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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7227722872297230> Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:42 Tegularius написав: lapay написав: Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється.

Та по барабану, хто б там був. Ситуація не залежить від призвіща і бажання нашого президента, а від волі сусіднього. Навіть Бойко не зміг би зробити суттєво більше за Зеленського. Капітуляцію йому підписати не дав би народ, а без капітуляції нічого не змінюється. Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента.

Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.

Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент. Если "капитуляция" это минские соглашения - то всегда можно свалить вину на Порошенко, который на них подписался. Недовольным объяснить, что это официальное обязательство, взятое Украиной, проголосованное Совбезом ООН, которое придется выполнять, нравится нам оно или нет. А претензии по поводу его содержания следует адресовать тому, кто согласовал его в статусе Президента.Для Украины в их содержании нет ничего страшного. По-сути это слегка измененный приднестровский сценарий. Никакого влияния на внешнюю и внутреннюю политику Украины ОРДЛО иметь не будет. Вопрос, который якобы является камнем преткновения - получит ли Украина контроль над границей до выборов или же сразу после подведения их итогов - на самом деле не принципиален. Наличие формального контроля Украины над границей в момент выборов не повлияет на итоги выборов, четсность которых могут проконтролировать западные наблюдатели и ОБСЕ.Суть в том, кто будет платить за восстановление Донбасса. В случае выполнения Минских это скорее всего придется делать Евросоюзу и США (у Украины на это нет средств), поэтому они и не особенно торопят этот момент.

Вы оптимист. Не верю ни в реальное возвращение контроля над границей, ни тем более в расформирование двух корпусов боевиков и уход "советников" РФ. Судя по тому, как всё более нагло в международном масштабе действует фюрер 4-го рейха, никаким гарантиям со стороны Рейха веры нет.



Да, и восстановление Донбасса ляжет на Украину, которая выполнением Минских соглашений неявно признает свою вину в развязывании конфликта.

Единственный (и тоже нереальный) выход - ДОЛОЙ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ! Вы оптимист. Не верю ни в реальное возвращение контроля над границей, ни тем более в расформирование двух корпусов боевиков и уход "советников" РФ. Судя по тому, как всё более нагло в международном масштабе действует фюрер 4-го рейха, никаким гарантиям со стороны Рейха веры нет.Да, и восстановление Донбасса ляжет на Украину, которая выполнением Минских соглашений неявно признает свою вину в развязывании конфликта.Единственный (и тоже нереальный) выход - ДОЛОЙ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ! Starikan 2 Повідомлень: 18080 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2149 раз. Подякували: 2954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:44 lapay написав: Загальний призов не ефективний, гарматне м'ясо безсиле проти сучасної зброї і тільки збільшує кількість жертв, як було в Карабасі. Загальний призов не ефективний, гарматне м'ясо безсиле проти сучасної зброї і тільки збільшує кількість жертв, як було в Карабасі.

у 2014 в АТО не призивали людей з бойовим досвідом, які були в Іраку, чому?

спецназ практично не вів диверсійних дій, той же Кривоніс сидів на аеродромі в Краматорську і зараз це за героїзм видає. Танки та БМП до Словянська спокійно собі йшли з Росії, а це 200км!!! у 2014 в АТО не призивали людей з бойовим досвідом, які були в Іраку, чому?спецназ практично не вів диверсійних дій, той же Кривоніс сидів на аеродромі в Краматорську і зараз це за героїзм видає. Танки та БМП до Словянська спокійно собі йшли з Росії, а це 200км!!! unicdima

Повідомлень: 1374 З нами з: 10.06.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:46 detroytred написав: А ось як бути з оцим, коли на мирній території відома волонтерка працює адміністратором в нелегальному гральному залі ("підзаробляла"), і її жорстоко вбиває, грабує з спробою насилля 25-ти річний випускник!!! академії Сухопутних військ, тепер таксист!!! А ось як бути з оцим, коли на мирній території відома волонтерка працює адміністратором в нелегальному гральному залі ("підзаробляла"), і її жорстоко вбиває, грабує з спробою насилля 25-ти річний випускник!!! академії Сухопутних військ, тепер таксист!!!

