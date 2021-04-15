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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7229723072317232>
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:27

  lapay написав:
  detroytred написав:Є ж приклад: як Турчинов наполіг-прямо наказав почати по-дорослому, тобто авіаудари, то "всі й зрозуміли" що назад не буде, а буде серйозно.
Це ж він сам визнав!!!!!
По суті -- це була ДЕМОНСТРАЦІЯ отієї рішучості, незворотності, остаточної визначеності.
Він сам так! і каже - от тоді всі зрозуміли... і почали воювати.

Авіудари почались в кінці квітня, коли вже НГУ і армія почали оточувати Слов'янськ. Турчинов взагалі казав про донецькій аеропорт, штурм якого був в кінці травня.

До питання - нафіга нам взагалі Донбас? Щоб далі не лізли, як хотіли, і сиділи за колючим дротом.

Звісно, що про аеропорт...

Отак і воювали. Згідно рішучості Верховного.
Росла рішучість, росла бойовитість.

Ви навіть не уявляєте, що потім туди скидали...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:33

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Отак і воювали. Згідно рішучості Верховного.
Росла рішучість, росла бойовитість.

Ви навіть не уявляєте, що потім туди скидали...

Навіть не смішно. Видавати неспроможність армії за неспроможність Турчинова.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:42

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Можливо По вміє зуміє "домовитись" з Кличко та ін.
Так би мовити, поділити місця, сфери впливу.

Я мав на увазі не обраний олігархами!
А те, що олігархи підтримають потенційного свого президента.
А от тим, хто їх набагато менше задовольняє, одразу -- дзусь.

Як образний приклад, Кличко буде дійсно більше, ніж По, робити для держави, ніж для олігархів. То звісно олігархи нададуть канали, будуть налагоджувати контакти з По, ніж з Кличко.

Так все залежить від Кличка. Кличко - боєць. Якщо Зе не побоявся нікого і пішов в президенти, то Кличко 100% нічого боятись. Ні По, ні олігархів.
Так в 2014 вони і поділили. Кличко - мер. Але зараз не та ситуація. Кличко вже не треба ні з ким ділитись. Він реальний кандидат і має РЕАЛЬНІ шанси. Навіщо йому той По?
Так і не почув - кого олігархи зробили президентом? Або кого "не зробили"? Підтримка - це гуд, але це малувато, як показала історія.


Ну от Кличко вже другий строк мер . Сказати , що поганий не можу - в загальному нормальний , напевно . Але технологія управління з різними "смотрящими"" нікуди не поділася . Соціальна інфраструктура все одно на останньому місці , ну і так далі ... Тобто як новий президент він нічого кардинально міняти не буде - буде знову ж таки стандартна схема з наявними олігархам і з усім , що з цим пов"язане . Он судову реформу не можуть розрулити в принципі ( та й не дуже і хочуть в загальному ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:51

  Puente написав:Ну от Кличко вже другий строк мер . Сказати , що поганий не можу - в загальному нормальний , напевно . Але технологія управління з різними "смотрящими"" нікуди не поділася . Соціальна інфраструктура все одно на останньому місці , ну і так далі ... Тобто як новий президент він нічого кардинально міняти не буде - буде знову ж таки стандартна схема з наявними олігархам і з усім , що з цим пов"язане . Он судову реформу не можуть розрулити в принципі ( та й не дуже і хочуть в загальному ) ...

То скажіть ХТО це все поміняє? Я з радістю за нього проголосую.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:58

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:То скажіть ХТО це все поміняє? Я з радістю за нього проголосую.

Якщо Зеля зможе зробити нормальну судову реформу, навіть я за нього проголосую на наступних виборах. Тільки не зробить.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:15

  lapay написав:
  andrijk777 написав:То скажіть ХТО це все поміняє? Я з радістю за нього проголосую.
Якщо Зеля зможе зробити нормальну судову реформу, навіть я за нього проголосую на наступних виборах. Тільки не зробить.

А что понимается под судебной реформой - уход от существующей модели или замена судей?
Первое подразумевает большие изменения в Конституции, второе - будет то же, что с люстрацией и проблема - где взять новых, честных и некоррумпированных?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:15

  lapay написав:
  detroytred написав:Отак і воювали. Згідно рішучості Верховного.
Росла рішучість, росла бойовитість.

