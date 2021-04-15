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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7224722572267227 Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:11 16-летнього Степана Чубенко . А потом и убить. Произошло это 6 лет назад – в июле 2014 года.



В убийстве Степана Чубенко обвинили экс-комбата оккупантов Вадима Погодина (кличка "Керчь"), а также Максима Сухомлинова (кличка "Буба") и Юрия Москалева (кличка "Жора").



Толкали с ноги, пока сидел, привязанный под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры,

– рассказал один из свидетелей.



Об этом говорится в протоколе допроса Москалева. Бывший командир батальона боевиков "ДНР" "Керчь" Вадим Погодин подозревал Чубенко в участии в "Правом секторе" и поджоге антимайдановцев в Одессе.



"Сухомлинов был на краю окопа. Он сделал выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко, который стоял на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко подавал признаки жизни, Погодин взял у Сухомлинова пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в затылочную часть головы Чубенко", – сказано в документе, выдержку из которого приводит издание "Новая газета".



https://sport.24tv.ua/ru/vybili_zuby_i_ ... o_n1184171 Его задержали в оккупированном Донецке из-за сине-желтой ленты. Среди вещей – шарф футбольного клуба "Карпаты". Этого оказалось достаточно, чтобы задержать. А потом и убить. Произошло это 6 лет назад – в июле 2014 года.В убийстве Степана Чубенко обвинили экс-комбата оккупантов Вадима Погодина (кличка "Керчь"), а также Максима Сухомлинова (кличка "Буба") и Юрия Москалева (кличка "Жора").Толкали с ноги, пока сидел, привязанный под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры,– рассказал один из свидетелей.Об этом говорится в протоколе допроса Москалева. Бывший командир батальона боевиков "ДНР" "Керчь" Вадим Погодин подозревал Чубенко в участии в "Правом секторе" и поджоге антимайдановцев в Одессе."Сухомлинов был на краю окопа. Он сделал выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко, который стоял на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко подавал признаки жизни, Погодин взял у Сухомлинова пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в затылочную часть головы Чубенко", – сказано в документе, выдержку из которого приводит издание "Новая газета". Ukrainian

Повідомлень: 9724 З нами з: 18.06.08 Подякував: 32 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:25



“На этих телах многочисленные следы пыток. Им при жизни вспороли животы, прикрепили на спину рюкзаки с песком и бросили в воду еще живыми”, – сообщил в эфире ТСН бывший советник министра МВД Станислав Речинский.



По данным следствия, к убийству этих людей причастны боевики, которые захватывали здание СБУ в Славянске.

23 апреля 2014 года Служба безопасности Украины сообщила, что убить Владимира Рыбака приказал Игорь Безлер по кличке “Бес”. По его указанию 17 апреля представители самоназванной “милиции Горловки” похитили оппозиционера и пытали в штабе боевиков в Славянске.

https://freeradio.com.ua/ru/6-let-nazad ... myr-rybak/ Когда Владимир возвращался домой, неизвестные на авто похитили его. Почти сразу его телефон перестал отвечать, и несколько дней никто не знал, что с мужчиной. А 22 апреля тело Владимира и студента Юрия Поправки нашли в реке Казенный Торец. Было понятно – их жестоко пытали.“На этих телах многочисленные следы пыток. Им при жизни вспороли животы, прикрепили на спину рюкзаки с песком и бросили в воду еще живыми”, – сообщил в эфире ТСН бывший советник министра МВД Станислав Речинский.По данным следствия, к убийству этих людей причастны боевики, которые захватывали здание СБУ в Славянске.23 апреля 2014 года Служба безопасности Украины сообщила, что убить Владимира Рыбака приказал Игорь Безлер по кличке “Бес”. По его указанию 17 апреля представители самоназванной “милиции Горловки” похитили оппозиционера и пытали в штабе боевиков в Славянске. Ukrainian

Повідомлень: 9724 З нами з: 18.06.08 Подякував: 32 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 04:37 13 марта 2014 года был добровольцем в самообороне, которая охраняла участников митинга за единство Украины в Донецке. После завершения митинга группа вооружённых людей напала на участников. Дмитрий Чернявский погиб от ножевого ранения. Ukrainian

Повідомлень: 9724 З нами з: 18.06.08 Подякував: 32 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 05:53 lapay написав: Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.

Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.



Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента.

Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.

Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент. Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента.Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент. Tegularius Повідомлень: 1455 З нами з: 11.02.14 Подякував: 193 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:35 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.

Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса.

О какой честности может идти речь, там все сидят на новостях с российских помоек.

