Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что если бы имел возможность, поддержал бы финансово во время президентской кампании лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко, шоумена Владимира Зеленского и экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. .... По мнению бизнесмена, для победы на выборах кандидату нужно от $50 млн до $100 млн.
(и хотя он сказал, что тогда якобы все деньги у него заблокированы, но суть от того не меняется - по сути он рассказал о процессе, как он и его друзья-олигархи ставят на разных "лошадок". А того, кто побеждает на "демократических выборах", потом "обучают" как нужно работать - ибо нужно отрабатывать вложенное. Или это ни к чему не принуждающие "донаты"? Плюс, дополнить аналогичный процесс ставок со стороны внешних игроков - имеем шо имеем.
Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так. Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте. Про олігархів - бла, бла, бла. Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.
Дещо грубий приклад: президент США обирається американцями, але чомусь)) влада США так стурбована втручанням рашки. Яка грець зна де... З чого це?))
А тут олігархи мають повне право впливати на виборця. Не кажучи про битви відносно головного підрахуя.
Дай волю пу, так він вбухає грошей в аля Ліндона Ларуша і може протягне його. Загугліть цього Ліндона. Почитайте статейкі Шілеровського інституту. Це такий собі ленін нашого століття. От тільки нема сили, яка його протащить в США, як протащили леніна в царську рашку. Хто? Та мабуть сам ільіч переміг цілу імперію)))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 кві, 2021 20:00, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так. Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте. Про олігархів - бла, бла, бла. Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.
А ваш гетьман пятый - не ярчайший пример, как сам себя сделал из олигарха президентом? Вова походу тоже сильно заранее готовился под выборы (типа его еще и уговаривали пойти на выбора - ага), фильм с весьма похожими событиями снимался с 2016(17) года - чем не выбор. Но вы дальше можете верить в то, что у нас эталон демократии и 73% людей полностью добровольно избрали случайного парня Володю. Совсем тут не было никаких вливаний денег в него, никаких полит-технологий, пиара и т.д.....
К сожалению железобетонных фактов предоставить не могу, т.к. со свечой не стоял. "Избирается" то он конечно обычными гражданами из списка, который нам подают на выборы, но список этот наполняется не случайными людьми с улицы (те кто реально проходной), а вы, граждане, делайте что хотите. Людям достается лишь небольшой процент выбора в случайных процессах - выбирайте что вам хуже А или Б или С. Идут вложения огромных денег (как вы думаете деньги от кого), пиар и т.д. Конкретной фамилии А или Б сильные мира сего может до 20:00 в день выборов и не имеют, но это уже не особо важно - все схвачено. А вы хотите от меня тільки факти, вам в США такие факты не найдутся.
Alex2007 Якось на початку появи комп'ютерів завів я розмову... І почали ми сипати один одному тактова частота, кількість того-то, і т.д. Перемили кісточки кожному процесу, пам'яті, відеокарті, ждиску і т.д. Тоді він питає: ти оті журнали вивчав? Да. І я теж. Розсміялися.
А потім самі розбиралися і допетрювали, яка реальність, який реальний практичний вплив, значення. Що до лампочки оці тести графіки заліза... Звісно в певних межах. Для гри. А ціна огого.
Хто буде з роботяги після роботи або пенсів після бігання по лікарях, дачам, або хлопців після боулінгу, дівчат після шопінгу розбиратися з реаліями політичними?! Да мало хто. Почув, побачив і зкуштував готове. Та ще й з меню.
Який нафіг вибір... Масовим виборцем. Був би цей вибір навіть з меню, то ніхто б грошей на Бейонсе не витрачав))
Виборець у себе в районі не може обрати найкращих. А в цілій країні...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 кві, 2021 20:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Хто буде з роботяги після роботи або пенсів після бігання по лікарях, уцінкам, або після боулінгу, розбиратися з реаліями політичними?! Да мало хто. Почув, побачив і зкуштував готове. Та ще й з меню.
Який нафіг вибір... Масовим виборцем.
В тому то і справа. Я раніше до 2014 року теж не вдавався у всі тонкощі політики, так, загалом досить поверхнево цікавився, передивлявся інколи срач у Шустера (дехто взагалі і цим не цікавились; годі і казати, якщо у нас зараз вагома частка людей не знає прізвища Шмигаль ). Так от, навіть у моєму випадку під час 2014-2015 вийшло класичне "політика зайнялась мною" - сильно великий кредит довіри тоді отримали від мене всі ці Яценюки, Порошенки і інші "европейці"-реформатори - я навіть іншим доводив, що не треба їх поливати брудом, робити завчасно поганих висновків, перетерпіти реформи, історія країни з нового чистого аркушу, і таке інше - через пару років "спостережень" стало очевидно, що багато з тієї "вати", з якою я сперечався, таки були праві.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 16 кві, 2021 20:43, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так. Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте. Про олігархів - бла, бла, бла. Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.
А ваш гетьман пятый - не ярчайший пример, как сам себя сделал из олигарха президентом? Вова походу тоже сильно заранее готовился под выборы (типа его еще и уговаривали пойти на выбора - ага), фильм с весьма похожими событиями снимался с 2016(17) года - чем не выбор. Но вы дальше можете верить в то, что у нас эталон демократии и 73% людей полностью добровольно избрали случайного парня Володю. Совсем тут не было никаких вливаний денег в него, никаких полит-технологий, пиара и т.д.....
К сожалению железобетонных фактов предоставить не могу, т.к. со свечой не стоял. "Избирается" то он конечно обычными гражданами из списка, который нам подают на выборы, но список этот наполняется не случайными людьми с улицы (те кто реально проходной), а вы, граждане, делайте что хотите. Людям достается лишь небольшой процент выбора в случайных процессах - выбирайте что вам хуже А или Б или С. Идут вложения огромных денег (как вы думаете деньги от кого), пиар и т.д. Конкретной фамилии А или Б сильные мира сего может до 20:00 в день выборов и не имеют, но это уже не особо важно - все схвачено. А вы хотите от меня тільки факти, вам в США такие факты не найдутся.
Сам себе не рахується. В США також вибрали олігарха Трампа президентом і ЩО??? Його, як і Порошенка вибрав народ. Так, Вова готувався. Брехав що не думає про це і готувався. Я теж так думаю. І що?? Будь-яка людина може "готуватись". Вливання були - так сам Зеленський особисто про це готовив! В США також усі бажаючі "вливають" гроші на передвиборчі компанії. І що? Політ-технології, піар - так це є в 100% демократіях. І що? В будь-якій країні список кандидатів це не випадкові люди з вулиці. Тому я не зрозумів цього аргументу. * Ви якось розділяйте мухи і котлети! Розділяйте законні, легальні політичні методи і незаконні, нелегальні чи кримінальні. Все що ви перечислили - це методи будь-якої демократії.
Россия запретила въезд генпрокурору США и директору ФБР У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД.