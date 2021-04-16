Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.
Такое подойдет?
Порошенко - Кличко. Венский альянс под патронатом Фирташа 2 апреля 2014 ... Як повідомляють джерела, перше побачення олігарха з кандидатами відбулося у лютому 2014 року. Крім того, Порошенко, Кличко та Фірташ зустрічалися минулого тижня у Відні, про що в середу написала місцева газета Österreich: "Винятково таємно та практично непомітно для усіх кандидат у президенти Петро Порошенко та Віталій Кличко зустрілись в Австрії з Дмитром Фірташем. (...) Минулої середи Фірташ задекларував шоколадному барону Порошенку свою підтримку як кандидату в президенти України". ...
Венская встреча Порошенко с Фирташем длилась 28 часов – СМИ 08 июня, 2015 ... По информации издания, полученной от самих участников встречи, "случайный бесполезный" разговор длился 28 часов с перерывом на три часа. Деталей разговора даже офф-рекордс не захотел рассказывать никто. Кроме того, что сначала Фирташ и Левочкин хотели получить свои 30% в списке на парламентские выборы, но потом сошлись на разделении 50% Порошенко, 50% - УДАР. ...
Это что-то новое - обычно (другого что-то не припоминаю) после переговоров выходят и дают пресс-конференцию все участники переговоров. А здесь почему-то отсутствуют и Макрон, и Меркель, есть только Зеленский. Почему так?
detroytred написав: Рашка не може (неважливо з яких причин: хоч Захід не дозволяє; хоч годувати більше, ніж є в існуючому форматі відносин; хоч ціну не може таку сплатити; да хоч не хоче) поглотити Білорусь. Маленьку Білорусь. Яка не прямує в Європу, яка з диктатором Лукою -- тобто за яку Західу-то і підписуватись не дуже й грунтовно.
Зачем им вообще поглощать Беларусь? Это надежный союзник, с народом, в массе своей положительно относящимся к РФ, позволивший разместить у себя тучу войск и средства РЛ-разведки. Так что пример так себе.
Просто зруйнувати державу? Так навіщо рашці на кордоні такі території такої нестабільності.
Усмирили же они Чечню. Да и левобережная вата встретит их хлебом-солью, а через Днепр они не полезут, бОльшего им и не надо (если, конечно, вообще полезут). Сами же пишете
Рашку з головою влаштує держава Україна, так званих ватників. Ще й підгодовувать будуть за лояльність.
А от те, що усіх лояльних до себе Штати витягали на рівень (Японія, Корея, ФРН і т.д.), а Україна на халяву бореться з світовим злом, оце трохи засмучує.
Ну вот, а критикуете Портникова, что он застрял в прошлом. Тогда 1) Штаты были экономически на порядки сильнее всех, 2) мир был четко поделен, и Штаты не лезли в сферы влияния Союза.