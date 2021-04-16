Додано: Суб 17 кві, 2021 12:36

lapay написав: Портніков про те, що хочуть росіяни від України. Раджу всім подивитись.

https://youtu.be/3vBhY7ut6-Q?t=5348 Портніков про те, що хочуть росіяни від України. Раджу всім подивитись.

Дуже розмито.- хоче знищити?Так треба уточнити до якого ступеню?Рашка не може (неважливо з яких причин: хоч Захід не дозволяє; хоч годувати більше, ніж є в існуючому форматі відносин; хоч ціну не може таку сплатити; да хоч не хоче) поглотити Білорусь. Маленьку Білорусь. Яка не прямує в Європу, яка з диктатором Лукою -- тобто за яку Західу-то і підписуватись не дуже й грунтовно.Просто зруйнувати державу?Так навіщо рашці на кордоні такі території такої нестабільності.Рашку влаштовував контроль України, який був раніше.Який на фіг союз, яке визволення?Портніков загубився у часі.Концепція в рашкованів змінилася.Над "братами" вони ржуть і знущаються.Рашці потрібен не результат. А сам процес. Процес війни з Україною, процес протистояння Заходу.Навіть вода до Криму саме через процес.От ми (Україна) якось ну дуже невдачно підпали під кандидатуру для цього процесу.Зайняли місце на радість усім.Тепер героїчно долаємо перешкоду.А так бу рашковани воювали або прибалтами, або з сябрами, або з казахами і т.д.Але всі зуміли зіскочити...А ми ж круті... Платити.Нема худа без добра -- так з цього треба хоч взяти по максимуму, раз уж випала честь боротися з "світовим злом".Але чомусь все йде по мінімуму.Якийсь дитячий садок...Або мітінг на площі з агітацією.Рашку з головою влаштує держава Україна, так званих ватників. Ще й підгодовувать будуть за лояльність.З головою, а без голови просто влаштує така, як при кучмах-яниках, навіть Ющенку з противажелем Яником.А от те, що усіх лояльних до себе Штати витягали на рівень (Японія, Корея, ФРН і т.д.), а Україна на халяву бореться з світовим злом, оце трохи засмучує.