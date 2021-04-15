Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
kluychkooleg написав:Сегодня может поплохеть деревянному из-за объявления санкций за выборы. Ну а Евро, надеюсь, устанет штурмовать 1,2 и пойдет вниз. Да и гривня не сильно штурмует 28, пока застряла на 27,95. Больше на боковик похоже
Я что-то уже сомневаюсь, что будут значимые санкции. Байден струсил, уже и корабли взад идут, только путлер ничего не отводит. Вместо этого придумали давить на нас через макрона, чтоб мы пошли на шаги, которые можно назвать капитуляцией. А теперь подумаем на несколько шагов вперед. Допустим, меняем Конституцию, все закрепляем, берем отвественность за неконтролируемое ОРДЛО на себя. Что дальше? Дальше рашисты сгоняют туда все войска и нападают на нас с той территории и кричат на весь мир, что в Украине обострение гражданской войны и макароны и меркели начинают со всем этим соглашаться, ссылаясь на то, что все официально закреплено и мы отвечаем за ту территорию.
Как в обычной жизни - гопник всегда имеет преимущество перед ботаником, так как нагл, подл, беспринципен, непредсказуем и не дорожит даже собственной жизнью, не то, что чужой.
Ви упустили найголовнішу перевагу гопника -- ініціатива, "право" першого удару виключно в нього.
Ось рипається словесно, наприклад, на мене гопник. Я не можу одразу його загасити... Тому що: - може тільки словами обійдеться - наявне перевищення з мого боку, якщо він поки нічого не зробив.
А він може в будь-який момент вихопити ніж, шокер, кастет, пістолет і т.д. Да навіть просто скоротити дистанцію для удару -- ну не бігати ж від нього, коли він наближається. І... перший удар у ніс. Пропустив і пиши листи))
А так би одразу сам наблизився, загасив, визвав копів і на цьому б все. Гопник отримав своє. Нехай і профілактично.
Так і тут: стягують війська, погрожують ... треба мобілізацію та повний комплекс заходів, щоб потім не пити Боржомі, коли нирки відпали. Так гопник відкладе напад. А в нас втрата ресурсів, дорого.... Ще й звинуватить в підготовці агресії.
Тому давити треба саме явище гопництва. Одразу і сильно. І Україні, і Заходу. Одразу і по повній, як тільки здійснили агресію в Криму. А не якійсь фіглярні санкції...
Alex2007 написав:Я просто к тому, что нынешний президент это говорил-говорит скорее от полного личного непонимания что делать и отсутствия каких-то внятных конкретных планов (но если сам не знаешь, так возьми нормальных толковых людей в окружение, в советники). А от его конкурента во втором туре (несмотря на то, что тот действительно не дурной и опытный дипломат и политик) после невнятных результатов 2015-2018(9) вряд ли стоило ожидать каких-то особо новых и свежих идей. Але мали що мали во втором туре.
Возможно!, у Смешка, который баллотировался в первом туре 2019-ого и которого тут тогда часто хейтили, как бы это для некоторых не звучало смешно , и появились бы какие-то более продуктивные идеи и действия, как разрулить ситуацию (начиная с 2019 года, и конкретно по текущей ситуации, если б она возникла).
Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється. От коли буде Путлер капут, тоді і почне щось змінюватись на краще, як після смерті Сталіна.
Чому Ви вважаєте, що Запад дійсно бажає путлер капут?
Наприклад, як Ви бачите вирішення питання контролю усієї накопиченої в рашці зброї при розвалі адміністративної рашки? Та й взагалі території?
От вкажіть чим саме пу дошкуляє саме Заходу, коли брикається на своїх підконтрольних колись теріторіях? Та своїми речами підтримує стимулювання ВПК Заходу.
Коли ми стоїмо з залежністю від партнерів з-за рашки, рашка з санкціями стоїть раком, причому ситуація доволі контрольована -- то це може бути ну дуже довготривало.
До речі, пу дуже вдало охороняє-загороджає природні ресурси від ... самих рашкованів, від свого населення.
