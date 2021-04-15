Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав: Толпы людей, собиравшиеся на антимайдановские митинги, тоже хотели "хоч збагатитися, хоч прийти до влади і збагатитися"? Извините - глупости. Зажавшись в рамках своей теории, вы уже полностью пытаетесь объяснить поведение людей чисто животными инстинктами. Я не верю в такие теории.
Не розумію навіщо Ви мої погляди зводити до примитиву?!
Рассмотрение предельных случаев - типичный приём физика-теоретика, которым я до недавнего времени являлся
Моя теорія базується на реаліях -- капіталізму ринку за віконцем. Тобто ринкових відносинах. Як підгрунтя усього і усьому в суспільстві. На халяву (за ідею) -- це не про ринок.
Мы же договорились, что каждый высказывает своё личное мнение. Я же, как бюджетник и пенсионер, к капитализму и рынку никакого отношения не имею. Мое бытие определяет моё сознание
Насчет утверждений Портникова - я в последнее время отношусь к ним так же, как к речам Пионтковского или Илларионова. Смотрите лучше циника Джангирова (но он больше по международным делам).
detroytred написав:А ось чому Портніков, який не гірше нас знає про Кличка та ін., веде мову саме про По? В мене відповідь тільки одна -- скоріш за все більше нас знає. Й тому наполягає на виборі олігархів. Може й партнерів. Що По більше має підстав. Згоден, що Портніков може запросто помилятися.
Можливо він вважає що По своїм досвідом і харизмою задавить Кличка і Гройсмана і вони не підуть на вибори. Якщо вони не підуть - то і не стануть президентами . Чомусь вони обидва не пішли на вибори в 2019. Чому? Я не знаю. Кличко взагалі мав реальні шанси вже 2 рази бути президентом і в 2014 і в 2019. Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було.
detroytred написав:А ось чому Портніков, який не гірше нас знає про Кличка та ін., веде мову саме про По? В мене відповідь тільки одна -- скоріш за все більше нас знає. Й тому наполягає на виборі олігархів. Може й партнерів. Що По більше має підстав. Згоден, що Портніков може запросто помилятися.
Можливо він вважає що По своїм досвідом і харизмою задавить Кличка і Гройсмана і вони не підуть на вибори. Якщо вони не підуть - то і не стануть президентами . Чомусь вони обидва не пішли на вибори в 2019. Чому? Я не знаю. Кличко взагалі мав реальні шанси вже 2 рази бути президентом і в 2014 і в 2019. Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було.
Можливо По вміє зуміє "домовитись" з Кличко та ін. Так би мовити, поділити місця, сфери впливу.
Я мав на увазі не обраний олігархами! А те, що олігархи підтримають потенційного свого президента. А от тим, хто їх набагато менше задовольняє, одразу -- дзусь.
Як образний приклад, Кличко буде дійсно більше, ніж По, робити для держави, ніж для олігархів. То звісно олігархи нададуть канали, будуть налагоджувати контакти з По, ніж з Кличко.
detroytred написав:Можливо По вміє зуміє "домовитись" з Кличко та ін. Так би мовити, поділити місця, сфери впливу.
Я мав на увазі не обраний олігархами! А те, що олігархи підтримають потенційного свого президента. А от тим, хто їх набагато менше задовольняє, одразу -- дзусь.
Як образний приклад, Кличко буде дійсно більше, ніж По, робити для держави, ніж для олігархів. То звісно олігархи нададуть канали, будуть налагоджувати контакти з По, ніж з Кличко.
Так все залежить від Кличка. Кличко - боєць. Якщо Зе не побоявся нікого і пішов в президенти, то Кличко 100% нічого боятись. Ні По, ні олігархів. Так в 2014 вони і поділили. Кличко - мер. Але зараз не та ситуація. Кличко вже не треба ні з ким ділитись. Він реальний кандидат і має РЕАЛЬНІ шанси. Навіщо йому той По? Так і не почув - кого олігархи зробили президентом? Або кого "не зробили"? Підтримка - це гуд, але це малувато, як показала історія.
detroytred написав:Є ж приклад: як Турчинов наполіг-прямо наказав почати по-дорослому, тобто авіаудари, то "всі й зрозуміли" що назад не буде, а буде серйозно. Це ж він сам визнав!!!!! По суті -- це була ДЕМОНСТРАЦІЯ отієї рішучості, незворотності, остаточної визначеності. Він сам так! і каже - от тоді всі зрозуміли... і почали воювати.
Авіудари почались в кінці квітня, коли вже НГУ і армія почали оточувати Слов'янськ. Турчинов взагалі казав про донецькій аеропорт, штурм якого був в кінці травня.
До питання - нафіга нам взагалі Донбас? Щоб далі не лізли, як хотіли, і сиділи за колючим дротом.
zРадио написав:В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит
zRadio, топ-менеджер ты наш, аналитик
Зеленский не обучаем в принципе, он тупой. То есть, полностью
Если и будет у Зеленского опыт, то только опыт проёбов
К тому же, Зеленский на второй срок не обещал идти. Хотя, он вообще не выполнил ни одного своего обещания Но zRadio готов дать ему ещё один президентский срок
zRadio, давай дадим ещё один президентский срок Порошенко и увидим разницу