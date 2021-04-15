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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7227722872297230 Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:46 detroytred написав: Starikan написав: Толпы людей, собиравшиеся на антимайдановские митинги, тоже хотели "хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися"? Извините - глупости.

Зажавшись в рамках своей теории, вы уже полностью пытаетесь объяснить поведение людей чисто животными инстинктами.

Я не верю в такие теории. Толпы людей, собиравшиеся на антимайдановские митинги, тоже хотели "хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися"? Извините - глупости.Зажавшись в рамках своей теории, вы уже полностью пытаетесь объяснить поведение людей чисто животными инстинктами.Я не верю в такие теории. Не розумію навіщо Ви мої погляди зводити до примитиву?! Не розумію навіщо Ви мої погляди зводити до примитиву?!

Рассмотрение предельных случаев - типичный приём физика-теоретика, которым я до недавнего времени являлся

Моя теорія базується на реаліях -- капіталізму ринку за віконцем.

Тобто ринкових відносинах.

Як підгрунтя усього і усьому в суспільстві.

На халяву (за ідею) -- це не про ринок.

Мы же договорились, что каждый высказывает своё личное мнение. Я же, как бюджетник и пенсионер, к капитализму и рынку никакого отношения не имею. Мое бытие определяет моё сознание



Насчет утверждений Портникова - я в последнее время отношусь к ним так же, как к речам Пионтковского или Илларионова. Смотрите лучше циника Джангирова (но он больше по международным делам). Рассмотрение предельных случаев - типичный приём физика-теоретика, которым я до недавнего времени являлсяМы же договорились, что каждый высказывает своё личное мнение. Я же, как бюджетник и пенсионер, к капитализму и рынку никакого отношения не имею. Мое бытие определяет моё сознаниеНасчет утверждений Портникова - я в последнее время отношусь к ним так же, как к речам Пионтковского или Илларионова. Смотрите лучше циника Джангирова (но он больше по международным делам). Starikan 2 Повідомлень: 18080 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2149 раз. Подякували: 2954 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:47 detroytred написав: А ось чому Портніков, який не гірше нас знає про Кличка та ін., веде мову саме про По?

В мене відповідь тільки одна -- скоріш за все більше нас знає.

Й тому наполягає на виборі олігархів. Може й партнерів.

Що По більше має підстав.

Згоден, що Портніков може запросто помилятися.

А ось чому Портніков, який не гірше нас знає про Кличка та ін., веде мову саме про По?В мене відповідь тільки одна -- скоріш за все більше нас знає.Й тому наполягає на виборі олігархів. Може й партнерів.Що По більше має підстав.Згоден, що Портніков може запросто помилятися.

Можливо він вважає що По своїм досвідом і харизмою задавить Кличка і Гройсмана і вони не підуть на вибори.

Якщо вони не підуть - то і не стануть президентами . Чомусь вони обидва не пішли на вибори в 2019. Чому? Я не знаю. Кличко взагалі мав реальні шанси вже 2 рази бути президентом і в 2014 і в 2019.

Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було. Можливо він вважає що По своїм досвідом і харизмою задавить Кличка і Гройсмана і вони не підуть на вибори.Якщо вони не підуть - то і не стануть президентами. Чомусь вони обидва не пішли на вибори в 2019. Чому? Я не знаю. Кличко взагалі мав реальні шанси вже 2 рази бути президентом і в 2014 і в 2019.Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було. andrijk777

Повідомлень: 3004 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:03 andrijk777 написав: detroytred написав: А ось чому Портніков, який не гірше нас знає про Кличка та ін., веде мову саме про По?

В мене відповідь тільки одна -- скоріш за все більше нас знає.

Й тому наполягає на виборі олігархів. Може й партнерів.

Що По більше має підстав.

Згоден, що Портніков може запросто помилятися.

А ось чому Портніков, який не гірше нас знає про Кличка та ін., веде мову саме про По?В мене відповідь тільки одна -- скоріш за все більше нас знає.Й тому наполягає на виборі олігархів. Може й партнерів.Що По більше має підстав.Згоден, що Портніков може запросто помилятися.

Можливо він вважає що По своїм досвідом і харизмою задавить Кличка і Гройсмана і вони не підуть на вибори.

Якщо вони не підуть - то і не стануть президентами . Чомусь вони обидва не пішли на вибори в 2019. Чому? Я не знаю. Кличко взагалі мав реальні шанси вже 2 рази бути президентом і в 2014 і в 2019.

Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було. Можливо він вважає що По своїм досвідом і харизмою задавить Кличка і Гройсмана і вони не підуть на вибори.Якщо вони не підуть - то і не стануть президентами. Чомусь вони обидва не пішли на вибори в 2019. Чому? Я не знаю. Кличко взагалі мав реальні шанси вже 2 рази бути президентом і в 2014 і в 2019.Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було.