Зачем Украине такой Донбас пусть рашка впрягается и восстанавливает она там все разнесла. Пусть Крым возвращают О какой честности может идти речь, там все сидят на новостях с российских помоек.Зачем Украине такой Донбас пусть рашка впрягается и восстанавливает она там все разнесла. Пусть Крым возвращают Ukrainian

Повідомлень: 9724 З нами з: 18.06.08 Подякував: 32 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:46 Ukrainian написав: Когда Владимир возвращался домой, неизвестные на авто похитили его. Почти сразу его телефон перестал отвечать, и несколько дней никто не знал, что с мужчиной. А 22 апреля тело Владимира и студента Юрия Поправки нашли в реке Казенный Торец. Было понятно – их жестоко пытали.



“На этих телах многочисленные следы пыток. Им при жизни вспороли животы, прикрепили на спину рюкзаки с песком и бросили в воду еще живыми”, – сообщил в эфире ТСН бывший советник министра МВД Станислав Речинский.



По данным следствия, к убийству этих людей причастны боевики, которые захватывали здание СБУ в Славянске.

23 апреля 2014 года Служба безопасности Украины сообщила, что убить Владимира Рыбака приказал Игорь Безлер по кличке “Бес”. По его указанию 17 апреля представители самоназванной “милиции Горловки” похитили оппозиционера и пытали в штабе боевиков в Славянске.

https://freeradio.com.ua/ru/6-let-nazad ... myr-rybak/ Когда Владимир возвращался домой, неизвестные на авто похитили его. Почти сразу его телефон перестал отвечать, и несколько дней никто не знал, что с мужчиной. А 22 апреля тело Владимира и студента Юрия Поправки нашли в реке Казенный Торец. Было понятно – их жестоко пытали.“На этих телах многочисленные следы пыток. Им при жизни вспороли животы, прикрепили на спину рюкзаки с песком и бросили в воду еще живыми”, – сообщил в эфире ТСН бывший советник министра МВД Станислав Речинский.По данным следствия, к убийству этих людей причастны боевики, которые захватывали здание СБУ в Славянске.23 апреля 2014 года Служба безопасности Украины сообщила, что убить Владимира Рыбака приказал Игорь Безлер по кличке “Бес”. По его указанию 17 апреля представители самоназванной “милиции Горловки” похитили оппозиционера и пытали в штабе боевиков в Славянске.

З орками-то все зрозуміло.

І тим паче, коли вони захоплювали владу та території.



А ось як бути з оцим, коли на мирній території відома волонтерка працює адміністратором в нелегальному гральному залі ("підзаробляла"), і її жорстоко вбиває, грабує з спробою насилля 25-ти річний випускник!!! академії Сухопутних військ, тепер таксист!!!



https://kriminal.ictv.ua/videos/zviryac ... -nikopoli/ З орками-то все зрозуміло.І тим паче, коли вони захоплювали владу та території.А ось як бути з оцим, коли на мирній території відома волонтерка працює адміністратором в нелегальному гральному залі ("підзаробляла"), і її жорстоко вбиває, грабує з спробою насилля 25-ти річний випускник!!! академії Сухопутних військ, тепер таксист!!! detroytred

Повідомлень: 24191 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:19



Чому кричать про «зраду»? Звичайно ж, коли противник веде обстріл і цей обстріл не є прицiльним, міни з гранатами лягають десь за півкілометра від наших позицій, в кілометрі, — тоді немає сенсу відповідати на цей обстріл, тому що він провокаційний. Ворог хоче розкрити наші вогневі точки, побачити наші нові точки, ворог хоче спровокувати нас зав'язати бій, щоб потім включити більш важке озброєння. Це їхня військова тактика.

У нас в армії дуже велика кількість не кадрових військових, цивільних людей, бійців, які не закінчили вищі військові заклади. І вони думають, що якщо не відкривати вогонь кожен раз, коли звідти прилетіло, — це «зрада». Але в армії думають командири, у яких є досвід, є бачення тактики і розташування сил і засобів противника, на що він може бути здатний. І командир підрозділу приймає рішення — відкривати йому вогонь у відповідь або не відкривати. А те, що комусь там не подобається, що йому не дають постріляти, ну, вже вибачте, така ваша тяжка служба, за що вам велике спасибі, що охороняєте нас від росіян.



