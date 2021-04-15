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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7223722472257226
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:42

  kluychkooleg написав:
  hxbbgaf написав:
  kluychkooleg написав:Сегодня может поплохеть деревянному из-за объявления санкций за выборы.
Ну а Евро, надеюсь, устанет штурмовать 1,2 и пойдет вниз.
Да и гривня не сильно штурмует 28, пока застряла на 27,95.
Больше на боковик похоже

Я что-то уже сомневаюсь, что будут значимые санкции. Байден струсил, уже и корабли взад идут, только путлер ничего не отводит. Вместо этого придумали давить на нас через макрона, чтоб мы пошли на шаги, которые можно назвать капитуляцией.
А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше? Дальше рашисты сгоняют туда все войска и нападают на нас с той территории и кричат на весь мир, что в Украине обострение гражданской войны и макароны и меркели начинают со всем этим соглашаться, ссылаясь на то, что все официально закреплено и мы отвечаем за ту территорию.


Как в обычной жизни - гопник всегда имеет преимущество перед ботаником, так как нагл, подл, беспринципен, непредсказуем и не дорожит даже собственной жизнью, не то, что чужой.

Ви упустили найголовнішу перевагу гопника -- ініціатива, "право" першого удару виключно в нього.

Ось рипається словесно, наприклад, на мене гопник.
Я не можу одразу його загасити...
Тому що:
- може тільки словами обійдеться
- наявне перевищення з мого боку, якщо він поки нічого не зробив.

А він може в будь-який момент вихопити ніж, шокер, кастет, пістолет і т.д.
Да навіть просто скоротити дистанцію для удару -- ну не бігати ж від нього, коли він наближається.
І... перший удар у ніс. Пропустив і пиши листи))

А так би одразу сам наблизився, загасив, визвав копів і на цьому б все. Гопник отримав своє. Нехай і профілактично.

Так і тут: стягують війська, погрожують ... треба мобілізацію та повний комплекс заходів, щоб потім не пити Боржомі, коли нирки відпали.
Так гопник відкладе напад. А в нас втрата ресурсів, дорого....
Ще й звинуватить в підготовці агресії.

Тому давити треба саме явище гопництва. Одразу і сильно.
І Україні, і Заходу.
Одразу і по повній, як тільки здійснили агресію в Криму.
А не якійсь фіглярні санкції...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:54

  lapay написав:
  Alex2007 написав:Я просто к тому, что нынешний президент это говорил-говорит скорее от полного личного непонимания что делать и отсутствия каких-то внятных конкретных планов (но если сам не знаешь, так возьми нормальных толковых людей в окружение, в советники).
А от его конкурента во втором туре (несмотря на то, что тот действительно не дурной и опытный дипломат и политик) после невнятных результатов 2015-2018(9) вряд ли стоило ожидать каких-то особо новых и свежих идей. Але мали що мали во втором туре.

Возможно!, у Смешка, который баллотировался в первом туре 2019-ого и которого тут тогда часто хейтили, как бы это для некоторых не звучало смешно :D , и появились бы какие-то более продуктивные идеи и действия, как разрулить ситуацию (начиная с 2019 года, и конкретно по текущей ситуации, если б она возникла).

Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.
От коли буде Путлер капут, тоді і почне щось змінюватись на краще, як після смерті Сталіна.

Чому Ви вважаєте, що Запад дійсно бажає путлер капут?

Наприклад, як Ви бачите вирішення питання контролю усієї накопиченої в рашці зброї при розвалі адміністративної рашки?
Та й взагалі території?

От вкажіть чим саме пу дошкуляє саме Заходу, коли брикається на своїх підконтрольних колись теріторіях?
Та своїми речами підтримує стимулювання ВПК Заходу.

Коли ми стоїмо з залежністю від партнерів з-за рашки, рашка з санкціями стоїть раком, причому ситуація доволі контрольована -- то це може бути ну дуже довготривало.

До речі, пу дуже вдало охороняє-загороджає природні ресурси від ... самих рашкованів, від свого населення.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:57

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:Так а якщо Путлер безсмертний рептілоїд, чи на його заміну прийде не зрозуміло хто незрозуміло з якої вежі Кремля і ця їх боротьба з заморськими панами буде тривати ще 50 років, 400 років. То що?
А якщо зненацька Реч Посполіта2.0 нападе? Будемо їх звинувачувати ще хх років?
І що далі?

На слабкого будуть нападати і використовувати доти, доки він це дозволяє, мовчить та нічого не робить.
От такі у нас сусіди, нікуди вони не дінуться - прийдеться щось самим робити, щоб триматися на плаву, а інакше це відтягування кінця і повторення історій "Україна у складі Російської імперії", "Україна у складі Речі Посполитої", "Україна у складі Австрійскої імперії".... Так давайте вже тоді офіційно оголосимо війну Америці і здамося ім

Ми не Раша, щоб воювати з усіма сусідами. Проблеми з сусідами є майже у всіх країнах, як і незчислені війни в минулому. Тільки це все закінчилось, війни замінили перемовини і угоди.
Раніше кордон Європи був по кордону Польщі, а Дике Поле було Азією, звідки століттями йшли набіги кочовників. Нічого не нагадує?
Литва теж не може протисотояти Раші, тут головне вчасно заховатись під крило сильнішого, в НАТО. Вони хотіли і змогли, ми не хотіли і зараз вигрібаємо наслідки. Колись і Раша стане Європою, але не скоро, років через 50, не раніше. До того часу Дике поле буде випромінювати загрозу, і нам доведеться з цим жити.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:00

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Чому Ви вважаєте, що Запад дійсно бажає путлер капут?

Наприклад, як Ви бачите вирішення питання контролю усієї накопиченої в рашці зброї при розвалі адміністративної рашки?
Та й взагалі території?

Хай просто здохне, без розвалу. Прийде до влади умовний Шойгу і скаже: А чи не обміняти нам Донбас на знаття санкцій, як Берія хотів обміняти НДР на нейтральну ФРН. Нам однозначно стане трохи легше.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:43

Ітогі подвєдьом. 2021-04-15

Ітогі подвєдьом. 2021-04-15

1) РФ еще зимой начала "подогрев" к сбору войск на границах Украины - СМИ
С 1 февраля количество российской дезинформации по "обострению" на оккупированных территориях возросло

2) Танки, гаубицы и ЗРК: в ОРДЛО зафиксировали огромное скопление военной техники
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе скопление военной техники оккупантов, которую боевики вывели из мест хранения согласно Минским договоренностям

Со стороны Украины перемирие. Даже стрелять, так куча согласований
А орки выводят технику и им пох на "перемирие"

Но Бубочка носится с этим перемирием, как с писанной торбой, вместо того, чтобы втихаря отменить свой преступный приказ о перемирии

Гибнут же вполне конкретные военнослужащие. А орки наращивают войска из мордора

3) "Все, что нужно знать о дипломатии РФ". Посол России хамски ответил в переписке дипломатов
Сегодня состоялось специальное заседание ОБСЕ – Украина предложила созвать его для обсуждения деятельности России у границ страны. Однако глава российской делегации в ОБСЕ сообщил в чате дипломатов, что "не собирается метать бисер перед ..."

Нет никакого мира в глазах Путина
Вся РФ - это гопники с ядерным оружием

4) США ввели новые санкции против России
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России в ответ на хакерские атаки и вмешательство в президентские выборы

Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности из-за России
"Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные вредные действия правительства Российской Федерации", - говорится в письме

Старый, но не ржавый :)

5) У главы Еврокомиссии отклонили приглашение Зеленского приехать на Крымскую платформу
Более того, отклонение приглашения может быть расценено как выражение сомнения в поддержке Украины со стороны ЕС, пишут журналисты.