Alex2007 написав:Так а якщо Путлер безсмертний рептілоїд, чи на його заміну прийде не зрозуміло хто незрозуміло з якої вежі Кремля і ця їх боротьба з заморськими панами буде тривати ще 50 років, 400 років. То що? А якщо зненацька Реч Посполіта2.0 нападе? Будемо їх звинувачувати ще хх років? І що далі?
На слабкого будуть нападати і використовувати доти, доки він це дозволяє, мовчить та нічого не робить. От такі у нас сусіди, нікуди вони не дінуться - прийдеться щось самим робити, щоб триматися на плаву, а інакше це відтягування кінця і повторення історій "Україна у складі Російської імперії", "Україна у складі Речі Посполитої", "Україна у складі Австрійскої імперії".... Так давайте вже тоді офіційно оголосимо війну Америці і здамося ім
Ми не Раша, щоб воювати з усіма сусідами. Проблеми з сусідами є майже у всіх країнах, як і незчислені війни в минулому. Тільки це все закінчилось, війни замінили перемовини і угоди. Раніше кордон Європи був по кордону Польщі, а Дике Поле було Азією, звідки століттями йшли набіги кочовників. Нічого не нагадує? Литва теж не може протисотояти Раші, тут головне вчасно заховатись під крило сильнішого, в НАТО. Вони хотіли і змогли, ми не хотіли і зараз вигрібаємо наслідки. Колись і Раша стане Європою, але не скоро, років через 50, не раніше. До того часу Дике поле буде випромінювати загрозу, і нам доведеться з цим жити.
Сегодня состоялось специальное заседание ОБСЕ – Украина предложила созвать его для обсуждения деятельности России у границ страны. Однако глава российской делегации в ОБСЕ сообщил в чате дипломатов, что "не собирается метать бисер перед ..."
Нет никакого мира в глазах Путина Вся РФ - это гопники с ядерным оружием
"Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные вредные действия правительства Российской Федерации", - говорится в письме
Харьковский авиазавод — это уже второй бастующий в Харькове промышленный гигант, представляющий высокотехнологичную индустрию. В первый день весны доведенные до отчаяния сотрудники государственного завода «Электротяжмаш» также выходили на очередную забастовку, которые для завода стали нормой — лишь таким образом сотрудникам удается «выбивать» из менеджмента предприятия долги по зарплатам. После последней стачки на Электротяжмаше его управляющий в лице Фонда государственного имущества перебросил около 40 млн грн со счетов другого подшефного предприятия — Объединенной горно-химической компании. Так временно удалось погасить долги по зарплатам, но на Электротяжмаше говорят, что это временная мера — у завода нет заказов
В воюющей стране, заводы оборонки сидят без заказов
Кто за это ответит ? Тот кто увидел в глазах Путина мир ? Или все те, кто целенаправленно уничтожает оборонку Украины ?
Alex2007 написав:Пока не появятся 1) суперблагоприятных и понятных даже детям внешних планов насчет Украины и/или 2) не будет организована нормальная политическая сила на основе среднего класса (который у нас убивают и выпихивают из страны), то внешние силы/олигархи так и будут перетасовывать своих назначенных фунтов, формируя "общественное мнение", "запросы на новых лиц" и т.д., и подавать на выборы для "демократической" легитимизации народом (а если народ не захочет их "принимать" или просто не придет на "выборы", то сработают давно налаженные методы "работы ЦВК/ТВК") с негативным результатом правления (в лучшем случае - просто топтание на месте).... Ни первого, ни второго в упор не вижу.
1) Вы о "новой Ялте"? Я тоже сомневаюсь, что это сейчас возможно. Но это и хорошо, потому что подобная сделка не учитывала бы наши интересы. 2) Да, скорее всего так и будет продолжаться
"Посли G7 Ambassadors вітають ініціативу Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва як важливий крок у процесі комплексної реформи судової системи в Україні" ------------------------------------------------------------------ просто зрада якась