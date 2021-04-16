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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7230723172327233 Додано: Суб 17 кві, 2021 12:02 lapay написав: Те, що досі немає, на озброєні, Нептунів, фактично злочин зеленої влади. Ракетна програма (протикорабельна, протитанкова, протиЛА) зможе значно загальмувати і, навіть, зупинити наступ, звівши війну до артилерійських дуелей. Тільки для цього зеленим треба ворушитись, а вони навіть вакцинацію умудрились завалити. Те, що досі немає, на озброєні, Нептунів, фактично злочин зеленої влади. Ракетна програма (протикорабельна, протитанкова, протиЛА) зможе значно загальмувати і, навіть, зупинити наступ, звівши війну до артилерійських дуелей. Тільки для цього зеленим треба ворушитись, а вони навіть вакцинацію умудрились завалити.

Брехня звичайно.

Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво.

А що з цього зроблено порохатою владою? Нічого.

вчи матчастину Брехня звичайно.Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво.А що з цього зроблено порохатою владою? Нічого.вчи матчастину unicdima

Повідомлень: 1374 З нами з: 10.06.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 12:20 одна команда сделала кусочек работы. другая тоже делает.

проблема в том что ни те ни те не выкладываются как надо.

а кто лучше кто хуже - да оба с низким кпд. но у второго хоть есть шанс свой кпд повысить. еще 3 года) tuxpuk

Повідомлень: 8 З нами з: 17.04.21 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 12:34 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво. Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво.

Дослідний зразок, все одно, що танк на постаменті. Нічого зелені не зробили, і, схоже, і робити не збираються. Хіба що ще один схожий танк, для параду, замовили. Дослідний зразок, все одно, що танк на постаменті. Нічого зелені не зробили, і, схоже, і робити не збираються. Хіба що ще один схожий танк, для параду, замовили. lapay Повідомлень: 12186 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 12:36 lapay написав: Портніков про те, що хочуть росіяни від України. Раджу всім подивитись.

https://youtu.be/3vBhY7ut6-Q?t=5348 Портніков про те, що хочуть росіяни від України. Раджу всім подивитись.

Дуже розмито.



- хоче знищити?

Так треба уточнити до якого ступеню?

Рашка не може (неважливо з яких причин: хоч Захід не дозволяє; хоч годувати більше, ніж є в існуючому форматі відносин; хоч ціну не може таку сплатити; да хоч не хоче) поглотити Білорусь. Маленьку Білорусь. Яка не прямує в Європу, яка з диктатором Лукою -- тобто за яку Західу-то і підписуватись не дуже й грунтовно.



Просто зруйнувати державу?

Так навіщо рашці на кордоні такі території такої нестабільності.



Рашку влаштовував контроль України, який був раніше.



Який на фіг союз, яке визволення?

Портніков загубився у часі.

Концепція в рашкованів змінилася.

Над "братами" вони ржуть і знущаються.



Рашці потрібен не результат. А сам процес. Процес війни з Україною, процес протистояння Заходу.

Навіть вода до Криму саме через процес.

От ми (Україна) якось ну дуже невдачно підпали під кандидатуру для цього процесу.

Зайняли місце на радість усім.

Тепер героїчно долаємо перешкоду.

А так бу рашковани воювали або прибалтами, або з сябрами, або з казахами і т.д.

Але всі зуміли зіскочити...

А ми ж круті... Платити.

Нема худа без добра -- так з цього треба хоч взяти по максимуму, раз уж випала честь боротися з "світовим злом".

Але чомусь все йде по мінімуму.





Якийсь дитячий садок...

Або мітінг на площі з агітацією.



Рашку з головою влаштує держава Україна, так званих ватників. Ще й підгодовувать будуть за лояльність.

З головою, а без голови просто влаштує така, як при кучмах-яниках, навіть Ющенку з противажелем Яником.



А от те, що усіх лояльних до себе Штати витягали на рівень (Японія, Корея, ФРН і т.д.), а Україна на халяву бореться з світовим злом, оце трохи засмучує. Дуже розмито.- хоче знищити?Так треба уточнити до якого ступеню?Рашка не може (неважливо з яких причин: хоч Захід не дозволяє; хоч годувати більше, ніж є в існуючому форматі відносин; хоч ціну не може таку сплатити; да хоч не хоче) поглотити Білорусь. Маленьку Білорусь. Яка не прямує в Європу, яка з диктатором Лукою -- тобто за яку Західу-то і підписуватись не дуже й грунтовно.Просто зруйнувати державу?Так навіщо рашці на кордоні такі території такої нестабільності.Рашку влаштовував контроль України, який був раніше.Який на фіг союз, яке визволення?Портніков загубився у часі.Концепція в рашкованів змінилася.Над "братами" вони ржуть і знущаються.Рашці потрібен не результат. А сам процес. Процес війни з Україною, процес протистояння Заходу.Навіть вода до Криму саме через процес.От ми (Україна) якось ну дуже невдачно підпали під кандидатуру для цього процесу.Зайняли місце на радість усім.Тепер героїчно долаємо перешкоду.А так бу рашковани воювали або прибалтами, або з сябрами, або з казахами і т.д.Але всі зуміли зіскочити...А ми ж круті... Платити.Нема худа без добра -- так з цього треба хоч взяти по максимуму, раз уж випала честь боротися з "світовим злом".Але чомусь все йде по мінімуму.Якийсь дитячий садок...Або мітінг на площі з агітацією.Рашку з головою влаштує держава Україна, так званих ватників. Ще й підгодовувать будуть за лояльність.З головою, а без голови просто влаштує така, як при кучмах-яниках, навіть Ющенку з противажелем Яником.А от те, що усіх лояльних до себе Штати витягали на рівень (Японія, Корея, ФРН і т.д.), а Україна на халяву бореться з світовим злом, оце трохи засмучує. detroytred

Повідомлень: 24209 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 12:47 Ukrainian написав: Сильний хід парашки



Россия запретила въезд генпрокурору США и директору ФБР

У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД. Сильний хід парашкиРоссия запретила въезд генпрокурору США и директору ФБРУ России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД.



