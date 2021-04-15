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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7224722572267227
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:11

Его задержали в оккупированном Донецке из-за сине-желтой ленты. Среди вещей – шарф футбольного клуба "Карпаты". Этого оказалось достаточно, чтобы задержать 16-летнього Степана Чубенко. А потом и убить. Произошло это 6 лет назад – в июле 2014 года.

В убийстве Степана Чубенко обвинили экс-комбата оккупантов Вадима Погодина (кличка "Керчь"), а также Максима Сухомлинова (кличка "Буба") и Юрия Москалева (кличка "Жора").

Толкали с ноги, пока сидел, привязанный под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры,
– рассказал один из свидетелей.

Об этом говорится в протоколе допроса Москалева. Бывший командир батальона боевиков "ДНР" "Керчь" Вадим Погодин подозревал Чубенко в участии в "Правом секторе" и поджоге антимайдановцев в Одессе.

"Сухомлинов был на краю окопа. Он сделал выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко, который стоял на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко подавал признаки жизни, Погодин взял у Сухомлинова пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в затылочную часть головы Чубенко", – сказано в документе, выдержку из которого приводит издание "Новая газета".

https://sport.24tv.ua/ru/vybili_zuby_i_ ... o_n1184171
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:25

Когда Владимир возвращался домой, неизвестные на авто похитили его. Почти сразу его телефон перестал отвечать, и несколько дней никто не знал, что с мужчиной. А 22 апреля тело Владимира и студента Юрия Поправки нашли в реке Казенный Торец. Было понятно – их жестоко пытали.

“На этих телах многочисленные следы пыток. Им при жизни вспороли животы, прикрепили на спину рюкзаки с песком и бросили в воду еще живыми”, – сообщил в эфире ТСН бывший советник министра МВД Станислав Речинский.

По данным следствия, к убийству этих людей причастны боевики, которые захватывали здание СБУ в Славянске.
23 апреля 2014 года Служба безопасности Украины сообщила, что убить Владимира Рыбака приказал Игорь Безлер по кличке “Бес”. По его указанию 17 апреля представители самоназванной “милиции Горловки” похитили оппозиционера и пытали в штабе боевиков в Славянске.
https://freeradio.com.ua/ru/6-let-nazad ... myr-rybak/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:37

13 марта 2014 года был добровольцем в самообороне, которая охраняла участников митинга за единство Украины в Донецке. После завершения митинга группа вооружённых людей напала на участников. Дмитрий Чернявский погиб от ножевого ранения.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 05:53

  lapay написав:Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.


Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента.
Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.
Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:35

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.
Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса.

О какой честности может идти речь, там все сидят на новостях с российских помоек.
Зачем Украине такой Донбас пусть рашка впрягается и восстанавливает она там все разнесла. Пусть Крым возвращают
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