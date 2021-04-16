RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7230723172327233
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:02

  lapay написав:Те, що досі немає, на озброєні, Нептунів, фактично злочин зеленої влади. Ракетна програма (протикорабельна, протитанкова, протиЛА) зможе значно загальмувати і, навіть, зупинити наступ, звівши війну до артилерійських дуелей. Тільки для цього зеленим треба ворушитись, а вони навіть вакцинацію умудрились завалити.

Брехня звичайно.
Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво.
А що з цього зроблено порохатою владою? Нічого. :D
вчи матчастину
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1374
З нами з: 10.06.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:20

одна команда сделала кусочек работы. другая тоже делает.
проблема в том что ни те ни те не выкладываются как надо.
а кто лучше кто хуже - да оба с низким кпд. но у второго хоть есть шанс свой кпд повысить. еще 3 года)
tuxpuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.04.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:34

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво.

Дослідний зразок, все одно, що танк на постаменті. Нічого зелені не зробили, і, схоже, і робити не збираються. Хіба що ще один схожий танк, для параду, замовили.
lapay
 
Повідомлень: 12186
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:36

  lapay написав:Портніков про те, що хочуть росіяни від України. Раджу всім подивитись.
https://youtu.be/3vBhY7ut6-Q?t=5348

Дуже розмито.

- хоче знищити?
Так треба уточнити до якого ступеню?
Рашка не може (неважливо з яких причин: хоч Захід не дозволяє; хоч годувати більше, ніж є в існуючому форматі відносин; хоч ціну не може таку сплатити; да хоч не хоче) поглотити Білорусь. Маленьку Білорусь. Яка не прямує в Європу, яка з диктатором Лукою -- тобто за яку Західу-то і підписуватись не дуже й грунтовно.

Просто зруйнувати державу?
Так навіщо рашці на кордоні такі території такої нестабільності.

Рашку влаштовував контроль України, який був раніше.

Який на фіг союз, яке визволення?
Портніков загубився у часі.
Концепція в рашкованів змінилася.
Над "братами" вони ржуть і знущаються.

Рашці потрібен не результат. А сам процес. Процес війни з Україною, процес протистояння Заходу.
Навіть вода до Криму саме через процес.
От ми (Україна) якось ну дуже невдачно підпали під кандидатуру для цього процесу.
Зайняли місце на радість усім.
Тепер героїчно долаємо перешкоду.
А так бу рашковани воювали або прибалтами, або з сябрами, або з казахами і т.д.
Але всі зуміли зіскочити...
А ми ж круті... Платити.
Нема худа без добра -- так з цього треба хоч взяти по максимуму, раз уж випала честь боротися з "світовим злом".
Але чомусь все йде по мінімуму.


Якийсь дитячий садок...
Або мітінг на площі з агітацією.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24208
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1989 раз.
Подякували: 3207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7230723172327233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94488)
17.04.2021 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.