Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Его задержали в оккупированном Донецке из-за сине-желтой ленты. Среди вещей – шарф футбольного клуба "Карпаты". Этого оказалось достаточно, чтобы задержать 16-летнього Степана Чубенко. А потом и убить. Произошло это 6 лет назад – в июле 2014 года.
В убийстве Степана Чубенко обвинили экс-комбата оккупантов Вадима Погодина (кличка "Керчь"), а также Максима Сухомлинова (кличка "Буба") и Юрия Москалева (кличка "Жора").
Толкали с ноги, пока сидел, привязанный под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры, – рассказал один из свидетелей.
Об этом говорится в протоколе допроса Москалева. Бывший командир батальона боевиков "ДНР" "Керчь" Вадим Погодин подозревал Чубенко в участии в "Правом секторе" и поджоге антимайдановцев в Одессе.
"Сухомлинов был на краю окопа. Он сделал выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко, который стоял на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко подавал признаки жизни, Погодин взял у Сухомлинова пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в затылочную часть головы Чубенко", – сказано в документе, выдержку из которого приводит издание "Новая газета".
Когда Владимир возвращался домой, неизвестные на авто похитили его. Почти сразу его телефон перестал отвечать, и несколько дней никто не знал, что с мужчиной. А 22 апреля тело Владимира и студента Юрия Поправки нашли в реке Казенный Торец. Было понятно – их жестоко пытали.
“На этих телах многочисленные следы пыток. Им при жизни вспороли животы, прикрепили на спину рюкзаки с песком и бросили в воду еще живыми”, – сообщил в эфире ТСН бывший советник министра МВД Станислав Речинский.
По данным следствия, к убийству этих людей причастны боевики, которые захватывали здание СБУ в Славянске. 23 апреля 2014 года Служба безопасности Украины сообщила, что убить Владимира Рыбака приказал Игорь Безлер по кличке “Бес”. По его указанию 17 апреля представители самоназванной “милиции Горловки” похитили оппозиционера и пытали в штабе боевиков в Славянске. https://freeradio.com.ua/ru/6-let-nazad ... myr-rybak/
13 марта 2014 года был добровольцем в самообороне, которая охраняла участников митинга за единство Украины в Донецке. После завершения митинга группа вооружённых людей напала на участников. Дмитрий Чернявский погиб от ножевого ранения.
lapay написав:Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.
Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента. Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ. Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент.
Tegularius написав:Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ. Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса.
О какой честности может идти речь, там все сидят на новостях с российских помоек. Зачем Украине такой Донбас пусть рашка впрягается и восстанавливает она там все разнесла. Пусть Крым возвращают
Ukrainian написав:Когда Владимир возвращался домой, неизвестные на авто похитили его. Почти сразу его телефон перестал отвечать, и несколько дней никто не знал, что с мужчиной. А 22 апреля тело Владимира и студента Юрия Поправки нашли в реке Казенный Торец. Было понятно – их жестоко пытали.
“На этих телах многочисленные следы пыток. Им при жизни вспороли животы, прикрепили на спину рюкзаки с песком и бросили в воду еще живыми”, – сообщил в эфире ТСН бывший советник министра МВД Станислав Речинский.
По данным следствия, к убийству этих людей причастны боевики, которые захватывали здание СБУ в Славянске. 23 апреля 2014 года Служба безопасности Украины сообщила, что убить Владимира Рыбака приказал Игорь Безлер по кличке “Бес”. По его указанию 17 апреля представители самоназванной “милиции Горловки” похитили оппозиционера и пытали в штабе боевиков в Славянске. https://freeradio.com.ua/ru/6-let-nazad ... myr-rybak/
З орками-то все зрозуміло. І тим паче, коли вони захоплювали владу та території.
А ось як бути з оцим, коли на мирній території відома волонтерка працює адміністратором в нелегальному гральному залі ("підзаробляла"), і її жорстоко вбиває, грабує з спробою насилля 25-ти річний випускник!!! академії Сухопутних військ, тепер таксист!!!