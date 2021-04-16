Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так. Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте. Про олігархів - бла, бла, бла. Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.
А ваш гетьман пятый - не ярчайший пример, как сам себя сделал из олигарха президентом? Вова походу тоже сильно заранее готовился под выборы (типа его еще и уговаривали пойти на выбора - ага), фильм с весьма похожими событиями снимался с 2016(17) года - чем не выбор. Но вы дальше можете верить в то, что у нас эталон демократии и 73% людей полностью добровольно избрали случайного парня Володю. Совсем тут не было никаких вливаний денег в него, никаких полит-технологий, пиара и т.д.....
К сожалению железобетонных фактов предоставить не могу, т.к. со свечой не стоял. "Избирается" то он конечно обычными гражданами из списка, который нам подают на выборы, но список этот наполняется не случайными людьми с улицы (те кто реально проходной), а вы, граждане, делайте что хотите. Людям достается лишь небольшой процент выбора в случайных процессах - выбирайте что вам хуже А или Б или С. Идут вложения огромных денег (как вы думаете деньги от кого), пиар и т.д. Конкретной фамилии А или Б сильные мира сего может до 20:00 в день выборов и не имеют, но это уже не особо важно - все схвачено. А вы хотите от меня тільки факти, вам в США такие факты не найдутся.
Alex2007 Якось на початку появи комп'ютерів завів я розмову... І почали ми сипати один одному тактова частота, кількість того-то, і т.д. Перемили кісточки кожному процесу, пам'яті, відеокарті, ждиску і т.д. Тоді він питає: ти оті журнали вивчав? Да. І я теж. Розсміялися.
А потім самі розбиралися і допетрювали, яка реальність, який реальний практичний вплив, значення. Що до лампочки оці тести графіки заліза... Звісно в певних межах. Для гри. А ціна огого.
Хто буде з роботяги після роботи або пенсів після бігання по лікарях, дачам, або хлопців після боулінгу, дівчат після шопінгу розбиратися з реаліями політичними?! Да мало хто. Почув, побачив і зкуштував готове. Та ще й з меню.
Який нафіг вибір... Масовим виборцем. Був би цей вибір навіть з меню, то ніхто б грошей на Бейонсе не витрачав))
Виборець у себе в районі не може обрати найкращих. А в цілій країні...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 кві, 2021 20:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Хто буде з роботяги після роботи або пенсів після бігання по лікарях, уцінкам, або після боулінгу, розбиратися з реаліями політичними?! Да мало хто. Почув, побачив і зкуштував готове. Та ще й з меню.
Який нафіг вибір... Масовим виборцем.
В тому то і справа. Я раніше до 2014 року теж не вдавався у всі тонкощі політики, так, загалом досить поверхнево цікавився, передивлявся інколи срач у Шустера (дехто взагалі і цим не цікавились; годі і казати, якщо у нас зараз вагома частка людей не знає прізвища Шмигаль ). Так от, навіть у моєму випадку під час 2014-2015 вийшло класичне "політика зайнялась мною" - сильно великий кредит довіри тоді отримали від мене всі ці Яценюки, Порошенки і інші "европейці"-реформатори - я навіть іншим доводив, що не треба їх поливати брудом, робити завчасно поганих висновків, перетерпіти реформи, історія країни з нового чистого аркушу, і таке інше - через пару років "спостережень" стало очевидно, що багато з тієї "вати", з якою я сперечався, таки були праві.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 16 кві, 2021 20:43, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Відкрию вам велику таємницю: президент избирается обычными пересичными гражданами! Це дійсно так. Місцевими виборами не дуже цікавлюсь. Вибачте. Про олігархів - бла, бла, бла. Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.
А ваш гетьман пятый - не ярчайший пример, как сам себя сделал из олигарха президентом? Вова походу тоже сильно заранее готовился под выборы (типа его еще и уговаривали пойти на выбора - ага), фильм с весьма похожими событиями снимался с 2016(17) года - чем не выбор. Но вы дальше можете верить в то, что у нас эталон демократии и 73% людей полностью добровольно избрали случайного парня Володю. Совсем тут не было никаких вливаний денег в него, никаких полит-технологий, пиара и т.д.....
К сожалению железобетонных фактов предоставить не могу, т.к. со свечой не стоял. "Избирается" то он конечно обычными гражданами из списка, который нам подают на выборы, но список этот наполняется не случайными людьми с улицы (те кто реально проходной), а вы, граждане, делайте что хотите. Людям достается лишь небольшой процент выбора в случайных процессах - выбирайте что вам хуже А или Б или С. Идут вложения огромных денег (как вы думаете деньги от кого), пиар и т.д. Конкретной фамилии А или Б сильные мира сего может до 20:00 в день выборов и не имеют, но это уже не особо важно - все схвачено. А вы хотите от меня тільки факти, вам в США такие факты не найдутся.
Сам себе не рахується. В США також вибрали олігарха Трампа президентом і ЩО??? Його, як і Порошенка вибрав народ. Так, Вова готувався. Брехав що не думає про це і готувався. Я теж так думаю. І що?? Будь-яка людина може "готуватись". Вливання були - так сам Зеленський особисто про це готовив! В США також усі бажаючі "вливають" гроші на передвиборчі компанії. І що? Політ-технології, піар - так це є в 100% демократіях. І що? В будь-якій країні список кандидатів це не випадкові люди з вулиці. Тому я не зрозумів цього аргументу. * Ви якось розділяйте мухи і котлети! Розділяйте законні, легальні політичні методи і незаконні, нелегальні чи кримінальні. Все що ви перечислили - це методи будь-якої демократії.
Россия запретила въезд генпрокурору США и директору ФБР У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД.
"Порохоботи" давно пояснюють зефілам, що головна стратегічна ціль масквабада - ліквідація України, тому не надійтесь на мир через домовитись посередінє, хочете миру - готуйтесь до війни. Але ні, зебобіки вважали, що самі розумні і на два роки забили на армію. Ну що ж 73%, навибирали, тепер піднімайте свої дупи з диванів і вперед, захищати Україну без ракет і байрактврів, які два роки були не потрібні.
Schmit написав:Ну що ж 73%, навибирали, тепер піднімайте свої дупи з диванів і вперед, захищати Україну без ракет і байрактврів, які два роки були не потрібні.
Те, що досі немає, на озброєні, Нептунів, фактично злочин зеленої влади. Ракетна програма (протикорабельна, протитанкова, протиЛА) зможе значно загальмувати і, навіть, зупинити наступ, звівши війну до артилерійських дуелей. Тільки для цього зеленим треба ворушитись, а вони навіть вакцинацію умудрились завалити.