Можливо По вміє зуміє "домовитись" з Кличко та ін.

Так би мовити, поділити місця, сфери впливу.



Я мав на увазі не обраний олігархами!

А те, що олігархи підтримають потенційного свого президента.

А от тим, хто їх набагато менше задовольняє, одразу -- дзусь.



Як образний приклад, Кличко буде дійсно більше, ніж По, робити для держави, ніж для олігархів. То звісно олігархи нададуть канали, будуть налагоджувати контакти з По, ніж з Кличко. Можливо По вміє зуміє "домовитись" з Кличко та ін.Так би мовити, поділити місця, сфери впливу.Я мав на увазі не обраний олігархами!А те, що олігархи підтримають потенційного свого президента.А от тим, хто їх набагато менше задовольняє, одразу -- дзусь.Як образний приклад, Кличко буде дійсно більше, ніж По, робити для держави, ніж для олігархів. То звісно олігархи нададуть канали, будуть налагоджувати контакти з По, ніж з Кличко. detroytred

Повідомлень: 24201 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:13 detroytred написав: Можливо По вміє зуміє "домовитись" з Кличко та ін.

Так би мовити, поділити місця, сфери впливу.



Я мав на увазі не обраний олігархами!

А те, що олігархи підтримають потенційного свого президента.

А от тим, хто їх набагато менше задовольняє, одразу -- дзусь.



Як образний приклад, Кличко буде дійсно більше, ніж По, робити для держави, ніж для олігархів. То звісно олігархи нададуть канали, будуть налагоджувати контакти з По, ніж з Кличко. Можливо По вміє зуміє "домовитись" з Кличко та ін.Так би мовити, поділити місця, сфери впливу.Я мав на увазі не обраний олігархами!А те, що олігархи підтримають потенційного свого президента.А от тим, хто їх набагато менше задовольняє, одразу -- дзусь.Як образний приклад, Кличко буде дійсно більше, ніж По, робити для держави, ніж для олігархів. То звісно олігархи нададуть канали, будуть налагоджувати контакти з По, ніж з Кличко.

Так все залежить від Кличка. Кличко - боєць. Якщо Зе не побоявся нікого і пішов в президенти, то Кличко 100% нічого боятись. Ні По, ні олігархів.

Так в 2014 вони і поділили. Кличко - мер. Але зараз не та ситуація. Кличко вже не треба ні з ким ділитись. Він реальний кандидат і має РЕАЛЬНІ шанси. Навіщо йому той По?

Так і не почув - кого олігархи зробили президентом? Або кого "не зробили"? Підтримка - це гуд, але це малувато, як показала історія. Так все залежить від Кличка. Кличко - боєць. Якщо Зе не побоявся нікого і пішов в президенти, то Кличко 100% нічого боятись. Ні По, ні олігархів.Так в 2014 вони і поділили. Кличко - мер. Але зараз не та ситуація. Кличко вже не треба ні з ким ділитись. Він реальний кандидат і має РЕАЛЬНІ шанси. Навіщо йому той По?Так і не почув - кого олігархи зробили президентом? Або кого "не зробили"? Підтримка - це гуд, але це малувато, як показала історія. andrijk777

Повідомлень: 3004 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:23 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Є ж приклад: як Турчинов наполіг-прямо наказав почати по-дорослому, тобто авіаудари, то "всі й зрозуміли" що назад не буде, а буде серйозно.

Це ж він сам визнав!!!!!

По суті -- це була ДЕМОНСТРАЦІЯ отієї рішучості, незворотності, остаточної визначеності.

Він сам так! і каже - от тоді всі зрозуміли... і почали воювати. Є ж приклад: як Турчинов наполіг-прямо наказав почати по-дорослому, тобто авіаудари, то "всі й зрозуміли" що назад не буде, а буде серйозно.Це ж він сам визнав!!!!!По суті -- це була ДЕМОНСТРАЦІЯ отієї рішучості, незворотності, остаточної визначеності.Він сам так! і каже - от тоді всі зрозуміли... і почали воювати.

Авіудари почались в кінці квітня, коли вже НГУ і армія почали оточувати Слов'янськ. Турчинов взагалі казав про донецькій аеропорт, штурм якого був в кінці травня.



До питання - нафіга нам взагалі Донбас? Щоб далі не лізли, як хотіли, і сиділи за колючим дротом. Авіудари почались в кінці квітня, коли вже НГУ і армія почали оточувати Слов'янськ. Турчинов взагалі казав про донецькій аеропорт, штурм якого був в кінці травня.До питання - нафіга нам взагалі Донбас? Щоб далі не лізли, як хотіли, і сиділи за колючим дротом. lapay Повідомлень: 12179 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7227722872297230 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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