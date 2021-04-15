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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:42
Tegularius написав: lapay написав:
Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.
Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента.
Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.
Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент.
Вы оптимист. Не верю ни в реальное возвращение контроля над границей, ни тем более в расформирование двух корпусов боевиков и уход "советников" РФ. Судя по тому, как всё более нагло в международном масштабе действует фюрер 4-го рейха, никаким гарантиям со стороны Рейха веры нет.
Да, и восстановление Донбасса ляжет на Украину, которая выполнением Минских соглашений неявно признает свою вину в развязывании конфликта.
Единственный (и тоже нереальный) выход - ДОЛОЙ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ!
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:44
lapay написав:
Загальний призов не ефективний, гарматне м'ясо безсиле проти сучасної зброї і тільки збільшує кількість жертв, як було в Карабасі.
у 2014 в АТО не призивали людей з бойовим досвідом, які були в Іраку, чому?
спецназ практично не вів диверсійних дій, той же Кривоніс сидів на аеродромі в Краматорську і зараз це за героїзм видає. Танки та БМП до Словянська спокійно собі йшли з Росії, а це 200км!!!
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:46
detroytred написав:
А ось як бути з оцим, коли на мирній території відома волонтерка працює адміністратором в нелегальному гральному залі ("підзаробляла"), і її жорстоко вбиває, грабує з спробою насилля 25-ти річний випускник!!! академії Сухопутних військ, тепер таксист!!!
По вашей теории "не мы такие, жизнь такая" - очень просто, недоработка руководства академии
И этот вопиющий случай не имеет ничего общего с приведенными выше примерами расправ по политическим мотивам.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:02
lapay написав: detroytred написав:
Показую, що з багатим і сильним воювати треба і воюють усією країною, а не армією та бажаючими.
Ви ж чогось це ігноруєте.
Та показуєте на те, що в нас було і є з рішення Ту та По -- воювати армією та практично бажаючими.
Усією країною воюють, коли ворог хоче всю цю країну захопити, як було у Вьетнамі чи Фінляндії. Для більшості українців Крим чи Донбас такий саме Афганістан для совків чи В'єтнам для американців - далеке і не дуже потрібне, чи як Чечня для Раші.
detroytred написав:
Я ледве не впав з кресла, коли почув, як в військоматі на медкомісії в коридорі панянка своїй подрузі по тлф: не турбуйся, я вже з окулістом вирішила, хай син в понеділок йде за білетом, і т.д....
Прямо в коридорі посеред оцих хлопців, які проходять комісію. На увесь військомат.
А цей хлопчик навіть! сам! не з'явився! перед лікарем.
А панянка навіть на двір не вийде.
Під кабінетом окуліста радісно кричить, що вирішила.
Є умови, звісно буде й відповідна реакція.
Загальний призов не ефективний, гарматне м'ясо безсиле проти сучасної зброї і тільки збільшує кількість жертв, як було в Карабасі.
Ви армію після совка бачили?!))
Коли полковник бігає болгаркою, ремонтує навчальний клас, бо "гарматного м'яса", яке б хоча б "мило підлогу" та "ремонтувало меблі" не має.
Воно нові машини собі під вікна "заробляє"))
Ну а молодші офіцери авіаційного профілю, вважайте, рядовими служать...
Так якщо рашці потрібні тільки крими-донбаси, а "більшості українців" не дуже, то тим паче -- навіщо далі город городити?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:07
Starikan написав: detroytred написав:
А ось як бути з оцим, коли на мирній території відома волонтерка працює адміністратором в нелегальному гральному залі ("підзаробляла"), і її жорстоко вбиває, грабує з спробою насилля 25-ти річний випускник!!! академії Сухопутних військ, тепер таксист!!!
По вашей теории "не мы такие, жизнь такая" - очень просто, недоработка руководства академии
И этот вопиющий случай не имеет ничего общего с приведенными выше примерами расправ по политическим мотивам.
Так на недоработку й вказав.
Що таке політичні мотиви?)))
Вважаєте, що орки такі ідейні?
Загальне є.
Це те, що свої інтереси (хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися) вирішують примітивно -- вбиванням перешкоди.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:08
unicdima написав:
у 2014 в АТО не призивали людей з бойовим досвідом, які були в Іраку, чому?
спецназ практично не вів диверсійних дій, той же Кривоніс сидів на аеродромі в Краматорську і зараз це за героїзм видає. Танки та БМП до Словянська спокійно собі йшли з Росії, а це 200км!!!
Чому баварській спецназ не зміг ліквідувати палестинських териростів на Олімпіаді, адже пройшло всього 30 років після війни? Бо вже відвикли стріляти по живим людям. Оце і є відповідь, чому наша армія була небоєздатна в 2014 і тільки задкувала, поки Турчинов не організував добробати, які не церемонились з місцевою ватою.
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