Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Те, що досі немає, на озброєні, Нептунів, фактично злочин зеленої влади. Ракетна програма (протикорабельна, протитанкова, протиЛА) зможе значно загальмувати і, навіть, зупинити наступ, звівши війну до артилерійських дуелей. Тільки для цього зеленим треба ворушитись, а вони навіть вакцинацію умудрились завалити.
Брехня звичайно. Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво. А що з цього зроблено порохатою владою? Нічого. вчи матчастину
одна команда сделала кусочек работы. другая тоже делает. проблема в том что ни те ни те не выкладываются как надо. а кто лучше кто хуже - да оба с низким кпд. но у второго хоть есть шанс свой кпд повысить. еще 3 года)
unicdima написав:Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво.
Дослідний зразок, все одно, що танк на постаменті. Нічого зелені не зробили, і, схоже, і робити не збираються. Хіба що ще один схожий танк, для параду, замовили.
- хоче знищити? Так треба уточнити до якого ступеню? Рашка не може (неважливо з яких причин: хоч Захід не дозволяє; хоч годувати більше, ніж є в існуючому форматі відносин; хоч ціну не може таку сплатити; да хоч не хоче) поглотити Білорусь. Маленьку Білорусь. Яка не прямує в Європу, яка з диктатором Лукою -- тобто за яку Західу-то і підписуватись не дуже й грунтовно.
Просто зруйнувати державу? Так навіщо рашці на кордоні такі території такої нестабільності.
Рашку влаштовував контроль України, який був раніше.
Який на фіг союз, яке визволення? Портніков загубився у часі. Концепція в рашкованів змінилася. Над "братами" вони ржуть і знущаються.
Рашці потрібен не результат. А сам процес. Процес війни з Україною, процес протистояння Заходу. Навіть вода до Криму саме через процес. От ми (Україна) якось ну дуже невдачно підпали під кандидатуру для цього процесу. Зайняли місце на радість усім. Тепер героїчно долаємо перешкоду. А так бу рашковани воювали або прибалтами, або з сябрами, або з казахами і т.д. Але всі зуміли зіскочити... А ми ж круті... Платити. Нема худа без добра -- так з цього треба хоч взяти по максимуму, раз уж випала честь боротися з "світовим злом". Але чомусь все йде по мінімуму.
Якийсь дитячий садок... Або мітінг на площі з агітацією.
Рашку з головою влаштує держава Україна, так званих ватників. Ще й підгодовувать будуть за лояльність. З головою, а без голови просто влаштує така, як при кучмах-яниках, навіть Ющенку з противажелем Яником.
А от те, що усіх лояльних до себе Штати витягали на рівень (Японія, Корея, ФРН і т.д.), а Україна на халяву бореться з світовим злом, оце трохи засмучує.
Россия запретила въезд генпрокурору США и директору ФБР У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД.
Любопытная санкция американцев. Вроде бы именно их финансовые спекулянты зарабатывали на размещении облигаций РФ. Кстати, почему запрет на приобретение только при первичном размещении ? Бегло просмотрел ответку РФ. Кто будет уборку в туалетах в дип. представительствах делать ?
lapay написав:Те, що досі немає, на озброєні, Нептунів, фактично злочин зеленої влади. Ракетна програма (протикорабельна, протитанкова, протиЛА) зможе значно загальмувати і, навіть, зупинити наступ, звівши війну до артилерійських дуелей. Тільки для цього зеленим треба ворушитись, а вони навіть вакцинацію умудрились завалити.