По вашей теории "не мы такие, жизнь такая" - очень просто, недоработка руководства академии



И этот вопиющий случай не имеет ничего общего с приведенными выше примерами расправ по политическим мотивам. По вашей теории "не мы такие, жизнь такая" - очень просто, недоработка руководства академииИ этот вопиющий случай не имеет ничего общего с приведенными выше примерами расправ по политическим мотивам. Starikan 2 Повідомлень: 18080 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2149 раз. Подякували: 2954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:02 lapay написав: detroytred написав: Показую, що з багатим і сильним воювати треба і воюють усією країною, а не армією та бажаючими.

Ви ж чогось це ігноруєте.

Та показуєте на те, що в нас було і є з рішення Ту та По -- воювати армією та практично бажаючими. Показую, що з багатим і сильним воювати треба і воюють усією країною, а не армією та бажаючими.Ви ж чогось це ігноруєте.Та показуєте на те, що в нас було і є з рішення Ту та По -- воювати армією та практично бажаючими.

Усією країною воюють, коли ворог хоче всю цю країну захопити, як було у Вьетнамі чи Фінляндії. Для більшості українців Крим чи Донбас такий саме Афганістан для совків чи В'єтнам для американців - далеке і не дуже потрібне, чи як Чечня для Раші.

detroytred написав: Я ледве не впав з кресла, коли почув, як в військоматі на медкомісії в коридорі панянка своїй подрузі по тлф: не турбуйся, я вже з окулістом вирішила, хай син в понеділок йде за білетом, і т.д....

Прямо в коридорі посеред оцих хлопців, які проходять комісію. На увесь військомат.



А цей хлопчик навіть! сам! не з'явився! перед лікарем.

А панянка навіть на двір не вийде.

Під кабінетом окуліста радісно кричить, що вирішила.



Є умови, звісно буде й відповідна реакція. Я ледве не впав з кресла, коли почув, як в військоматі на медкомісії в коридорі панянка своїй подрузі по тлф: не турбуйся, я вже з окулістом вирішила, хай син в понеділок йде за білетом, і т.д....Прямо в коридорі посеред оцих хлопців, які проходять комісію. На увесь військомат.А цей хлопчик навіть! сам! не з'явився! перед лікарем.А панянка навіть на двір не вийде.Під кабінетом окуліста радісно кричить, що вирішила.Є умови, звісно буде й відповідна реакція.

Загальний призов не ефективний, гарматне м'ясо безсиле проти сучасної зброї і тільки збільшує кількість жертв, як було в Карабасі. Усією країною воюють, коли ворог хоче всю цю країну захопити, як було у Вьетнамі чи Фінляндії. Для більшості українців Крим чи Донбас такий саме Афганістан для совків чи В'єтнам для американців - далеке і не дуже потрібне, чи як Чечня для Раші.Загальний призов не ефективний, гарматне м'ясо безсиле проти сучасної зброї і тільки збільшує кількість жертв, як було в Карабасі.

Ви армію після совка бачили?!))



Коли полковник бігає болгаркою, ремонтує навчальний клас, бо "гарматного м'яса", яке б хоча б "мило підлогу" та "ремонтувало меблі" не має.

Воно нові машини собі під вікна "заробляє"))



Ну а молодші офіцери авіаційного профілю, вважайте, рядовими служать...





Так якщо рашці потрібні тільки крими-донбаси, а "більшості українців" не дуже, то тим паче -- навіщо далі город городити? Ви армію після совка бачили?!))Коли полковник бігає болгаркою, ремонтує навчальний клас, бо "гарматного м'яса", яке б хоча б "мило підлогу" та "ремонтувало меблі" не має.Воно нові машини собі під вікна "заробляє"))Ну а молодші офіцери авіаційного профілю, вважайте, рядовими служать...Так якщо рашці потрібні тільки крими-донбаси, а "більшості українців" не дуже, то тим паче -- навіщо далі город городити? detroytred

Повідомлень: 24201 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:07 Starikan написав: detroytred написав: А ось як бути з оцим, коли на мирній території відома волонтерка працює адміністратором в нелегальному гральному залі ("підзаробляла"), і її жорстоко вбиває, грабує з спробою насилля 25-ти річний випускник!!! академії Сухопутних військ, тепер таксист!!! А ось як бути з оцим, коли на мирній території відома волонтерка працює адміністратором в нелегальному гральному залі ("підзаробляла"), і її жорстоко вбиває, грабує з спробою насилля 25-ти річний випускник!!! академії Сухопутних військ, тепер таксист!!!

