоренностям

Сегодня состоялось специальное заседание ОБСЕ – Украина предложила созвать его для обсуждения деятельности России у границ страны. Однако глава российской делегации в ОБСЕ сообщил в чате дипломатов, что "не собирается метать бисер перед ..."

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы

"Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные вредные действия правительства Российской Федерации", - говорится в письме

Более того, отклонение приглашения может быть расценено как выражение сомнения в поддержке Украины со стороны ЕС, пишут журналисты.

Харьковский авиазавод — это уже второй бастующий в Харькове промышленный гигант, представляющий высокотехнологичную индустрию. В первый день весны доведенные до отчаяния сотрудники государственного завода «Электротяжмаш» также выходили на очередную забастовку, которые для завода стали нормой — лишь таким образом сотрудникам удается «выбивать» из менеджмента предприятия долги по зарплатам. После последней стачки на Электротяжмаше его управляющий в лице Фонда государственного имущества перебросил около 40 млн грн со счетов другого подшефного предприятия — Объединенной горно-химической компании. Так временно удалось погасить долги по зарплатам, но на Электротяжмаше говорят, что это временная мера — у завода нет заказов

В случае авиаудара по Украине со стороны России будут уничтожены десятки российских самолетов, что выведет из строя боевую авиацию РФ примерно на пять лет

Ітогі подвєдьом. 2021-04-15Со стороны Украины перемирие. Даже стрелять, так куча согласованийА орки выводят технику и им пох на "перемирие"Но Бубочка носится с этим перемирием, как с писанной торбой, вместо того, чтобы втихаря отменить свой преступный приказ о перемирииГибнут же вполне конкретные военнослужащие. А орки наращивают войска из мордораНет никакого мира в глазах ПутинаВся РФ - это гопники с ядерным оружиемСтарый, но не ржавыйЗеленский умеет только на стадионах выступать и накидывать вбросыУмеет на Климкина вызверятьсяА вот предложить европейским партнёрам он ничего не может. А их игра хреном по роялю не привлекаетВ воюющей стране, заводы оборонки сидят без заказовКто за это ответит ? Тот кто увидел в глазах Путина мир ?Или все те, кто целенаправленно уничтожает оборонку Украины ?Люся трындитЭтот "разведчик" ни хрена не понимает серьёзность ситуацииА его бравурность - это путь к уничтожению ВСУИ на кого работает этот шлимазл ?Ответ знаю. Не на УкраинуPS. 73%, говорилось же вам. Не голосуйте за Зеленского, а то Путин нападётА вам было всё смешно, ха-ха, нападёт, ха-ха, барыгаТак вот теперь не смешно. И вероятность нападения, как никогда высокая