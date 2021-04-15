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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7226722772287229>
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:26

lapay
Навіть окуповані Луганщина та Донеччина - це Україна. Так що програють вони, програє Україна.

Програв -- це той, хто погодився з програшем. Це йде спочатку.
І тільки потім наслідок -- підписання.

Дивіться:
1. Майдан. Запропоновано підписання, підписане тими, хто погодився. Але є хто не погодився. Жертви - ціна. Результат. Перемога.
2. Так і тут.
Війна. Запропоновано підписання. Всі погодилися. Підписане.

При чому в рашці не погоджується гіргінд (і Ко), але нічого не може вдіяти; в нас не погоджуються - правий сектор і т.д. і теж нічого не може вдіяти.

Але мова про те, що ключові граці погодилися.
В'єтамці, наприклад, не погодилися...
Незважаючи на програш, нерівність сил.

З.и. як це невигідні умови?
Я вище обгрунтовую, що вигідні усім.
Але Україні -- виключно з точки зору збереження життів.
Я лише звернув увагу - що таке не озвучується.
Озвучується -- що інакше не можливо.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:45

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Програв -- це той, хто погодився з програшем. Це йде спочатку.
І тільки потім наслідок -- підписання.

Ну, звісно. Не вивів би війська з Криму Турчинов - не було б в нас Одеси. Не підписав би Пашинян перемир'я, не було б вірменського Карабаху. Не підписав би Порошенко угоди в 2014, не було б в нас, як мінімум, двох областей.
Головне - не здаватись. :)

  detroytred написав:Але мова про те, що ключові граці погодилися.
В'єтамці, наприклад, не погодилися...
Незважаючи на програш, нерівність сил.

Так хто не погодився в Абхазії чи Південній Осетії - грузини, і хто там залишився після окупації? Хто в Криму і Донецьку - бандерівці? Ви що, дійсно не розумієте, чим гібридна війна відрізняється від класичної?
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:27

  lapay написав:
  detroytred написав:Програв -- це той, хто погодився з програшем. Це йде спочатку.
І тільки потім наслідок -- підписання.

Ну, звісно. Не вивів би війська з Криму Турчинов - не було б в нас Одеси. Не підписав би Пашинян перемир'я, не було б вірменського Карабаху. Не підписав би Порошенко угоди в 2014, не було б в нас, як мінімум, двох областей.
Головне - не здаватись. :)

  detroytred написав:Але мова про те, що ключові граці погодилися.
В'єтамці, наприклад, не погодилися...
Незважаючи на програш, нерівність сил.

Так хто не погодився в Абхазії чи Південній Осетії - грузини, і хто там залишився після окупації? Хто в Криму і Донецьку - бандерівці? Ви що, дійсно не розумієте, чим гібридна війна відрізняється від класичної?

Ага)) 40 млн. країну отак просто взяли й захопили.
Та ще при, м'яко кажучи, повній непогоді з таким дійством наймогутніших розвинутих країн світу.
Які б ще з молдовми-грузіями віддати може й погодились, але ж не 40 млн. да ще й в такому місці.

Ви дійсно не розумієте, що не погодься Турчинов, а потім Порошенко на оцю гібрідність, угоди, то змусили б Вас, мене і т.д. воювати по повній.
Точніше нас і примушувати не треба б було, а тільки поставити в колію...
Військових і пр. пенсів тьма...

А от шмекерів, ледарів і пр. от тих би змусили... І воювали б, нікуди б не ділись.
Бо то тільки у кіно воюють з задоволенням й бажанням.
В реаліях держмашина й можновладці створюють умови ... що хоч не хоч, а вперед. Нікуди не дінишся.


А от коли вже по справжньому по повній почали воювати (а не нових машин в мене під вікном вже не протовкнутись, квіточки, алеї...),то й агресор би віддав би усе. Й злиняв, ще й заплатив.

Бо йому-то всією країною воювати на агресію да ще проти усього світу, з арештами майна, рахунків, евакуацієй діточок з лондонів - ?

Саме! Тому! Рашка! Все! Робила! Поступово! Щоб відкатити, якщо не вдасться зробити по мінімальній!!! ціні! для себе!

Ось ці санкції -- це і є ота мін. ціна, яка влаштовує рашку.
І на це однієї згоди рашки мало.
Саме Україна погодилась на оце все: від гібрідності до угод.
Точніше посадовці.

З.и. ще раз: за бажанням не воюють.
Якщо б питали пересічного хоч пенса, хоч підприємця, хоч кого хочете не хочете, то не було б війн взагалі.
А виключення лише підкреслювали це правило.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 кві, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:35

Портніков вказав наступного президента -- Порошенко.
https://m.youtube.com/watch?v=NvqCJ8sAurs
З 19 хв.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:53

  lapay написав:Мінські угоди Рада не ратифікувала, ніякої юридичної сили вони не мають. Тільки наша добра воля їх виконати. Дія Мінських угод завершилась ще в 2015 році, але саме за них Раша отримала санкції, бо не виконує перший пункт цієї угоди.
Ми може в любий момент з них вийти, якщо не боємося Путлера, а не якихось міжнародних санкцій.

Згідно Мінських угод Росія не є стороною конфлікту і виконувати їй нічого.
Дякуйте Петру за його угоди.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:56

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ви дійсно не розумієте, що не погодься Турчинов, а потім Порошенко на оцю гібрідність, угоди, то змусили б Вас, мене і т.д. воювати по повній.
Точніше нас і примушувати не треба б було, а тільки поставити в колію...
Військових і пр. пенсів тьма...

