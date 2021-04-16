lapay написав:Те, що досі немає, на озброєні, Нептунів, фактично злочин зеленої влади. Ракетна програма (протикорабельна, протитанкова, протиЛА) зможе значно загальмувати і, навіть, зупинити наступ, звівши війну до артилерійських дуелей. Тільки для цього зеленим треба ворушитись, а вони навіть вакцинацію умудрились завалити.
Брехня звичайно.
Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво.
А що з цього зроблено порохатою владою? Нічого.
вчи матчастину