Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Ще раз: Кого олігархи зробили президентом? Тільки факти будь-ласка, а не бла-бла-бла.
Такое подойдет?
Порошенко - Кличко. Венский альянс под патронатом Фирташа 2 апреля 2014 ... Як повідомляють джерела, перше побачення олігарха з кандидатами відбулося у лютому 2014 року. Крім того, Порошенко, Кличко та Фірташ зустрічалися минулого тижня у Відні, про що в середу написала місцева газета Österreich: "Винятково таємно та практично непомітно для усіх кандидат у президенти Петро Порошенко та Віталій Кличко зустрілись в Австрії з Дмитром Фірташем. (...) Минулої середи Фірташ задекларував шоколадному барону Порошенку свою підтримку як кандидату в президенти України". ...
Венская встреча Порошенко с Фирташем длилась 28 часов – СМИ 08 июня, 2015 ... По информации издания, полученной от самих участников встречи, "случайный бесполезный" разговор длился 28 часов с перерывом на три часа. Деталей разговора даже офф-рекордс не захотел рассказывать никто. Кроме того, что сначала Фирташ и Левочкин хотели получить свои 30% в списке на парламентские выборы, но потом сошлись на разделении 50% Порошенко, 50% - УДАР. ...
Это что-то новое - обычно (другого что-то не припоминаю) после переговоров выходят и дают пресс-конференцию все участники переговоров. А здесь почему-то отсутствуют и Макрон, и Меркель, есть только Зеленский. Почему так?
detroytred написав: Рашка не може (неважливо з яких причин: хоч Захід не дозволяє; хоч годувати більше, ніж є в існуючому форматі відносин; хоч ціну не може таку сплатити; да хоч не хоче) поглотити Білорусь. Маленьку Білорусь. Яка не прямує в Європу, яка з диктатором Лукою -- тобто за яку Західу-то і підписуватись не дуже й грунтовно.
Зачем им вообще поглощать Беларусь? Это надежный союзник, с народом, в массе своей положительно относящимся к РФ, позволивший разместить у себя тучу войск и средства РЛ-разведки. Так что пример так себе.
Просто зруйнувати державу? Так навіщо рашці на кордоні такі території такої нестабільності.
Усмирили же они Чечню. Да и левобережная вата встретит их хлебом-солью, а через Днепр они не полезут, бОльшего им и не надо (если, конечно, вообще полезут). Сами же пишете
Рашку з головою влаштує держава Україна, так званих ватників. Ще й підгодовувать будуть за лояльність.
А от те, що усіх лояльних до себе Штати витягали на рівень (Японія, Корея, ФРН і т.д.), а Україна на халяву бореться з світовим злом, оце трохи засмучує.
Ну вот, а критикуете Портникова, что он застрял в прошлом. Тогда 1) Штаты были экономически на порядки сильнее всех, 2) мир был четко поделен, и Штаты не лезли в сферы влияния Союза.
detroytred написав: Рашка не може (неважливо з яких причин: хоч Захід не дозволяє; хоч годувати більше, ніж є в існуючому форматі відносин; хоч ціну не може таку сплатити; да хоч не хоче) поглотити Білорусь. Маленьку Білорусь. Яка не прямує в Європу, яка з диктатором Лукою -- тобто за яку Західу-то і підписуватись не дуже й грунтовно.
Зачем им вообще поглощать Беларусь? Это надежный союзник, с народом, в массе своей положительно относящимся к РФ, позволивший разместить у себя тучу войск и средства РЛ-разведки. Так что пример так себе.
Просто зруйнувати державу? Так навіщо рашці на кордоні такі території такої нестабільності.
Усмирили же они Чечню. Да и левобережная вата встретит их хлебом-солью, а через Днепр они не полезут, бОльшего им и не надо (если, конечно, вообще полезут). Сами же пишете
Рашку з головою влаштує держава Україна, так званих ватників. Ще й підгодовувать будуть за лояльність.
А от те, що усіх лояльних до себе Штати витягали на рівень (Японія, Корея, ФРН і т.д.), а Україна на халяву бореться з світовим злом, оце трохи засмучує.
Ну вот, а критикуете Портникова, что он застрял в прошлом. Тогда 1) Штаты были экономически на порядки сильнее всех, 2) мир был четко поделен, и Штаты не лезли в сферы влияния Союза.