По вашей теории "не мы такие, жизнь такая" - очень просто, недоработка руководства академии



И этот вопиющий случай не имеет ничего общего с приведенными выше примерами расправ по политическим мотивам. По вашей теории "не мы такие, жизнь такая" - очень просто, недоработка руководства академииИ этот вопиющий случай не имеет ничего общего с приведенными выше примерами расправ по политическим мотивам.

Так на недоработку й вказав.



Що таке політичні мотиви?)))

Вважаєте, що орки такі ідейні?



Загальне є.

Це те, що свої інтереси (хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися) вирішують примітивно -- вбиванням перешкоди. Так на недоработку й вказав.Що таке політичні мотиви?)))Вважаєте, що орки такі ідейні?Загальне є.Це те, що свої інтереси (хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися) вирішують примітивно -- вбиванням перешкоди. detroytred

Повідомлень: 24201 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:08 Re: Політичні дискусії unicdima написав: у 2014 в АТО не призивали людей з бойовим досвідом, які були в Іраку, чому?

спецназ практично не вів диверсійних дій, той же Кривоніс сидів на аеродромі в Краматорську і зараз це за героїзм видає. Танки та БМП до Словянська спокійно собі йшли з Росії, а це 200км!!! у 2014 в АТО не призивали людей з бойовим досвідом, які були в Іраку, чому?спецназ практично не вів диверсійних дій, той же Кривоніс сидів на аеродромі в Краматорську і зараз це за героїзм видає. Танки та БМП до Словянська спокійно собі йшли з Росії, а це 200км!!!

Чому баварській спецназ не зміг ліквідувати палестинських териростів на Олімпіаді, адже пройшло всього 30 років після війни? Бо вже відвикли стріляти по живим людям. Оце і є відповідь, чому наша армія була небоєздатна в 2014 і тільки задкувала, поки Турчинов не організував добробати, які не церемонились з місцевою ватою. Чому баварській спецназ не зміг ліквідувати палестинських териростів на Олімпіаді, адже пройшло всього 30 років після війни? Бо вже відвикли стріляти по живим людям. Оце і є відповідь, чому наша армія була небоєздатна в 2014 і тільки задкувала, поки Турчинов не організував добробати, які не церемонились з місцевою ватою. lapay Повідомлень: 12179 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:16 andrijk777 написав: detroytred написав: Портніков вказав наступного президента -- Порошенко.

https://m.youtube.com/watch?v=NvqCJ8sAurs

З 19 хв. Портніков вказав наступного президента -- Порошенко.З 19 хв.

Він хоч і розумно говорить, але в цьому питанні я не згідний.

Він дуже консервативний в цьому питанні. Власне він і сам це визнав, коли помилився з Зе.

Я хоч і за Порошенка, але вважаю що Порошенко програє і Кличко і Гройсману. Нажаль Порошенко ввібрав багато бруду + люди хочуть чого нового. Не настільки нового, як Зе, але нового.

Бойко - він хоч і має великі шанси вийти в 2 тур, але там він програє будь-якому іншому кандидату. БУДЬ-ЯКОМУ! Тому розглядати його як президента - не треба.

Тому якщо Кличко чи Гройсман підуть в президенти, вони, за сьогоднішніх розкладів, ним стануть. Він хоч і розумно говорить, але в цьому питанні я не згідний.Він дуже консервативний в цьому питанні. Власне він і сам це визнав, коли помилився з Зе.Я хоч і за Порошенка, але вважаю що Порошенко програє і Кличко і Гройсману. Нажаль Порошенко ввібрав багато бруду + люди хочуть чого нового. Не настільки нового, як Зе, але нового.Бойко - він хоч і має великі шанси вийти в 2 тур, але там він програє будь-якому іншому кандидату. БУДЬ-ЯКОМУ! Тому розглядати його як президента - не треба.Тому якщо Кличко чи Гройсман підуть в президенти, вони, за сьогоднішніх розкладів, ним стануть.

