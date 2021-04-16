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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7229723072317232 Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:44 andrijk777 написав: Alex2007 написав: andrijk777 написав: Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було. Щодо олігархів - а який президент був обраний олігархами? Я не знаю такого. Можливо Кучма, але тоді і олігархів таких не було.



а то у нас президент избирается обычными пересичными гражданами?



У нас на местных выборах неделями "считали" результаты, чтоб получить нужный (компромиссный) результат.





Вон даже в конце 2018 года "бабушка" немного приоткрывал завесу тайны про этот процесс.

https://gordonua.com/news/politics/kolo ... 01954.html



Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что если бы имел возможность, поддержал бы финансово во время президентской кампании лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко, шоумена Владимира Зеленского и экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

....

По мнению бизнесмена, для победы на выборах кандидату нужно от $50 млн до $100 млн.







(и хотя он сказал, что тогда якобы все деньги у него заблокированы, но суть от того не меняется - по сути он рассказал о процессе, как он и его друзья-олигархи ставят на разных "лошадок".

А того, кто побеждает на "демократических выборах", потом "обучают" как нужно работать - ибо нужно отрабатывать вложенное. Или это ни к чему не принуждающие "донаты"?

Плюс, дополнить аналогичный процесс ставок со стороны внешних игроков - имеем шо имеем. а то у нас президент избирается обычными пересичными гражданами?У нас на местных выборах неделями "считали" результаты, чтоб получить нужный (компромиссный) результат.Вон даже в конце 2018 года "бабушка" немного приоткрывал завесу тайны про этот процесс.(и хотя он сказал, что тогда якобы все деньги у него заблокированы, но суть от того не меняется - по сути он рассказал о процессе, как он и его друзья-олигархи ставят на разных "лошадок".А того, кто побеждает на "демократических выборах", потом "обучают" как нужно работать - ибо нужно отрабатывать вложенное. Или это ни к чему не принуждающие "донаты"?Плюс, дополнить аналогичный процесс ставок со стороны внешних игроков - имеем шо имеем.

Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так.

Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте.

Про олігархів - бла, бла, бла.

Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла. Відкрию вам велику таємницю:! Це дійсно так.Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте.Про олігархів - бла, бла, бла.Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.

Дещо грубий приклад:

президент США обирається американцями, але чомусь)) влада США так стурбована втручанням рашки. Яка грець зна де...

З чого це?))



А тут олігархи мають повне право впливати на виборця.

Не кажучи про битви відносно головного підрахуя.



Дай волю пу, так він вбухає грошей в аля Ліндона Ларуша і може протягне його.

Загугліть цього Ліндона.

Почитайте статейкі Шілеровського інституту.

Це такий собі ленін нашого століття.

От тільки нема сили, яка його протащить в США, як протащили леніна в царську рашку. Хто? Та мабуть сам ільіч переміг цілу імперію))) Дещо грубий приклад:президент США обирається американцями, але чомусь)) влада США так стурбована втручанням рашки. Яка грець зна де...З чого це?))А тут олігархи мають повне право впливати на виборця.Не кажучи про битви відносно головного підрахуя.Дай волю пу, так він вбухає грошей в аля Ліндона Ларуша і може протягне його.Загугліть цього Ліндона.Почитайте статейкі Шілеровського інституту.Це такий собі ленін нашого століття.От тільки нема сили, яка його протащить в США, як протащили леніна в царську рашку. Хто? Та мабуть сам ільіч переміг цілу імперію))) Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 кві, 2021 20:00, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24207 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:00 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так.

Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте.

Про олігархів - бла, бла, бла.

Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла. Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так.Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте.Про олігархів - бла, бла, бла.Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.



А ваш гетьман пятый - не ярчайший пример, как сам себя сделал из олигарха президентом?

Вова походу тоже сильно заранее готовился под выборы (типа его еще и уговаривали пойти на выбора - ага), фильм с весьма похожими событиями снимался с 2016(17) года - чем не выбор. Но вы дальше можете верить в то, что у нас эталон демократии и 73% людей полностью добровольно избрали случайного парня Володю. Совсем тут не было никаких вливаний денег в него, никаких полит-технологий, пиара и т.д.....



К сожалению железобетонных фактов предоставить не могу, т.к. со свечой не стоял.

"Избирается" то он конечно обычными гражданами из списка, который нам подают на выборы, но список этот наполняется не случайными людьми с улицы (те кто реально проходной), а вы, граждане, делайте что хотите. Людям достается лишь небольшой процент выбора в случайных процессах - выбирайте что вам хуже А или Б или С.

