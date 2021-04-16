Додано: Суб 17 кві, 2021 11:32

сейчас

Я вижу, вояки диванные, многие из которых наверняка даже не знают где их районный военкомат, все не угомонятся и хотят чтоб Украина среагировала на провокации рашки. Вы хотите кровавое месиво?, 1000% хотите еще потерять полстраны?, еще убить половину территорий, хх тысяч жизней, надеясь что пришлют сюда технику из стран НАТО и их воинов? Может и реально пришлют - но тем самым возбудите тупого медведя еще больше - и вся война будет именно на этой территории.Я понимаю, что хочется этим упырям ответить, сам не могу молчать когда идет несправедливость, но Пуйло явно (и не только кстати Пуйло, но и с другой, прозападной, стороны, тоже проглядываются некоторые провокации и желание столкнуть лбами) провоцирует вас и ждет когда вы с ружьем\гранатой\... пойдете на фронт - и скажет что виноваты вы, тем самым еще больше развязывая себе руки.Война и ответное наступление - крайне рискованный шаг, сейчас так точно.То, что Зельц подзабил на армию - это конечно плохо, и дипломат из него тоже так себе, но то что сдерживается от рискованных шагов - правильноделает, несмотря на горячие головы.П.С. Да и то что именно, красная тряпка, т.е. близость НАТО возбуждает рашку - тоже до сих пор понять могут не только лишь все. Лет 15-20-30 назад нужно было, молча, тихо, без лишних разговоров, делать соответствующие реформы под НАТО, глядишь и вступили бы уже.Поздно дергаться (в такой горячий момент), и имя президента и % голосовавших почти не причем.Переждать, подумать и тогда дергаться - возможно и получится что-то.Может и действительно самый действенный и простой вариант, это дождаться Путлер капут и обострение собственных их проблем, но тогда нам логично создать партизанские и информационные батальоны в стране-агрессоре и подрывать их изнутри- этакие агенты Пороха в Кремле или госДуме или еще где-то у них.