1. Про це й кажу. Питання до Портікова і студії, які стверджують, що мета рашки -- відновлення совка з Білорусью та Україною.
2. Є різниця: приборкати Чечню і Україну, яка примикає до Заходу кордоном. До того ж Чечня у складі рашки.
3. Так і від Штатів не очікую воювати,як в Кореї, але ж кидати подачки чверть мільярда та крихти зброї... Не поділений -- приклад, Афганістан. Лізли ще й як -- Корея, за яку воювали дивизіями, та яка в сфері Китаю, Союзу.
andrijk777 написав:Це неправда. Є історичний приклад - Балкани. Путін також був категоричного вступу Балкан в НАТО, навіть воював там і що? Більшість балканських країн вже в НАТО. І що зробив великий Путін? А нічого.
Напомните, пожалуйста, в качестве кого названное лицо воевало на Балканах.
Alex2007 написав:П.С. Да и то что именно, красная тряпка, т.е. близость НАТО возбуждает рашку - тоже до сих пор понять могут не только лишь все. Лет 15-20-30 назад нужно было, молча, тихо, без лишних разговоров, делать соответствующие реформы под НАТО, глядишь и вступили бы уже.
Це неправда. Є історичний приклад - Балкани. Путін також був категоричного вступу Балкан в НАТО, навіть воював там і що? Більшість балканських країн вже в НАТО. І що зробив великий Путін? А нічого. 15-20-30 років тому в ніяку НАТО нас не прийняли б, ну що за дитячі мрії. 20 років тому подавляюча більшість населення була проти НАТО! Якщо населення проти - то нашим керманичам тим більше нічого робити не треба.
Ставлення до вступу до НАТО зазнало найбільш радикальних змін. У 2000 році негативно до цього ставилися 33,5% респондентів, позитивно - 25%, а 41,5% певного ставлення не мали. Потім ставлення різко змінилося на гірше, причому максимально негативним було у 2006 році (64% проти 13%).
В 2006 році 64% ПРОТИ НАТО!!! може потрібно перестати всяким Alex2007 розказувати казочки.
Хм...
Опонент каже про -- якщо б від отримання незалежності можновладці дійсно бажали й вели роботу по вступу до НАТО.
То тоді б і % були інші. Кардинально інші. Якщо б влада розповідала населенню, яке чудове прекрасне НАТО і який буде чудовий захист.
Приклад: коли Янукович почав топити за ЕС, то Донбас був не проти))
Я взагалі гадаю, що в 90-ті з України можна було ліпити, що завгодно. Як з пластиліну. Найкращим був би може ЮКорейський варіант. Але червоні директри та бандюки набивали лише свої кишені. А тепер Кравчук рассуждает... А РЛА, як завжди, ні при чому.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 кві, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Опонент каже про -- якщо б від отримання незалежності можновладці дійсно бажали й вели роботу по вступу до НАТО.
То тоді б і % були інші. Кардинально інші. Якщо б влада розповідала населенню, яке чудове прекрасне НАТО і який буде чудовий захист.
Приклад: коли Янукович почав топити за ЕС, то Донбас був не проти))
Я взагалі гадаю, що в 90-ті з України можна було ліпити, що завгодно. Як з пластиліну. Найкращим був би може ЮКорейський варіант. Але червоні директри та бандюки набивали лише свої кишені. А тепер Кравчук рассуждает... А РЛА, як завжди, ні при чому.
Ось ви застряли в своєму помилковому баченні можновладців і ніяк не можете в нього вибратись. Можновладці роблять тільки 2 речі: 1. Чого хоче народ. - (для рейтингу, для того щоб їх любили, щоб не протестували і т.д.) 2. Для себе любимих. (крадуть, ставлять на посади друзів, кумів і т.д.) ВСЕ!!!! Нічого більше можновладці не роблять і не будуть робити. І ТАК В УСІХ КРАЇНАХ СВІТУ. В диктатурах п.1 слабкий або відсутній. Вступ в НАТО в 1991-2013 роках - не підпадає ні під п.1 ні під п.2. Вступ в НАТО в 2021 році - підпадає під пункт 1!