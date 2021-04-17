|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:23
Між політиками і олігархами були і будуть певні відносини, схожі на відносини артистів і продюсерів. Поки артист маловідомий - ним керує продюсер, як тільки став впізнаваним і заробив гроші - намагається кинути продюсера. Єдина різниця - у продюсерів і артистів є контракт, у олігархів і політиків немає, тому політикам за такий "кидок" нічого не буде, олігархи змірились з таким станом речей і не посилають братків нагадати, хто в хаті хазяїн.
Зе і Ко, По і Фі, практично всі політики пройшли цю схему.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12190
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:27
yanyura написав:
Это что-то новое - обычно (другого что-то не припоминаю) после переговоров выходят и дают пресс-конференцию все участники переговоров. А здесь почему-то отсутствуют и Макрон, и Меркель, есть только Зеленский. Почему так?
Не змогли донести до Зе позицію Пу. Засмутились і не вийшли.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12190
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:31
lapay написав:
Між політиками і олігархами були і будуть певні відносини, схожі на відносини артистів і продюсерів. Поки артист маловідомий - ним керує продюсер, як тільки став впізнаваним і заробив гроші - намагається кинути продюсера. Єдина різниця - у продюсерів і артистів є контракт, у олігархів і політиків немає, тому політикам за такий "кидок" нічого не буде, олігархи змірились з таким станом речей і не посилають братків нагадати, хто в хаті хазяїн.
Зе і Ко, По і Фі, практично всі політики пройшли цю схему.
Факт цієї розмови взагалі нічого не означає і нічого не доводить. Тільки гучний заголовок!
Які відносини "артистів і продюсерів"? Це Порошенко артист, а Фірташ продюсер?
Ну хіба не смішно?
Такі контакти є в усіх країнах, але тільки в Україні це відразу означає зраду.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3013
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:35
detroytred написав:
Опонент каже про -- якщо б від отримання незалежності можновладці дійсно бажали й вели роботу по вступу до НАТО.
То тоді б і % були інші.
Кардинально інші.
Якщо б влада розповідала населенню, яке чудове прекрасне НАТО і який буде чудовий захист.
Порох 5 лет рассказывал и про НАТО, и про армию, и про...
Получил 73% против.
Конкретно про НАТО 30 лет назад: если бы даже начали вести работу - им бы погрозили пальчиком с обеих сторон. Идеи Ялты и Киссинджера были еще вполне живы. Недаром приняли Конституцию с внеблоковым статусом. И 30 лет назад постсовки о НАТО даже и не помышляли, думали о том, как бы выжить.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18089
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2149 раз.
- Подякували: 2956 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:41
andrijk777 написав:
Факт цієї розмови взагалі нічого не означає і нічого не доводить. Тільки гучний заголовок!
Які відносини "артистів і продюсерів"? Це Порошенко артист, а Фірташ продюсер?
Ну хіба не смішно?
Такі контакти є в усіх країнах, але тільки в Україні це відразу означає зраду.
Ну, не просюдер, не продюсер, може посередник між ним і Кличко, який теж міг підти на президента.
Просто переказав, своїми словами, проблеми тих, хто вкладає гроші в політиків. Не надійні це інвестиції, геть не надійні.
Востаннє редагувалось lapay
в Суб 17 кві, 2021 16:46, всього редагувалось 1 раз.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12190
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:43
andrijk777 написав: detroytred написав:
Опонент каже про -- якщо б від отримання незалежності можновладці дійсно бажали й вели роботу по вступу до НАТО.
То тоді б і % були інші.
Кардинально інші.
Якщо б влада розповідала населенню, яке чудове прекрасне НАТО і який буде чудовий захист.
Приклад: коли Янукович почав топити за ЕС, то Донбас був не проти))
Я взагалі гадаю, що в 90-ті з України можна було ліпити, що завгодно. Як з пластиліну.
Найкращим був би може ЮКорейський варіант.
Але червоні директри та бандюки набивали лише свої кишені.
А тепер Кравчук рассуждает...
А РЛА, як завжди, ні при чому.
Ось ви застряли в своєму помилковому баченні можновладців і ніяк не можете в нього вибратись.
Можновладці роблять тільки 2 речі:
1. Чого хоче народ. - (для рейтингу, для того щоб їх любили, щоб не протестували і т.д.)
2. Для себе любимих. (крадуть, ставлять на посади друзів, кумів і т.д.)ВСЕ!!!! Нічого більше можновладці не роблять і не будуть робити.
І ТАК В УСІХ КРАЇНАХ СВІТУ. В диктатурах п.1 слабкий або відсутній.
Вступ в НАТО в 1991-2013 роках - не підпадає ні під п.1 ні під п.2.
Вступ в НАТО в 2021 році - підпадає під пункт 1!
Може й застряг))
Але я бачу, що можновладці, в руках яких державні інструменти (система освіти, постанови, укази, закони, яі регулюють суспільні відносини), а також СМІ та тещо, формують свідомість громадян.