Брехня звичайно. Саме при зеленій владі Нептун пройшов всі необхідні випробування і прийнятий на озброєння ЗСУ, створено військовий підрозділ який буде їх використовувати, до нього передані дослідні зразки для навчань, комплекс запущений у виробництво. А що з цього зроблено порохатою владою? Нічого. вчи матчастину
Що ти верзеш? Всі основні випробування, основна робота зроблені ще за попередньої влади у 2017-19 роках і при зелених відбулись лише кілька завершальних випробувань, запланованих раніше. Прийняття на озброєння - формальність, яка означає, що у армії є лише дослідні комплекси, кілька ракет і все. Далі потрібно фінансування та організація серійного виробництва комплексів. Нічого поки не зроблено, оскільки провалено вже два держоборонзамовлення поспіль. Проблеми «Вільхи» і затримка із замовленням «Нептунів»
Унікальний ракетний комплекс було створено в надскладних умовах у 2017-19 роках. В серпні цього року КР “Нептун” з великою інформаційною помпою, як чергове “досягнення” влади, прийнята на озброєння ЗС України.
Але ж закупівлю ракетного комплексу передбачити якось не сталося! Керівництво Міноборони на початку року не включило “Нептун” до ДОЗ-2020 та завіряло, що одразу за результатами державних випробувань буде підписано контракт як мінімум на дивізіон. Це за умови, що за думкою чисельних експертів мінімальна потреба ВМС складає щонайменше три дивізіони!
На дворі – вересень, випробування завершені ще в липні – а в ДОЗ комплексу “Нептун” досі не має! Це означає, що навіть при запуску постанови про зміни в ДОЗ та включенні цього ракетного комплексу до ДОЗ, державний контракт та аванс може бути зроблений не раніше листопада-грудня – і це знову затягує постачання комплексу у війська.
Ситуація по реактивним снарядам “Вільха-Р” та “Вільха-М” не на багато краще. Виконання контракту на 100 снарядів “Вільха-Р” (дальність польоту 70 км) було використано теперішнім керівництвом Міноборони як потужний піар-привид, але слід зазначити, що цей контракт було профінансовано у 2019-ому році ще колишньою владою! ише постановою від 1 липня фінансування на снаряди “Вільха-Р” включено в ДОЗ у розмірі 136 мільйонів гривень – це попередня оплата лише за 30 ракет! І неймовірними зусиллями вдалося виділити 100 мільйонів гривень на завершальні стрільби “Вільха-М” (дальність польоту до 120 км) в рамках державних випробувань! Всю першу половину 2020 року ця програма взагалі була призупинена.
Створення штучних перешкод для постачання ЗС України нових, критично важливих, систем ракетного озброєння може дорого коштувати загальному стану сектору безпеки і оборони країни. Відчуття гарантованої безкарності, відсутність технічної можливості удару у відповідь, зазвичай розпалює апетити противника і не залишає беззахисній стороні жодного шансу!..
І ось настав час, коли ці озброєння вкрай необхідні для стримування війни, але нічого немає завдяки зеленим. Залишається кричати "Байден памагі".
Alex2007 написав:П.С. Да и то что именно, красная тряпка, т.е. близость НАТО возбуждает рашку - тоже до сих пор понять могут не только лишь все. Лет 15-20-30 назад нужно было, молча, тихо, без лишних разговоров, делать соответствующие реформы под НАТО, глядишь и вступили бы уже.
Це неправда. Є історичний приклад - Балкани. Путін також був категоричного вступу Балкан в НАТО, навіть воював там і що? Більшість балканських країн вже в НАТО. І що зробив великий Путін? А нічого. 15-20-30 років тому в ніяку НАТО нас не прийняли б, ну що за дитячі мрії. 20 років тому подавляюча більшість населення була проти НАТО! Якщо населення проти - то нашим керманичам тим більше нічого робити не треба.
Ставлення до вступу до НАТО зазнало найбільш радикальних змін. У 2000 році негативно до цього ставилися 33,5% респондентів, позитивно - 25%, а 41,5% певного ставлення не мали. Потім ставлення різко змінилося на гірше, причому максимально негативним було у 2006 році (64% проти 13%).
В 2006 році 64% ПРОТИ НАТО!!! може потрібно перестати всяким Alex2007 розказувати казочки.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 17 кві, 2021 15:13, всього редагувалось 1 раз.