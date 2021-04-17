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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 кві, 2021 17:58
Re: Політичні дискусії
"патриотам" не понравится
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:00
Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії.
А от що реально зараз, так це отримання статусу Major Non-NATO Ally чи MNNA. Ось у цьому напрямі повинна працювати влада. Та від зелених цього годі чекати, недолугі вони у всьому, можуть тільки ляпати язиками.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 17 кві, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:02
Ти себе до патріотів не відносин ? Чекаєш «русский мир» і ціни на недвігу в Одесі рівнів Донецька і Луганська ?
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:18
У 2005 році після Помаранчевої Революції, АндрійК777, за Юща почалися активні розмови і суперечки щодо вступу у НАТО - так ось замість суперечок треба було тоді це ПОЧАТИ робити (а НЕ тоді ВЖЕ ВСТУПИТИ), а для цього потрібно багато яких реформ зробити. Але це питання не до АндріяК777 , а питання до Віктора Андрійовича Ющенка, та керманичів.
І взагалі, може перестати всіляким andrijk777 розказувати що вступ в НАТО - це єдине наше спасіння, і що його і зараз всі (більшість) підтримують в неньці (звідки та статистика, хто її збирає, а чи знають люди особливості НАТО і т.д).
І по друге, ніхто в НАТО нас не чекає і вже майже прямо (як це дозволяє дипломатія) це говорить, те ж саме стосується і ЄС. Прос---али все полімєри.
п.с. За часів Балкан була інша (спокійніша) сутуація, зараз вони (РФ) явно проти щоб за парканом стояло НАТО (залишиться тільки Білорусь - як буфер між західом і рф, у якого немає нато).
Я не за РФ і що мене турбує іх інтереси, добре ім чи не добре, але коли ви так скажено орете що "НАТО, НАТО спаси", як зараз - це не є добре - звір може ще більше озверіти.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 17 кві, 2021 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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