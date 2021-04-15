Додано: П'ят 16 кві, 2021 05:53

lapay написав: Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.

Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.

Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента.Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент.