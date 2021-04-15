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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:46
detroytred написав: Starikan написав:
Толпы людей, собиравшиеся на антимайдановские митинги, тоже хотели "хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися"? Извините - глупости.
Зажавшись в рамках своей теории, вы уже полностью пытаетесь объяснить поведение людей чисто животными инстинктами.
Я не верю в такие теории.
Не розумію навіщо Ви мої погляди зводити до примитиву?!
Рассмотрение предельных случаев - типичный приём физика-теоретика, которым я до недавнего времени являлся
Моя теорія базується на реаліях -- капіталізму ринку за віконцем.
Тобто ринкових відносинах.
Як підгрунтя усього і усьому в суспільстві.
На халяву (за ідею) -- це не про ринок.
Мы же договорились, что каждый высказывает своё личное мнение. Я же, как бюджетник и пенсионер, к капитализму и рынку никакого отношения не имею. Мое бытие определяет моё сознание
Насчет утверждений Портникова - я в последнее время отношусь к ним так же, как к речам Пионтковского или Илларионова. Смотрите лучше циника Джангирова (но он больше по международным делам).
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Starikan
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:47
detroytred написав:
А ось чому Портніков, який не гірше нас знає про Кличка та ін., веде мову саме про По?
В мене відповідь тільки одна -- скоріш за все більше нас знає.
Й тому наполягає на виборі олігархів. Може й партнерів.
Що По більше має підстав.
Згоден, що Портніков може запросто помилятися.
Можливо він вважає що По своїм досвідом і харизмою задавить Кличка і Гройсмана і вони не підуть на вибори.
Якщо вони не підуть - то і не стануть президентами
. Чомусь вони обидва не пішли на вибори в 2019. Чому? Я не знаю. Кличко взагалі мав реальні шанси вже 2 рази бути президентом і в 2014 і в 2019.
Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:03
andrijk777 написав: detroytred написав:
А ось чому Портніков, який не гірше нас знає про Кличка та ін., веде мову саме про По?
В мене відповідь тільки одна -- скоріш за все більше нас знає.
Й тому наполягає на виборі олігархів. Може й партнерів.
Що По більше має підстав.
Згоден, що Портніков може запросто помилятися.
Можливо він вважає що По своїм досвідом і харизмою задавить Кличка і Гройсмана і вони не підуть на вибори.
Якщо вони не підуть - то і не стануть президентами
. Чомусь вони обидва не пішли на вибори в 2019. Чому? Я не знаю. Кличко взагалі мав реальні шанси вже 2 рази бути президентом і в 2014 і в 2019.
Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було.
Можливо По вміє зуміє "домовитись" з Кличко та ін.
Так би мовити, поділити місця, сфери впливу.
Я мав на увазі не обраний олігархами!
А те, що олігархи підтримають потенційного свого президента.
А от тим, хто їх набагато менше задовольняє, одразу -- дзусь.
Як образний приклад, Кличко буде дійсно більше, ніж По, робити для держави, ніж для олігархів. То звісно олігархи нададуть канали, будуть налагоджувати контакти з По, ніж з Кличко.
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detroytred
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:13
detroytred написав:
Можливо По вміє зуміє "домовитись" з Кличко та ін.
Так би мовити, поділити місця, сфери впливу.
Я мав на увазі не обраний олігархами!
А те, що олігархи підтримають потенційного свого президента.
А от тим, хто їх набагато менше задовольняє, одразу -- дзусь.
Як образний приклад, Кличко буде дійсно більше, ніж По, робити для держави, ніж для олігархів. То звісно олігархи нададуть канали, будуть налагоджувати контакти з По, ніж з Кличко.
Так все залежить від Кличка. Кличко - боєць. Якщо Зе не побоявся нікого і пішов в президенти, то Кличко 100% нічого боятись. Ні По, ні олігархів.
Так в 2014 вони і поділили. Кличко - мер. Але зараз не та ситуація. Кличко вже не треба ні з ким ділитись. Він реальний кандидат і має РЕАЛЬНІ шанси. Навіщо йому той По?
Так і не почув - кого олігархи зробили президентом? Або кого "не зробили"? Підтримка - це гуд, але це малувато, як показала історія.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:23
detroytred написав:
Є ж приклад: як Турчинов наполіг-прямо наказав почати по-дорослому, тобто авіаудари, то "всі й зрозуміли" що назад не буде, а буде серйозно.
Це ж він сам визнав!!!!!
По суті -- це була ДЕМОНСТРАЦІЯ отієї рішучості, незворотності, остаточної визначеності.
Він сам так! і каже - от тоді всі зрозуміли... і почали воювати.
Авіудари почались в кінці квітня, коли вже НГУ і армія почали оточувати Слов'янськ. Турчинов взагалі казав про донецькій аеропорт, штурм якого був в кінці травня.
До питання - нафіга нам взагалі Донбас? Щоб далі не лізли, як хотіли, і сиділи за колючим дротом.
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