А от шмекерів, ледарів і пр. от тих би змусили... І воювали б, нікуди б не ділись.
Бо то тільки у кіно воюють з задоволенням й бажанням.
В реаліях держмашина й можновладці створюють умови ... що хоч не хоч, а вперед. Нікуди не дінишся.

Ага. Ловили б мобілізованих не тільки по тролейбусах, а й по лісах, а потім ці мобілізовані тікали б ротами з передової, як в 2014. Кому потрібні ці казки? Як Раша з Чечнею воювала, скільки було смертей і років, поки нафта не подорожчала? Так само і Азербайджан з Вірменією.
Не треба цих казок, як слабкій і бідний перемагає сильного і багатого, якщо другий хоче перемогти. Не було в українців великого бажання помирати за ватний Донбас, і не буде.
  detroytred написав:А от коли вже по справжньому по повній почали воювати (а не нових машин в мене під вікном вже не протовкнутись, квіточки, алеї...),то й агресор би віддав би усе. Й злиняв, ще й заплатив.

Бо йому-то всією країною воювати на агресію да ще проти усього світу, з арештами майна, рахунків, евакуацієй діточок з лондонів - ?

Саме! Тому! Рашка! Все! Робила! Поступово! Щоб відкатити, якщо не вдасться зробити по мінімальній!!! ціні! для себе!

Ось ці санкції -- це і є ота мін. ціна, яка влаштовує рашку.
І на це однієї згоди рашки мало.
Саме Україна погодилась на оце все: від гібрідності до угод.
Точніше посадовці.

Якби можна було б завжди зупинити і відбити агресію, то й воєн ніколи б не було. Тільки в реалі все не так, як на патріотичному плакаті.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:59

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Згідно Мінських угод Росія не є стороною конфлікту і виконувати їй нічого.
Дякуйте Петру за його угоди.

Раша гарант виконання, зі сторони ОРДЛО. Вони стріляють - гаранту санкції. Мінські угоди ввели на лінію зіткнення спостерігачів, на основі їх звітів і продовжують Раші санкції за невиконання першого пункту.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:12

lapay
Я й так і етак))
Показую, що з багатим і сильним воювати треба і воюють усією країною, а не армією та бажаючими.
Ви ж чогось це ігноруєте.
Та показуєте на те, що в нас було і є з рішення Ту та По -- воювати армією та практично бажаючими.

Чого б не бігати небажаючим, чекаючи поки з тролейбуса знімуть, потім відкупитись ?
Якщо є всі умови!
Тому й бігили, бігають відкупаються.

Я ледве не впав з кресла, коли почув, як в військоматі на медкомісії в коридорі панянка своїй подрузі по тлф: не турбуйся, я вже з окулістом вирішила, хай син в понеділок йде за білетом, і т.д....
Прямо в коридорі посеред оцих хлопців, які проходять комісію. На увесь військомат.

А цей хлопчик навіть! сам! не з'явився! перед лікарем.
А панянка навіть на двір не вийде.
Під кабінетом окуліста радісно кричить, що вирішила.

Є умови, звісно буде й відповідна реакція.
А якщо росте кількість нових авто під віконцем у здоровенних лбів, якщо Мальдіви, то ... звісно більш потужного агресора апріорі не перемогти.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:25

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Показую, що з багатим і сильним воювати треба і воюють усією країною, а не армією та бажаючими.
Ви ж чогось це ігноруєте.
Та показуєте на те, що в нас було і є з рішення Ту та По -- воювати армією та практично бажаючими.

Усією країною воюють, коли ворог хоче всю цю країну захопити, як було у Вьетнамі чи Фінляндії. Для більшості українців Крим чи Донбас такий саме Афганістан для совків чи В'єтнам для американців - далеке і не дуже потрібне, чи як Чечня для Раші.
  detroytred написав:Я ледве не впав з кресла, коли почув, як в військоматі на медкомісії в коридорі панянка своїй подрузі по тлф: не турбуйся, я вже з окулістом вирішила, хай син в понеділок йде за білетом, і т.д....
Прямо в коридорі посеред оцих хлопців, які проходять комісію. На увесь військомат.

А цей хлопчик навіть! сам! не з'явився! перед лікарем.
А панянка навіть на двір не вийде.
Під кабінетом окуліста радісно кричить, що вирішила.

Є умови, звісно буде й відповідна реакція.

Загальний призов не ефективний, гарматне м'ясо безсиле проти сучасної зброї і тільки збільшує кількість жертв, як було в Карабасі.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:30

  detroytred написав:Портніков вказав наступного президента -- Порошенко.
https://m.youtube.com/watch?v=NvqCJ8sAurs
З 19 хв.

Він хоч і розумно говорить, але в цьому питанні я не згідний.
Він дуже консервативний в цьому питанні. Власне він і сам це визнав, коли помилився з Зе.
Я хоч і за Порошенка, але вважаю що Порошенко програє і Кличко і Гройсману. Нажаль Порошенко ввібрав багато бруду + люди хочуть чого нового. Не настільки нового, як Зе, але нового.
Бойко - він хоч і має великі шанси вийти в 2 тур, але там він програє будь-якому іншому кандидату. БУДЬ-ЯКОМУ! Тому розглядати його як президента - не треба.
Тому якщо Кличко чи Гройсман підуть в президенти, вони, за сьогоднішніх розкладів, ним стануть.
andrijk777
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