Зеленский умеет только на стадионах выступать и накидывать вбросы
Умеет на Климкина вызверяться

А вот предложить европейским партнёрам он ничего не может. А их игра хреном по роялю не привлекает

6) В авиапроме новая стачка: вслед за Электротяжмашем бастует Харьковский авиазавод
Харьковский авиазавод — это уже второй бастующий в Харькове промышленный гигант, представляющий высокотехнологичную индустрию. В первый день весны доведенные до отчаяния сотрудники государственного завода «Электротяжмаш» также выходили на очередную забастовку, которые для завода стали нормой — лишь таким образом сотрудникам удается «выбивать» из менеджмента предприятия долги по зарплатам. После последней стачки на Электротяжмаше его управляющий в лице Фонда государственного имущества перебросил около 40 млн грн со счетов другого подшефного предприятия — Объединенной горно-химической компании. Так временно удалось погасить долги по зарплатам, но на Электротяжмаше говорят, что это временная мера — у завода нет заказов

В воюющей стране, заводы оборонки сидят без заказов

Кто за это ответит ? Тот кто увидел в глазах Путина мир ?
Или все те, кто целенаправленно уничтожает оборонку Украины ?

7) В случае авиаудара история российской боевой авиации закончится лет на пять – Арестович
В случае авиаудара по Украине со стороны России будут уничтожены десятки российских самолетов, что выведет из строя боевую авиацию РФ примерно на пять лет

Люся трындит

Этот "разведчик" ни хрена не понимает серьёзность ситуации
А его бравурность - это путь к уничтожению ВСУ

И на кого работает этот шлимазл ?
Ответ знаю. Не на Украину

PS. 73%, говорилось же вам. Не голосуйте за Зеленского, а то Путин нападёт
А вам было всё смешно, ха-ха, нападёт, ха-ха, барыга

Так вот теперь не смешно. И вероятность нападения, как никогда высокая
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 18:03

  Alex2007 написав:Пока не появятся 1) суперблагоприятных и понятных даже детям внешних планов насчет Украины и/или 2) не будет организована нормальная политическая сила на основе среднего класса (который у нас убивают и выпихивают из страны), то внешние силы/олигархи так и будут перетасовывать своих назначенных фунтов, формируя "общественное мнение", "запросы на новых лиц" и т.д., и подавать на выборы для "демократической" легитимизации народом (а если народ не захочет их "принимать" или просто не придет на "выборы", то сработают давно налаженные методы "работы ЦВК/ТВК") с негативным результатом правления (в лучшем случае - просто топтание на месте).... Ни первого, ни второго в упор не вижу. :?


1) Вы о "новой Ялте"? Я тоже сомневаюсь, что это сейчас возможно. Но это и хорошо, потому что подобная сделка не учитывала бы наши интересы.
2) Да, скорее всего так и будет продолжаться
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:22

  pesikot написав:Со стороны Украины перемирие. Даже стрелять, так куча согласований

Брехня.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:29

  pesikot написав:Люся трындит

Этот "разведчик" ни хрена не понимает серьёзность ситуации
А его бравурность - это путь к уничтожению ВСУ

И на кого работает этот шлимазл ?
Ответ знаю. Не на Украину

PS. 73%, говорилось же вам. Не голосуйте за Зеленского, а то Путин нападёт
А вам было всё смешно, ха-ха, нападёт, ха-ха, барыга

Так вот теперь не смешно. И вероятность нападения, как никогда высокая

Бухгалтер, який і поняття не має у військовій справі корчить з себе експерта і спорить з майором ЗСУ який якраз є військовим експертом і брав участь в бойових операціях в зоні АТО.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:58

Re: Політичні дискусії

"Посли G7 Ambassadors вітають ініціативу Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва як важливий крок у процесі комплексної реформи судової системи в Україні"
------------------------------------------------------------------
просто зрада якась :(
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 23:21

  pesikot написав:5) У главы Еврокомиссии отклонили приглашение Зеленского приехать на Крымскую платформу
Более того, отклонение приглашения может быть расценено как выражение сомнения в поддержке Украины со стороны ЕС, пишут журналисты.

Зеленский умеет только на стадионах выступать и накидывать вбросы
Умеет на Климкина вызверяться

А вот предложить европейским партнёрам он ничего не может. А их игра хреном по роялю не привлекает

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у саміті Кримської платформи.

Джерело: пресслужба Європейської ради

Деталі: Мішель висловив солідарність та непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Він подякував Зеленському за запрошення та пообіцяв бути присутнім на саміті 23 серпня.
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