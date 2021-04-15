lapay написав: detroytred написав:
Програв -- це той, хто погодився з програшем. Це йде спочатку.
І тільки потім наслідок -- підписання.
Ну, звісно. Не вивів би війська з Криму Турчинов - не було б в нас Одеси. Не підписав би Пашинян перемир'я, не було б вірменського Карабаху. Не підписав би Порошенко угоди в 2014, не було б в нас, як мінімум, двох областей.
Головне - не здаватись.
detroytred написав:
Але мова про те, що ключові граці погодилися.
В'єтамці, наприклад, не погодилися...
Незважаючи на програш, нерівність сил.
Так хто не погодився в Абхазії чи Південній Осетії - грузини, і хто там залишився після окупації? Хто в Криму і Донецьку - бандерівці? Ви що, дійсно не розумієте, чим гібридна війна відрізняється від класичної?
Ага)) 40 млн. країну отак просто взяли й захопили.
Та ще при, м'яко кажучи, повній непогоді з таким дійством наймогутніших розвинутих країн світу.
Які б ще з молдовми-грузіями віддати може й погодились, але ж не 40 млн. да ще й в такому місці.
Ви дійсно не розумієте, що не погодься Турчинов, а потім Порошенко на оцю гібрідність, угоди, то змусили б Вас, мене і т.д. воювати по повній.
Точніше нас і примушувати не треба б було, а тільки поставити в колію...
Військових і пр. пенсій тьма...
А от шмекерів, ледарів і пр. от тих би змусили... І воювали б, нікуди б не ділись.
Бо то тільки у кіно воюють з задоволенням й бажанням.
В реаліях держмашина й можновладці створюють умови ... що хоч не хоч, а вперед. Нікуди не дінишся.
А от коли вже по справжньому по повній почали воювати (а не нових машин в мене під вікном вже не протовкнутись, квіточки, алеї...),то й агресор би віддав би усе. Й злиняв, ще й заплатив.
Бо йому-то всією країною воювати на агресію да ще проти усього світу, з арештами майна, рахунків, евакуацієй діточок з лондонів - ?
Саме! Тому! Рашка! Все! Робила! Поступово! Щоб відкатити, якщо не вдасться зробити по мінімальній!!! ціні! для себе!
Ось ці санкції -- це і є ота мін. ціна, яка влаштовує рашка.
І на це однієї згоди рашки мало.
Саме Україна погодилась на оце все: від гібрідності до угод.
Точніше посадовці.
З.и. ще раз: за бажанням не воюють.
Якщо б питали пересічного хоч пенса, хоч підприємця, хоч кого хочете не хочете, то не було б війн взагалі.
А виключення лише підкреслювали це правило.