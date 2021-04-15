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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:26
lapay
Навіть окуповані Луганщина та Донеччина - це Україна. Так що програють вони, програє Україна.
Програв -- це той, хто погодився з програшем. Це йде спочатку.
І тільки потім наслідок -- підписання.
Дивіться:
1. Майдан. Запропоновано підписання, підписане тими, хто погодився. Але є хто не погодився. Жертви - ціна. Результат. Перемога.
2. Так і тут.
Війна. Запропоновано підписання. Всі погодилися. Підписане.
При чому в рашці не погоджується гіргінд (і Ко), але нічого не може вдіяти; в нас не погоджуються - правий сектор і т.д. і теж нічого не може вдіяти.
Але мова про те, що ключові граці погодилися.
В'єтамці, наприклад, не погодилися...
Незважаючи на програш, нерівність сил.
З.и. як це невигідні умови?
Я вище обгрунтовую, що вигідні усім.
Але Україні -- виключно з точки зору збереження життів.
Я лише звернув увагу - що таке не озвучується.
Озвучується -- що інакше не можливо.
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detroytred
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:45
detroytred написав:
Програв -- це той, хто погодився з програшем. Це йде спочатку.
І тільки потім наслідок -- підписання.
Ну, звісно. Не вивів би війська з Криму Турчинов - не було б в нас Одеси. Не підписав би Пашинян перемир'я, не було б вірменського Карабаху. Не підписав би Порошенко угоди в 2014, не було б в нас, як мінімум, двох областей.
Головне - не здаватись.
detroytred написав:
Але мова про те, що ключові граці погодилися.
В'єтамці, наприклад, не погодилися...
Незважаючи на програш, нерівність сил.
Так хто не погодився в Абхазії чи Південній Осетії - грузини, і хто там залишився після окупації? Хто в Криму і Донецьку - бандерівці? Ви що, дійсно не розумієте, чим гібридна війна відрізняється від класичної?
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lapay
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