Любопытная санкция американцев. Вроде бы именно их финансовые спекулянты зарабатывали на размещении облигаций РФ. Кстати, почему запрет на приобретение только при первичном размещении ? Бегло просмотрел ответку РФ. Кто будет уборку в туалетах в дип. представительствах делать ? Любопытная санкция американцев. Вроде бы именно их финансовые спекулянты зарабатывали на размещении облигаций РФ. Кстати, почему запрет на приобретение только при первичном размещении ? Бегло просмотрел ответку РФ. Кто будет уборку в туалетах в дип. представительствах делать ? tumos Повідомлень: 1646 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 12:48 unicdima написав: lapay написав: Те, що досі немає, на озброєні, Нептунів, фактично злочин зеленої влади. Ракетна програма (протикорабельна, протитанкова, протиЛА) зможе значно загальмувати і, навіть, зупинити наступ, звівши війну до артилерійських дуелей. Тільки для цього зеленим треба ворушитись, а вони навіть вакцинацію умудрились завалити. Те, що досі немає, на озброєні, Нептунів, фактично злочин зеленої влади. Ракетна програма (протикорабельна, протитанкова, протиЛА) зможе значно загальмувати і, навіть, зупинити наступ, звівши війну до артилерійських дуелей. Тільки для цього зеленим треба ворушитись, а вони навіть вакцинацію умудрились завалити.

Брехня звичайно.

Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво.

А що з цього зроблено порохатою владою? Нічого.

вчи матчастину Брехня звичайно.Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво.А що з цього зроблено порохатою владою? Нічого.вчи матчастину

Що ти верзеш? Всі основні випробування, основна робота зроблені ще за попередньої влади у 2017-19 роках і при зелених відбулись лише кілька завершальних випробувань, запланованих раніше. Прийняття на озброєння - формальність, яка означає, що у армії є лише дослідні комплекси, кілька ракет і все. Далі потрібно фінансування та організація серійного виробництва комплексів. Нічого поки не зроблено, оскільки провалено вже два держоборонзамовлення поспіль.

Проблеми «Вільхи» і затримка із замовленням «Нептунів»



Унікальний ракетний комплекс було створено в надскладних умовах у 2017-19 роках. В серпні цього року КР “Нептун” з великою інформаційною помпою, як чергове “досягнення” влади, прийнята на озброєння ЗС України.



Але ж закупівлю ракетного комплексу передбачити якось не сталося! Керівництво Міноборони на початку року не включило “Нептун” до ДОЗ-2020 та завіряло, що одразу за результатами державних випробувань буде підписано контракт як мінімум на дивізіон. Це за умови, що за думкою чисельних експертів мінімальна потреба ВМС складає щонайменше три дивізіони!



На дворі – вересень, випробування завершені ще в липні – а в ДОЗ комплексу “Нептун” досі не має! Це означає, що навіть при запуску постанови про зміни в ДОЗ та включенні цього ракетного комплексу до ДОЗ, державний контракт та аванс може бути зроблений не раніше листопада-грудня – і це знову затягує постачання комплексу у війська.



Ситуація по реактивним снарядам “Вільха-Р” та “Вільха-М” не на багато краще. Виконання контракту на 100 снарядів “Вільха-Р” (дальність польоту 70 км) було використано теперішнім керівництвом Міноборони як потужний піар-привид, але слід зазначити, що цей контракт було профінансовано у 2019-ому році ще колишньою владою!

ише постановою від 1 липня фінансування на снаряди “Вільха-Р” включено в ДОЗ у розмірі 136 мільйонів гривень – це попередня оплата лише за 30 ракет! І неймовірними зусиллями вдалося виділити 100 мільйонів гривень на завершальні стрільби “Вільха-М” (дальність польоту до 120 км) в рамках державних випробувань! Всю першу половину 2020 року ця програма взагалі була призупинена.



Створення штучних перешкод для постачання ЗС України нових, критично важливих, систем ракетного озброєння може дорого коштувати загальному стану сектору безпеки і оборони країни. Відчуття гарантованої безкарності, відсутність технічної можливості удару у відповідь, зазвичай розпалює апетити противника і не залишає беззахисній стороні жодного шансу!..



І ось настав час, коли ці озброєння вкрай необхідні для стримування війни, але нічого немає завдяки зеленим. Залишається кричати "Байден памагі". Що ти верзеш? Всі основні випробування, основна робота зроблені ще за попередньої влади у 2017-19 роках і при зелених відбулись лише кілька завершальних випробувань, запланованих раніше. Прийняття на озброєння - формальність, яка означає, що у армії є лише дослідні комплекси, кілька ракет і все. Далі потрібно фінансування та організація серійного виробництва комплексів. Нічого поки не зроблено, оскільки провалено вже два держоборонзамовлення поспіль.І ось настав час, коли ці озброєння вкрай необхідні для стримування війни, але нічого немає завдяки зеленим. Залишається кричати "Байден памагі". Schmit

Повідомлень: 2115 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 13:53 Schmit

Да за великим рахунком хоч Вільхами-Нептунами, хоч без них кричати *Байден, памагі!* є необхідним.



От якщо б день і ніч вся країна працювала років 5 на оборону-захист держави, то може!? б було не треба. detroytred

Повідомлень: 24209 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7230723172327233 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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