https://fakty.ua/373019-andrej-rymaruk- ... ivnyj-udar



А pesikot постійно стогне-верещить, що проблеми з стрільбою. Ніхто нікому не забороняє стріляти. Навіть ніхто нікому не забороняє завдавати превентивного удару. Поясню чому. Тому що за життя особового складу відповідальний безпосередньо командир підрозділу. Якщо командир бригади, командир батальйону, командир роти бачить, що його особовий склад у небезпеці, він має повне право захищатися і не несе взагалі ніякої відповідальності за те, що відкриває вогонь у відповідь або завдає превентивного удару. Якщо ми бачимо з розвідданих, що розгортається мінометний розрахунок противника, який зараз по нам готуватися працювати і буде працювати, то ми наносимо удар першими. Так було і буде, і не треба вірити в цю «зраду».Чому кричать про «зраду»? Звичайно ж, коли противник веде обстріл і цей обстріл не є прицiльним, міни з гранатами лягають десь за півкілометра від наших позицій, в кілометрі, — тоді немає сенсу відповідати на цей обстріл, тому що він провокаційний. Ворог хоче розкрити наші вогневі точки, побачити наші нові точки, ворог хоче спровокувати нас зав'язати бій, щоб потім включити більш важке озброєння. Це їхня військова тактика.У нас в армії дуже велика кількість не кадрових військових, цивільних людей, бійців, які не закінчили вищі військові заклади. І вони думають, що якщо не відкривати вогонь кожен раз, коли звідти прилетіло, — це «зрада». Але в армії думають командири, у яких є досвід, є бачення тактики і розташування сил і засобів противника, на що він може бути здатний. І командир підрозділу приймає рішення — відкривати йому вогонь у відповідь або не відкривати. А те, що комусь там не подобається, що йому не дають постріляти, ну, вже вибачте, така ваша тяжка служба, за що вам велике спасибі, що охороняєте нас від росіян.А pesikot постійно стогне-верещить, що проблеми з стрільбою. detroytred

Повідомлень: 24191 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:24 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента. Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента.

Мінські угоди Рада не ратифікувала, ніякої юридичної сили вони не мають. Тільки наша добра воля їх виконати. Дія Мінських угод завершилась ще в 2015 році, але саме за них Раша отримала санкції, бо не виконує перший пункт цієї угоди.

Ми може в любий момент з них вийти, якщо не боємося Путлера, а не якихось міжнародних санкцій.

Tegularius написав: Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ. Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.

Там записано, що ОРДЛО повинно брати участь в змінах нашої Конситуції, а тоді вони запишуть те, що їм захочеться, в тому числі і нейтральний статус до НАТО і ЄС. Контроля за кордоном ми не отримаємо, як і нема його в Придністров'ї. Так само ніхто не буде змінювати і Конституцію, тому Путлер і не виконує перший пункт угоди.

Ця Угода мертвонародженна, і Порошенко чудово це розумів, коли підписував. Ми отримали час на відновлення армії, а Раша санкції за Донбас.

Tegularius написав: Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент. Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент.

Його будуть відновлювати тільки після нашого силового звільнення, а до того там буде новоабхазія, яка тільки буде смоктати гроші з окупанта. Мінські угоди Рада не ратифікувала, ніякої юридичної сили вони не мають. Тільки наша добра воля їх виконати. Дія Мінських угод завершилась ще в 2015 році, але саме за них Раша отримала санкції, бо не виконує перший пункт цієї угоди.Ми може в любий момент з них вийти, якщо не боємося Путлера, а не якихось міжнародних санкцій.Там записано, що ОРДЛО повинно брати участь в змінах нашої Конситуції, а тоді вони запишуть те, що їм захочеться, в тому числі і нейтральний статус до НАТО і ЄС. Контроля за кордоном ми не отримаємо, як і нема його в Придністров'ї. Так само ніхто не буде змінювати і Конституцію, тому Путлер і не виконує перший пункт угоди.Ця Угода мертвонародженна, і Порошенко чудово це розумів, коли підписував. Ми отримали час на відновлення армії, а Раша санкції за Донбас.Його будуть відновлювати тільки після нашого силового звільнення, а до того там буде новоабхазія, яка тільки буде смоктати гроші з окупанта. lapay Повідомлень: 12169 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:27 lapay написав: Tegularius написав: Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента. Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента.

Мінські угоди Рада не ратифікувала, ніякої юридичної сили вони не мають. Тільки наша добра воля їх виконати. Дія Мінських угод завершилась ще в 2015 році, але саме за них Раша отримала санкції, бо не виконує перший пункт цієї угоди.

Ми може в любий момент з них вийти, якщо не боємося Путлера, а не якихось міжнародних санкцій.

Tegularius написав: Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ. Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.