Та Бойка ніхто й не розглядає переможцем.



А ось чому Портніков, який не гірше нас знає про Кличка та ін., веде мову саме про По?

В мене відповідь тільки одна -- скоріш за все більше нас знає.

Й тому наполягає на виборі олігархів. Може й партнерів.

Що По більше має підстав.

Згоден, що Портніков може запросто помилятися.





Я своєї думки відносно майбутнього президента не маю. Тому що розумію -- інформацією не володію.

Імхо зі стелі або чуйка -- може за боксером стоїть Німеччина. Точніше так - боксера підтримує Німеччина (Європа). Ми ж повинні бути, як Польща. Яка впику Німеччині...

Тому що зі Штатами. Та Бойка ніхто й не розглядає переможцем.А ось чому Портніков, який не гірше нас знає про Кличка та ін., веде мову саме про По?В мене відповідь тільки одна -- скоріш за все більше нас знає.Й тому наполягає на виборі олігархів. Може й партнерів.Що По більше має підстав.Згоден, що Портніков може запросто помилятися.Я своєї думки відносно майбутнього президента не маю. Тому що розумію -- інформацією не володію.Імхо зі стелі або чуйка -- може за боксером стоїть Німеччина. Точніше так - боксера підтримує Німеччина (Європа). Ми ж повинні бути, як Польща. Яка впику Німеччині...Тому що зі Штатами. detroytred

Повідомлень: 24201 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:21 lapay написав: unicdima написав: у 2014 в АТО не призивали людей з бойовим досвідом, які були в Іраку, чому?

спецназ практично не вів диверсійних дій, той же Кривоніс сидів на аеродромі в Краматорську і зараз це за героїзм видає. Танки та БМП до Словянська спокійно собі йшли з Росії, а це 200км!!! у 2014 в АТО не призивали людей з бойовим досвідом, які були в Іраку, чому?спецназ практично не вів диверсійних дій, той же Кривоніс сидів на аеродромі в Краматорську і зараз це за героїзм видає. Танки та БМП до Словянська спокійно собі йшли з Росії, а це 200км!!!

Чому баварській спецназ не зміг ліквідувати палестинських териростів на Олімпіаді, адже пройшло всього 30 років після війни? Бо вже відвикли стріляти по живим людям. Оце і є відповідь, чому наша армія була небоєздатна в 2014 і тільки задкувала, поки Турчинов не організував добробати, які не церемонились з місцевою ватою. Чому баварській спецназ не зміг ліквідувати палестинських териростів на Олімпіаді, адже пройшло всього 30 років після війни? Бо вже відвикли стріляти по живим людям. Оце і є відповідь, чому наша армія була небоєздатна в 2014 і тільки задкувала, поки Турчинов не організував добробати, які не церемонились з місцевою ватою.

Ви прикалуєтесь?!))



Є ж приклад: як Турчинов наполіг-прямо наказав почати по-дорослому, тобто авіаудари, то "всі й зрозуміли" що назад не буде, а буде серйозно.

Це ж він сам визнав!!!!!

По суті -- це була ДЕМОНСТРАЦІЯ отієї рішучості, незворотності, остаточної визначеності.

Він сам так! і каже - от тоді всі зрозуміли... і почали воювати.



От тільки, дурню, не зрозумів, що виникає питання -- а чому ж раніше не зробив. Кривавий)))



З.и. ви дійсно гадаєте, що хтось переживає, мучається стріляти не стріляти саме з причин бо то люди?)) Ви прикалуєтесь?!))Є ж приклад: як Турчинов наполіг-прямо наказав почати по-дорослому, тобто авіаудари, то "всі й зрозуміли" що назад не буде, а буде серйозно.Це ж він сам визнав!!!!!По суті -- це була ДЕМОНСТРАЦІЯ отієї рішучості, незворотності, остаточної визначеності.Він сам так! і каже - от тоді всі зрозуміли... і почали воювати.От тільки, дурню, не зрозумів, що виникає питання -- а чому ж раніше не зробив. Кривавий)))З.и. ви дійсно гадаєте, що хтось переживає, мучається стріляти не стріляти саме з причин бо то люди?)) Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 кві, 2021 15:27, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24201 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:26 detroytred написав: Starikan написав: По вашей теории "не мы такие, жизнь такая" - очень просто, недоработка руководства академии

И этот вопиющий случай не имеет ничего общего с приведенными выше примерами расправ по политическим мотивам. По вашей теории "не мы такие, жизнь такая" - очень просто, недоработка руководства академииИ этот вопиющий случай не имеет ничего общего с приведенными выше примерами расправ по политическим мотивам. Так на недоработку й вказав.