Идут вложения огромных денег (как вы думаете деньги от кого), пиар и т.д. Конкретной фамилии А или Б сильные мира сего может до 20:00 в день выборов и не имеют, но это уже не особо важно - все схвачено. А вы хотите от меня тільки факти, вам в США такие факты не найдутся. А ваш гетьман пятый - не ярчайший пример, как сам себя сделал из олигарха президентом?Вова походу тоже сильно заранее готовился под выборы (типа его еще и уговаривали пойти на выбора - ага), фильм с весьма похожими событиями снимался с 2016(17) года - чем не выбор. Но вы дальше можете верить в то, что у нас эталон демократии и 73% людей полностью добровольно избрали случайного парня Володю. Совсем тут не было никаких вливаний денег в него, никаких полит-технологий, пиара и т.д.....К сожалению железобетонных фактов предоставить не могу, т.к. со свечой не стоял."Избирается" то он конечно обычными гражданами из списка, который нам подают на выборы,(те кто реально проходной), а вы, граждане, делайте что хотите. Людям достается лишь небольшой процент выбора в случайных процессах - выбирайте что вам хуже А или Б или С.Идут вложения огромных денег (как вы думаете деньги от кого), пиар и т.д. Конкретной фамилии А или Б сильные мира сего может до 20:00 в день выборов и не имеют, но это уже не особо важно - все схвачено. А вы хотите от меня тільки факти, вам в США такие факты не найдутся. Alex2007 1

Повідомлень: 2898 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1427 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:09 Alex2007

Якось на початку появи комп'ютерів завів я розмову...

І почали ми сипати один одному тактова частота, кількість того-то, і т.д. Перемили кісточки кожному процесу, пам'яті, відеокарті, ждиску і т.д.

Тоді він питає: ти оті журнали вивчав?

Да.

І я теж.

Розсміялися.



А потім самі розбиралися і допетрювали, яка реальність, який реальний практичний вплив, значення.

Що до лампочки оці тести графіки заліза... Звісно в певних межах.

Для гри.

А ціна огого.



Хто буде з роботяги після роботи або пенсів після бігання по лікарях, дачам, або хлопців після боулінгу, дівчат після шопінгу розбиратися з реаліями політичними?!

Да мало хто.

Почув, побачив і зкуштував готове.

Та ще й з меню.



Який нафіг вибір...

Масовим виборцем.

Був би цей вибір навіть з меню, то ніхто б грошей на Бейонсе не витрачав))



Виборець у себе в районі не може обрати найкращих. А в цілій країні... Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 кві, 2021 20:24, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24207 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:24 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Хто буде з роботяги після роботи або пенсів після бігання по лікарях, уцінкам, або після боулінгу, розбиратися з реаліями політичними?!

Да мало хто.

Почув, побачив і зкуштував готове.

Та ще й з меню.



Який нафіг вибір...

Масовим виборцем. Хто буде з роботяги після роботи або пенсів після бігання по лікарях, уцінкам, або після боулінгу, розбиратися з реаліями політичними?!Да мало хто.Почув, побачив і зкуштував готове.Та ще й з меню.Який нафіг вибір...Масовим виборцем.



В тому то і справа.

Я раніше до 2014 року теж не вдавався у всі тонкощі політики, так, загалом досить поверхнево цікавився, передивлявся інколи срач у Шустера (дехто взагалі і цим не цікавились; годі і казати, якщо у нас зараз вагома частка людей не знає прізвища Шмигаль ).

Так от, навіть у моєму випадку під час 2014-2015 вийшло класичне "політика зайнялась мною" - сильно великий кредит довіри тоді отримали від мене всі ці Яценюки, Порошенки і інші "европейці"-реформатори - я навіть іншим доводив, що не треба їх поливати брудом, робити завчасно поганих висновків, перетерпіти реформи, історія країни з нового чистого аркушу, і таке інше - через пару років "спостережень" стало очевидно, що багато з тієї "вати", з якою я сперечався, таки були праві. В тому то і справа.Я раніше до 2014 року теж не вдавався у всі тонкощі політики, так, загалом досить поверхнево цікавився, передивлявся інколи срач у Шустера(дехто взагалі і цим не цікавились; годі і казати, якщо у нас зараз вагома частка людей не знає прізвища Шмигаль).Так от, навіть у моєму випадку під час 2014-2015 вийшло класичне "політика зайнялась мною" - сильно великий кредит довіри тоді отримали від мене всі ці Яценюки, Порошенки і інші "европейці"-реформатори - я навіть іншим доводив, що не треба їх поливати брудом, робити завчасно поганих висновків, перетерпіти реформи, історія країни з нового чистого аркушу, і таке інше - через пару років "спостережень" стало очевидно, що багато з тієї "вати", з якою я сперечався, таки були праві. Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 16 кві, 2021 20:43, всього редагувалось 1 раз. Alex2007 1

Повідомлень: 2898 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1427 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:43 Alex2007 написав: andrijk777 написав: Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так.

Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте.

Про олігархів - бла, бла, бла.

Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла. Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так.Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте.Про олігархів - бла, бла, бла.Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.



А ваш гетьман пятый - не ярчайший пример, как сам себя сделал из олигарха президентом?

Вова походу тоже сильно заранее готовился под выборы (типа его еще и уговаривали пойти на выбора - ага), фильм с весьма похожими событиями снимался с 2016(17) года - чем не выбор. Но вы дальше можете верить в то, что у нас эталон демократии и 73% людей полностью добровольно избрали случайного парня Володю. Совсем тут не было никаких вливаний денег в него, никаких полит-технологий, пиара и т.д.....



К сожалению железобетонных фактов предоставить не могу, т.к. со свечой не стоял.

"Избирается" то он конечно обычными гражданами из списка, который нам подают на выборы, но список этот наполняется не случайными людьми с улицы (те кто реально проходной), а вы, граждане, делайте что хотите. Людям достается лишь небольшой процент выбора в случайных процессах - выбирайте что вам хуже А или Б или С.

Идут вложения огромных денег (как вы думаете деньги от кого), пиар и т.д. Конкретной фамилии А или Б сильные мира сего может до 20:00 в день выборов и не имеют, но это уже не особо важно - все схвачено. А вы хотите от меня тільки факти, вам в США такие факты не найдутся. А ваш гетьман пятый - не ярчайший пример, как сам себя сделал из олигарха президентом?Вова походу тоже сильно заранее готовился под выборы (типа его еще и уговаривали пойти на выбора - ага), фильм с весьма похожими событиями снимался с 2016(17) года - чем не выбор. Но вы дальше можете верить в то, что у нас эталон демократии и 73% людей полностью добровольно избрали случайного парня Володю. Совсем тут не было никаких вливаний денег в него, никаких полит-технологий, пиара и т.д.....К сожалению железобетонных фактов предоставить не могу, т.к. со свечой не стоял."Избирается" то он конечно обычными гражданами из списка, который нам подают на выборы,(те кто реально проходной), а вы, граждане, делайте что хотите. Людям достается лишь небольшой процент выбора в случайных процессах - выбирайте что вам хуже А или Б или С.Идут вложения огромных денег (как вы думаете деньги от кого), пиар и т.д. Конкретной фамилии А или Б сильные мира сего может до 20:00 в день выборов и не имеют, но это уже не особо важно - все схвачено. А вы хотите от меня тільки факти, вам в США такие факты не найдутся.

Сам себе не рахується. В США також вибрали олігарха Трампа президентом і ЩО???

Його, як і Порошенка вибрав народ.

Так, Вова готувався. Брехав що не думає про це і готувався. Я теж так думаю. І що?? Будь-яка людина може "готуватись".

Вливання були - так сам Зеленський особисто про це готовив! В США також усі бажаючі "вливають" гроші на передвиборчі компанії. І що?

Політ-технології, піар - так це є в 100% демократіях. І що?

В будь-якій країні список кандидатів це не випадкові люди з вулиці. Тому я не зрозумів цього аргументу.

* Ви якось розділяйте мухи і котлети! Розділяйте законні, легальні політичні методи і незаконні, нелегальні чи кримінальні. Все що ви перечислили - це методи будь-якої демократії. Сам себе не рахується. В США також вибрали олігарха Трампа президентом і ЩО???Його, як і Порошенка вибрав народ.Так, Вова готувався. Брехав що не думає про це і готувався. Я теж так думаю. І що?? Будь-яка людина може "готуватись".Вливання були - так сам Зеленський особисто про це готовив! В США також усі бажаючі "вливають" гроші на передвиборчі компанії. І що?Політ-технології, піар - так це є в 100% демократіях. І що?Тому я не зрозумів цього аргументу.* Ви якось розділяйте мухи і котлети! Розділяйте законні, легальні політичні методи і незаконні, нелегальні чи кримінальні. Все що ви перечислили - це методи будь-якої демократії. andrijk777

Повідомлень: 3008 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:49



Россия запретила въезд генпрокурору США и директору ФБР

У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД. Сильний хід парашкиРоссия запретила въезд генпрокурору США и директору ФБРУ России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД. Ukrainian

Повідомлень: 9726 З нами з: 18.06.08 Подякував: 32 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:51 Ukrainian написав: эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД. эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД.

Десь я вже таке чув.... в 2014 точно таке ж говорили.... Десь я вже таке чув....в 2014 точно таке ж говорили.... andrijk777

Повідомлень: 3008 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7229723072317232 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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