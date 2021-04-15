Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:27

lapay написав: detroytred написав: Програв -- це той, хто погодився з програшем. Це йде спочатку.

І тільки потім наслідок -- підписання. Програв -- це той, хто погодився з програшем. Це йде спочатку.І тільки потім наслідок -- підписання.

Ну, звісно. Не вивів би війська з Криму Турчинов - не було б в нас Одеси. Не підписав би Пашинян перемир'я, не було б вірменського Карабаху. Не підписав би Порошенко угоди в 2014, не було б в нас, як мінімум, двох областей.

Головне - не здаватись.



detroytred написав: Але мова про те, що ключові граці погодилися.

В'єтамці, наприклад, не погодилися...

Незважаючи на програш, нерівність сил. Але мова про те, що ключові граці погодилися.В'єтамці, наприклад, не погодилися...Незважаючи на програш, нерівність сил.

Так хто не погодився в Абхазії чи Південній Осетії - грузини, і хто там залишився після окупації? Хто в Криму і Донецьку - бандерівці? Ви що, дійсно не розумієте, чим гібридна війна відрізняється від класичної? Ну, звісно. Не вивів би війська з Криму Турчинов - не було б в нас Одеси. Не підписав би Пашинян перемир'я, не було б вірменського Карабаху. Не підписав би Порошенко угоди в 2014, не було б в нас, як мінімум, двох областей.Головне - не здаватись.Так хто не погодився в Абхазії чи Південній Осетії - грузини, і хто там залишився після окупації? Хто в Криму і Донецьку - бандерівці? Ви що, дійсно не розумієте, чим гібридна війна відрізняється від класичної?

Ага)) 40 млн. країну отак просто взяли й захопили.Та ще при, м'яко кажучи, повній непогоді з таким дійством наймогутніших розвинутих країн світу.Які б ще з молдовми-грузіями віддати може й погодились, але ж не 40 млн. да ще й в такому місці.Ви дійсно не розумієте, що не погодься Турчинов, а потім Порошенко на оцю гібрідність, угоди, то змусили б Вас, мене і т.д. воювати по повній.Точніше нас і примушувати не треба б було, а тільки поставити в колію...Військових і пр. пенсів тьма...А от шмекерів, ледарів і пр. от тих би змусили... І воювали б, нікуди б не ділись.Бо то тільки у кіно воюють з задоволенням й бажанням.В реаліях держмашина й можновладці створюють умови ... що хоч не хоч, а вперед. Нікуди не дінишся.А от коли вже по справжньому по повній почали воювати (а не нових машин в мене під вікном вже не протовкнутись, квіточки, алеї...),то й агресор би віддав би усе. Й злиняв, ще й заплатив.Бо йому-то всією країною воювати на агресію да ще проти усього світу, з арештами майна, рахунків, евакуацієй діточок з лондонів - ?Саме! Тому! Рашка! Все! Робила! Поступово! Щоб відкатити, якщо не вдасться зробити по мінімальній!!! ціні! для себе!Ось ці санкції -- це і є ота мін. ціна, яка влаштовує рашку.І на це однієї згоди рашки мало.Саме Україна погодилась на оце все: від гібрідності до угод.Точніше посадовці.З.и. ще раз: за бажанням не воюють.Якщо б питали пересічного хоч пенса, хоч підприємця, хоч кого хочете не хочете, то не було б війн взагалі.А виключення лише підкреслювали це правило.