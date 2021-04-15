В убийстве Степана Чубенко обвинили экс-комбата оккупантов Вадима Погодина (кличка "Керчь"), а также Максима Сухомлинова (кличка "Буба") и Юрия Москалева (кличка "Жора").
Толкали с ноги, пока сидел, привязанный под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры,
– рассказал один из свидетелей.
Об этом говорится в протоколе допроса Москалева. Бывший командир батальона боевиков "ДНР" "Керчь" Вадим Погодин подозревал Чубенко в участии в "Правом секторе" и поджоге антимайдановцев в Одессе.
"Сухомлинов был на краю окопа. Он сделал выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко, который стоял на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко подавал признаки жизни, Погодин взял у Сухомлинова пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в затылочную часть головы Чубенко", – сказано в документе, выдержку из которого приводит издание "Новая газета".