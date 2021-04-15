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#<1 ... 7224722572267227 Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:11 16-летнього Степана Чубенко . А потом и убить. Произошло это 6 лет назад – в июле 2014 года.



В убийстве Степана Чубенко обвинили экс-комбата оккупантов Вадима Погодина (кличка "Керчь"), а также Максима Сухомлинова (кличка "Буба") и Юрия Москалева (кличка "Жора").



Толкали с ноги, пока сидел, привязанный под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры,

– рассказал один из свидетелей.



Об этом говорится в протоколе допроса Москалева. Бывший командир батальона боевиков "ДНР" "Керчь" Вадим Погодин подозревал Чубенко в участии в "Правом секторе" и поджоге антимайдановцев в Одессе.



"Сухомлинов был на краю окопа. Он сделал выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко, который стоял на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко подавал признаки жизни, Погодин взял у Сухомлинова пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в затылочную часть головы Чубенко", – сказано в документе, выдержку из которого приводит издание "Новая газета".



https://sport.24tv.ua/ru/vybili_zuby_i_ ... o_n1184171 Его задержали в оккупированном Донецке из-за сине-желтой ленты. Среди вещей – шарф футбольного клуба "Карпаты". Этого оказалось достаточно, чтобы задержать. А потом и убить. Произошло это 6 лет назад – в июле 2014 года.В убийстве Степана Чубенко обвинили экс-комбата оккупантов Вадима Погодина (кличка "Керчь"), а также Максима Сухомлинова (кличка "Буба") и Юрия Москалева (кличка "Жора").Толкали с ноги, пока сидел, привязанный под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры,– рассказал один из свидетелей.Об этом говорится в протоколе допроса Москалева. Бывший командир батальона боевиков "ДНР" "Керчь" Вадим Погодин подозревал Чубенко в участии в "Правом секторе" и поджоге антимайдановцев в Одессе."Сухомлинов был на краю окопа. Он сделал выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко, который стоял на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко подавал признаки жизни, Погодин взял у Сухомлинова пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в затылочную часть головы Чубенко", – сказано в документе, выдержку из которого приводит издание "Новая газета". Ukrainian

Повідомлень: 9722 З нами з: 18.06.08 Подякував: 32 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:25



“На этих телах многочисленные следы пыток. Им при жизни вспороли животы, прикрепили на спину рюкзаки с песком и бросили в воду еще живыми”, – сообщил в эфире ТСН бывший советник министра МВД Станислав Речинский.



По данным следствия, к убийству этих людей причастны боевики, которые захватывали здание СБУ в Славянске.

23 апреля 2014 года Служба безопасности Украины сообщила, что убить Владимира Рыбака приказал Игорь Безлер по кличке “Бес”. По его указанию 17 апреля представители самоназванной “милиции Горловки” похитили оппозиционера и пытали в штабе боевиков в Славянске.

https://freeradio.com.ua/ru/6-let-nazad ... myr-rybak/ Когда Владимир возвращался домой, неизвестные на авто похитили его. Почти сразу его телефон перестал отвечать, и несколько дней никто не знал, что с мужчиной. А 22 апреля тело Владимира и студента Юрия Поправки нашли в реке Казенный Торец. Было понятно – их жестоко пытали.“На этих телах многочисленные следы пыток. Им при жизни вспороли животы, прикрепили на спину рюкзаки с песком и бросили в воду еще живыми”, – сообщил в эфире ТСН бывший советник министра МВД Станислав Речинский.По данным следствия, к убийству этих людей причастны боевики, которые захватывали здание СБУ в Славянске.23 апреля 2014 года Служба безопасности Украины сообщила, что убить Владимира Рыбака приказал Игорь Безлер по кличке “Бес”. По его указанию 17 апреля представители самоназванной “милиции Горловки” похитили оппозиционера и пытали в штабе боевиков в Славянске. Ukrainian

Повідомлень: 9722 З нами з: 18.06.08 Подякував: 32 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:37 13 марта 2014 года был добровольцем в самообороне, которая охраняла участников митинга за единство Украины в Донецке. После завершения митинга группа вооружённых людей напала на участников. Дмитрий Чернявский погиб от ножевого ранения. Ukrainian

Повідомлень: 9722 З нами з: 18.06.08 Подякував: 32 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7224722572267227 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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