Ви навіть не уявляєте, що потім туди скидали...

Навіть не смішно. Видавати неспроможність армії за неспроможність Турчинова.

Неспроможність чого конкретно?

Неспроможність вищому керівництву ЗСУ змусити підлеглих виконувати бойові накази ... при відсутності підстав для віддання цих наказів.
Підстав, які надає особисто президент.

Ще раз кажу: Турчінов сам, як він каже, відкривав склади та роздавав зброю добробатівцям без документів.
Рішучі дії...
А от офіційних рішучих дій для ЗСУ дзусь було.

Не кажучи про неофіційні: ящик горілки холостякам лейтехам в гуртожиток і танками б чавили б усіх зелених, ряжених і т.д.

Звісно смішно -- чекати, що ЗСУ дивлячись на викрутаси політиків самі б узяли на себе одразу відповідальність.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:19

  andrijk777 написав:
  Puente написав:Ну от Кличко вже другий строк мер . Сказати , що поганий не можу - в загальному нормальний , напевно . Але технологія управління з різними "смотрящими"" нікуди не поділася . Соціальна інфраструктура все одно на останньому місці , ну і так далі ... Тобто як новий президент він нічого кардинально міняти не буде - буде знову ж таки стандартна схема з наявними олігархам і з усім , що з цим пов"язане . Он судову реформу не можуть розрулити в принципі ( та й не дуже і хочуть в загальному ) ...

То скажіть ХТО це все поміняє? Я з радістю за нього проголосую.

Бінго!

От я образно Вам скажу -- мій знайомий Пупкін.
Ви повірите, прислухаєтьсь?
Подивитесь на нього?
Як????


А от коли Ви будете дивитись, чути його, його досягнення, думки з каналів олігархів, то Ви (масовий піпл) може й скуштуєте.

Але іншого шляху в попадання у меню виборця немає.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:21

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було.


а то у нас президент избирается обычными пересичными гражданами? :mrgreen:

У нас на местных выборах неделями "считали" результаты, чтоб получить нужный (компромиссный) результат.


Вон даже в конце 2018 года "бабушка" немного приоткрывал завесу тайны про этот процесс.
https://gordonua.com/news/politics/kolo ... 01954.html

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что если бы имел возможность, поддержал бы финансово во время президентской кампании лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко, шоумена Владимира Зеленского и экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.
....
По мнению бизнесмена, для победы на выборах кандидату нужно от $50 млн до $100 млн.



(и хотя он сказал, что тогда якобы все деньги у него заблокированы, но суть от того не меняется - по сути он рассказал о процессе, как он и его друзья-олигархи ставят на разных "лошадок".
А того, кто побеждает на "демократических выборах", потом "обучают" как нужно работать - ибо нужно отрабатывать вложенное. Или это ни к чему не принуждающие "донаты"? :mrgreen:
Плюс, дополнить аналогичный процесс ставок со стороны внешних игроков - имеем шо имеем.

п.с. правда, в этот раз бабушку, как главного бенефициара, кинули, походу - но это уже совсем другая история. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:35

  Alex2007 написав:
  andrijk777 написав:Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було.


а то у нас президент избирается обычными пересичными гражданами? :mrgreen:

У нас на местных выборах неделями "считали" результаты, чтоб получить нужный (компромиссный) результат.


Вон даже в конце 2018 года "бабушка" немного приоткрывал завесу тайны про этот процесс.
https://gordonua.com/news/politics/kolo ... 01954.html

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что если бы имел возможность, поддержал бы финансово во время президентской кампании лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко, шоумена Владимира Зеленского и экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.
....
По мнению бизнесмена, для победы на выборах кандидату нужно от $50 млн до $100 млн.



(и хотя он сказал, что тогда якобы все деньги у него заблокированы, но суть от того не меняется - по сути он рассказал о процессе, как он и его друзья-олигархи ставят на разных "лошадок".
А того, кто побеждает на "демократических выборах", потом "обучают" как нужно работать - ибо нужно отрабатывать вложенное. Или это ни к чему не принуждающие "донаты"? :mrgreen:
Плюс, дополнить аналогичный процесс ставок со стороны внешних игроков - имеем шо имеем.

Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так.
Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте.
Про олігархів - бла, бла, бла.
Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.
andrijk777
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