Як приклад, ну не хоче начебто народ жрати фастфуд, але жре...
Бо хтось рекламує та додає смакові добавки.
Ще раз: мешканці Донбасу куштували європейський напрямок запросто.
І точно також запросто піднялись проти Майдану і за рашку.
Якщо б влада і можновладці виконували бажання народу, то це був би утопічний комунізм і тещо під різними соусами.
А оскільки до цього не доросли й близько, то був би суцільний мега!!! популізм.
Тому можновладці, вміло маніпулювати, просувають в основному СВОЇ ВЛАСНІ (МОЖНОВЛАДЦЬКІ) інтереси.
На скільки ж інтереси можновладців відрізняються від інтересів пересічних, держави, суспільства ЯСКРАВО видно на менш розвинених суспільствах. Типу нашого.
Чим розвінутіше суспільство, тим менша різниця.
Але все рівно вона величезна.
Тому що між інтереси РЛА, Яника, Порошенка, ЗЕ і пересічних ну дуже різні.
Як наявніше -- ну їх цілком влаштовують існуючі суди.
Мене ні.
А свої права я можу відстояти тільки в суді.
Деякі почухали репу і пішли відстоювати на Майдан і ... стали депутатами)))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24215
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1989 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:45
Starikan написав:
Конкретно про НАТО 30 лет назад: если бы даже начали вести работу - им бы погрозили пальчиком с обеих сторон. Идеи Ялты и Киссинджера были еще вполне живы. Недаром приняли Конституцию с внеблоковым статусом. И 30 лет назад постсовки о НАТО даже и не помышляли, думали о том, как бы выжить.
Прибалтика думала, Грузія теж. Тільки перших взяли, бо визнавали їх окупованими з довоєнного періодуу, а Грузію побоялись взяти. Нас теж бояться. Навіть якщо не будуть боятись, нам доведеться домовлятись з Угорщиною, а там, як мінімум, треба буде давати культурну автономію меншині, а максимум територіальну автономію.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12190
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:47
Starikan написав: detroytred написав:
Опонент каже про -- якщо б від отримання незалежності можновладці дійсно бажали й вели роботу по вступу до НАТО.
То тоді б і % були інші.
Кардинально інші.
Якщо б влада розповідала населенню, яке чудове прекрасне НАТО і який буде чудовий захист.
Порох 5 лет рассказывал и про НАТО, и про армию, и про...
Получил 73% против.
Конкретно про НАТО 30 лет назад: если бы даже начали вести работу - им бы погрозили пальчиком с обеих сторон. Идеи Ялты и Киссинджера были еще вполне живы. Недаром приняли Конституцию с внеблоковым статусом. И 30 лет назад постсовки о НАТО даже и не помышляли, думали о том, как бы выжить.
Бінго!!!!!!!!!!!!!!!
Так і результат -- Андрій на % (за НАТО) вказав. Є результат від розказування.
Або зміна відношення до арміїї. Теж кардинальна.
Не віриться, що колись (наче за Ющенка) на шикуванні офіційно довели дозвіл прибуття на робоче місце в цивільному (після того, як за це цивільне -- карали грошима та ін., нишпорячи по шафам. Бо строго заборонено було).
Дозволили бо неможливо було спокійно пройти між цивільними ...від *поваги* з їх боку.
Якось попрохав хлопця вступити місце вагітній "брат, вступи місце, будь ласка, бо дитина вискочить з пуза", він поступився, але потім зле - *я тобі не брат".
Запитую - "А хто?"
Хлопець нормальний, й каже - "звиняй, з тренування, не угледів".
А ось те, що його (Порошенка) пішли -- так про це й мова.
Відробив свою справу, як Бальцерович, та й пішов, передавши такому ж.
А що Порошенко?)))
Зажлобив ... і передав артисту.
До того ж виникає підозра))) -- артист найбільше влаштовував його, як наступник.
От і інтереси ПАПа. Власні та державні.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 17 кві, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24215
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1989 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:57
lapay написав:
Навіть якщо не будуть боятись, нам доведеться домовлятись з Угорщиною, а там, як мінімум, треба буде давати культурну автономію меншині, а максимум територіальну автономію.
Якщо буде реальним вступ в ЕС, проблему з Угорщиною вирішать за 5 хвилин, навіть не сумнівайтесь.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3013
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 кві, 2021 17:05
andrijk777 написав: lapay написав:
Навіть якщо не будуть боятись, нам доведеться домовлятись з Угорщиною, а там, як мінімум, треба буде давати культурну автономію меншині, а максимум територіальну автономію.
Якщо буде реальним вступ в ЕС, проблему з Угорщиною вирішать за 5 хвилин, навіть не сумнівайтесь.
Цілком згоден.
Угорщині таку дрібницю враз пояснять.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24215
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1989 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|