Що таке політичні мотиви?)))

Вважаєте, що орки такі ідейні?

Загальне є.

Це те, що свої інтереси (хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися) вирішують примітивно -- вбиванням перешкоди. Так на недоработку й вказав.Що таке політичні мотиви?)))Вважаєте, що орки такі ідейні?Загальне є.Це те, що свої інтереси (хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися) вирішують примітивно -- вбиванням перешкоди.

Толпы людей, собиравшиеся на антимайдановские митинги, тоже хотели "хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися"? Извините - глупости.

Зажавшись в рамках своей теории, вы уже полностью пытаетесь объяснить поведение людей чисто животными инстинктами.



Я не верю в такие теории. Толпы людей, собиравшиеся на антимайдановские митинги, тоже хотели "хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися"? Извините - глупости.Зажавшись в рамках своей теории, вы уже полностью пытаетесь объяснить поведение людей чисто животными инстинктами.Я не верю в такие теории. Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 16 кві, 2021 15:38, всього редагувалось 2 разів. Starikan 2 Повідомлень: 18080 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2149 раз. Подякували: 2954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:32 Starikan написав: detroytred написав: Starikan написав: По вашей теории "не мы такие, жизнь такая" - очень просто, недоработка руководства академии

И этот вопиющий случай не имеет ничего общего с приведенными выше примерами расправ по политическим мотивам. По вашей теории "не мы такие, жизнь такая" - очень просто, недоработка руководства академииИ этот вопиющий случай не имеет ничего общего с приведенными выше примерами расправ по политическим мотивам. Так на недоработку й вказав.

Що таке політичні мотиви?)))

Вважаєте, що орки такі ідейні?

Загальне є.

Це те, що свої інтереси (хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися) вирішують примітивно -- вбиванням перешкоди. Так на недоработку й вказав.Що таке політичні мотиви?)))Вважаєте, що орки такі ідейні?Загальне є.Це те, що свої інтереси (хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися) вирішують примітивно -- вбиванням перешкоди.

Толпы людей, собиравшиеся на антимайдановские митинги, тоже хотели "хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися"? Извините - глупости.

Зажавшись в рамках своей теории, вы уже полностью пытаетесь объяснить поведение людей чисто животными инстинктами.



Я не верю в такие теории. Толпы людей, собиравшиеся на антимайдановские митинги, тоже хотели "хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися"? Извините - глупости.Зажавшись в рамках своей теории, вы уже полностью пытаетесь объяснить поведение людей чисто животными инстинктами.Я не верю в такие теории.

Не розумію навіщо Ви мої погляди зводити до примитиву?!



Да з тих толп ідейних -- один два да обрахувався.



І мова була саме про піти на вбивство (на таку дію, як вбивство), а не просто підтримати на площі. Тобто продемонструвати.

Таких звісно багато.



Моя теорія базується на реаліях -- капіталізму ринку за віконцем.

Тобто ринкових відносинах.

Як підгрунтя усього і усьому в суспільстві.



На халяву (за ідею) -- це не про ринок.

Звісно, що вголос ніхто не скаже))

І офіційна обгортка завжди ідейна. Файна. Не розумію навіщо Ви мої погляди зводити до примитиву?!Да з тих толп ідейних -- один два да обрахувався.І мова була саме про піти на вбивство (на таку дію, як вбивство), а не просто підтримати на площі. Тобто продемонструвати.Таких звісно багато.Моя теорія базується на реаліях -- капіталізму ринку за віконцем.Тобто ринкових відносинах.Як підгрунтя усього і усьому в суспільстві.На халяву (за ідею) -- це не про ринок.Звісно, що вголос ніхто не скаже))І офіційна обгортка завжди ідейна. Файна. detroytred

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