Там записано, що ОРДЛО повинно брати участь в змінах нашої Конситуції, а тоді вони запишуть те, що їм захочеться, в тому числі і нейтральний статус до НАТО і ЄС. Контроля за кордоном ми не отримаємо, як і нема його в Придністров'ї. Так само ніхто не буде змінювати і Конституцію, тому Путлер і не виконує перший пункт угоди.

Ця Угода мертвонародженна, і Порошенко чудово це розумів, коли підписував. Ми отримали час на відновлення армії, а Раша санкції за Донбас.

Tegularius написав: Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент. Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент.

Його будуть відновлювати тільки після нашого силового звільнення, а до того там буде новоабхазія, яка тільки буде смоктати гроші з окупанта. Мінські угоди Рада не ратифікувала, ніякої юридичної сили вони не мають. Тільки наша добра воля їх виконати. Дія Мінських угод завершилась ще в 2015 році, але саме за них Раша отримала санкції, бо не виконує перший пункт цієї угоди.Ми може в любий момент з них вийти, якщо не боємося Путлера, а не якихось міжнародних санкцій.Там записано, що ОРДЛО повинно брати участь в змінах нашої Конситуції, а тоді вони запишуть те, що їм захочеться, в тому числі і нейтральний статус до НАТО і ЄС. Контроля за кордоном ми не отримаємо, як і нема його в Придністров'ї. Так само ніхто не буде змінювати і Конституцію, тому Путлер і не виконує перший пункт угоди.Ця Угода мертвонародженна, і Порошенко чудово це розумів, коли підписував. Ми отримали час на відновлення армії, а Раша санкції за Донбас.Його будуть відновлювати тільки після нашого силового звільнення, а до того там буде новоабхазія, яка тільки буде смоктати гроші з окупанта.

От один нюанс, на який чомусь ні Ви, да й ніхто не говорить...



А що отримав пуйло від Угоди?

Санкції)))

Ага.



А якщо глянути реально:

немає угод (а саме фактично --- добровільної нашої капітуляції на умовах рашки) і що далі робити пуйлу?

Продовжувати далі?

Так Захід виставив червоні прапорці - тобто будуть набагато суттєвіші санкції: арешт коштів, Свіфт і т.д.

Продовжувати й захопити і що далі??? Годувати.

Причому при просуванні вглиб України опір населення буде тільки зростати.

При чому Турчинов, як він сам це казав, вже мав досвід - відкривав склади зі зброєю та роздавав наліво-направо і вперед на захист від агресора.





А так в реалі всі отримали ... шоколад.

Захід санкційний вплив, рашка - Крим і важель впливу Донбас.

Тобто дуже красиво оформили закінчення процесу.



Бо ж оці санкції вважати платою рашки за анексію, окупацію та агресію, то це ну дуже формальне покарання.



Єдине - да, є і величезний позитив для Неньки. Це збереження життів українців. Якщо ж спиратися на цей аргумент, то й Україна виграла багато.

Але ж в цій площині мова не ведеться. Підкреслюється -- що іншого вибору не було.



Так з точки зору збереження життів -- не треба було й починати...

Продовжували б собі, як і при Кучмі, Янику.



А так: то *понад усе*, то трішки не "понад усе". От один нюанс, на який чомусь ні Ви, да й ніхто не говорить...А що отримав пуйло від Угоди?Санкції)))Ага.А якщо глянути реально:немає угод (а саме фактично --- добровільної нашої капітуляції на умовах рашки) і що далі робити пуйлу?Продовжувати далі?Так Захід виставив червоні прапорці - тобто будуть набагато суттєвіші санкції: арешт коштів, Свіфт і т.д.Продовжувати й захопити і що далі??? Годувати.Причому при просуванні вглиб України опір населення буде тільки зростати.При чому Турчинов, як він сам це казав, вже мав досвід - відкривав склади зі зброєю та роздавав наліво-направо і вперед на захист від агресора.А так в реалі всі отримали ... шоколад.Захід санкційний вплив, рашка - Крим і важель впливу Донбас.Тобто дуже красиво оформили закінчення процесу.Бо ж оці санкції вважати платою рашки за анексію, окупацію та агресію, то це ну дуже формальне покарання.Єдине - да, є і величезний позитив для Неньки. Це збереження життів українців. Якщо ж спиратися на цей аргумент, то й Україна виграла багато.Але ж в цій площині мова не ведеться. Підкреслюється -- що іншого вибору не було.Так з точки зору збереження життів -- не треба було й починати...Продовжували б собі, як і при Кучмі, Янику.А так: то *понад усе*, то трішки не "понад усе". detroytred

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