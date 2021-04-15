Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Є ж приклад: як Турчинов наполіг-прямо наказав почати по-дорослому, тобто авіаудари, то "всі й зрозуміли" що назад не буде, а буде серйозно. Це ж він сам визнав!!!!! По суті -- це була ДЕМОНСТРАЦІЯ отієї рішучості, незворотності, остаточної визначеності. Він сам так! і каже - от тоді всі зрозуміли... і почали воювати.
Авіудари почались в кінці квітня, коли вже НГУ і армія почали оточувати Слов'янськ. Турчинов взагалі казав про донецькій аеропорт, штурм якого був в кінці травня.
До питання - нафіга нам взагалі Донбас? Щоб далі не лізли, як хотіли, і сиділи за колючим дротом.
Звісно, що про аеропорт...
Отак і воювали. Згідно рішучості Верховного. Росла рішучість, росла бойовитість.
detroytred написав:Можливо По вміє зуміє "домовитись" з Кличко та ін. Так би мовити, поділити місця, сфери впливу.
Я мав на увазі не обраний олігархами! А те, що олігархи підтримають потенційного свого президента. А от тим, хто їх набагато менше задовольняє, одразу -- дзусь.
Як образний приклад, Кличко буде дійсно більше, ніж По, робити для держави, ніж для олігархів. То звісно олігархи нададуть канали, будуть налагоджувати контакти з По, ніж з Кличко.
Так все залежить від Кличка. Кличко - боєць. Якщо Зе не побоявся нікого і пішов в президенти, то Кличко 100% нічого боятись. Ні По, ні олігархів. Так в 2014 вони і поділили. Кличко - мер. Але зараз не та ситуація. Кличко вже не треба ні з ким ділитись. Він реальний кандидат і має РЕАЛЬНІ шанси. Навіщо йому той По? Так і не почув - кого олігархи зробили президентом? Або кого "не зробили"? Підтримка - це гуд, але це малувато, як показала історія.
Ну от Кличко вже другий строк мер . Сказати , що поганий не можу - в загальному нормальний , напевно . Але технологія управління з різними "смотрящими"" нікуди не поділася . Соціальна інфраструктура все одно на останньому місці , ну і так далі ... Тобто як новий президент він нічого кардинально міняти не буде - буде знову ж таки стандартна схема з наявними олігархам і з усім , що з цим пов"язане . Он судову реформу не можуть розрулити в принципі ( та й не дуже і хочуть в загальному ) ...
Puente написав:Ну от Кличко вже другий строк мер . Сказати , що поганий не можу - в загальному нормальний , напевно . Але технологія управління з різними "смотрящими"" нікуди не поділася . Соціальна інфраструктура все одно на останньому місці , ну і так далі ... Тобто як новий президент він нічого кардинально міняти не буде - буде знову ж таки стандартна схема з наявними олігархам і з усім , що з цим пов"язане . Он судову реформу не можуть розрулити в принципі ( та й не дуже і хочуть в загальному ) ...
То скажіть ХТО це все поміняє? Я з радістю за нього проголосую.
andrijk777 написав:То скажіть ХТО це все поміняє? Я з радістю за нього проголосую.
Якщо Зеля зможе зробити нормальну судову реформу, навіть я за нього проголосую на наступних виборах. Тільки не зробить.
А что понимается под судебной реформой - уход от существующей модели или замена судей? Первое подразумевает большие изменения в Конституции, второе - будет то же, что с люстрацией и проблема - где взять новых, честных и некоррумпированных?
Puente написав:Ну от Кличко вже другий строк мер . Сказати , що поганий не можу - в загальному нормальний , напевно . Але технологія управління з різними "смотрящими"" нікуди не поділася . Соціальна інфраструктура все одно на останньому місці , ну і так далі ... Тобто як новий президент він нічого кардинально міняти не буде - буде знову ж таки стандартна схема з наявними олігархам і з усім , що з цим пов"язане . Он судову реформу не можуть розрулити в принципі ( та й не дуже і хочуть в загальному ) ...
То скажіть ХТО це все поміняє? Я з радістю за нього проголосую.
Бінго!
От я образно Вам скажу -- мій знайомий Пупкін. Ви повірите, прислухаєтьсь? Подивитесь на нього? Як????
А от коли Ви будете дивитись, чути його, його досягнення, думки з каналів олігархів, то Ви (масовий піпл) може й скуштуєте.
Але іншого шляху в попадання у меню виборця немає.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что если бы имел возможность, поддержал бы финансово во время президентской кампании лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко, шоумена Владимира Зеленского и экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. .... По мнению бизнесмена, для победы на выборах кандидату нужно от $50 млн до $100 млн.
(и хотя он сказал, что тогда якобы все деньги у него заблокированы, но суть от того не меняется - по сути он рассказал о процессе, как он и его друзья-олигархи ставят на разных "лошадок". А того, кто побеждает на "демократических выборах", потом "обучают" как нужно работать - ибо нужно отрабатывать вложенное. Или это ни к чему не принуждающие "донаты"? Плюс, дополнить аналогичный процесс ставок со стороны внешних игроков - имеем шо имеем.
п.с. правда, в этот раз бабушку, как главного бенефициара, кинули, походу - но это уже совсем другая история.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что если бы имел возможность, поддержал бы финансово во время президентской кампании лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко, шоумена Владимира Зеленского и экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. .... По мнению бизнесмена, для победы на выборах кандидату нужно от $50 млн до $100 млн.
(и хотя он сказал, что тогда якобы все деньги у него заблокированы, но суть от того не меняется - по сути он рассказал о процессе, как он и его друзья-олигархи ставят на разных "лошадок". А того, кто побеждает на "демократических выборах", потом "обучают" как нужно работать - ибо нужно отрабатывать вложенное. Или это ни к чему не принуждающие "донаты"? Плюс, дополнить аналогичный процесс ставок со стороны внешних игроков - имеем шо имеем.
Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так. Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте. Про олігархів - бла, бла, бла. Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.