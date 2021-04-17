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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7233723472357236 Додано: Суб 17 кві, 2021 17:58 Re: Політичні дискусії https://www.youtube.com/watch?v=87zd79beE1I "патриотам" не понравится чик 1

Повідомлень: 6263 З нами з: 03.01.09 Подякував: 5069 раз. Подякували: 747 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 18:00 lapay написав: Starikan написав: Конкретно про НАТО 30 лет назад: если бы даже начали вести работу - им бы погрозили пальчиком с обеих сторон. Идеи Ялты и Киссинджера были еще вполне живы. Недаром приняли Конституцию с внеблоковым статусом. И 30 лет назад постсовки о НАТО даже и не помышляли, думали о том, как бы выжить. Конкретно про НАТО 30 лет назад: если бы даже начали вести работу - им бы погрозили пальчиком с обеих сторон. Идеи Ялты и Киссинджера были еще вполне живы. Недаром приняли Конституцию с внеблоковым статусом. И 30 лет назад постсовки о НАТО даже и не помышляли, думали о том, как бы выжить.

Прибалтика думала, Грузія теж. Тільки перших взяли, бо визнавали їх окупованими з довоєнного періодуу, а Грузію побоялись взяти. Нас теж бояться. Навіть якщо не будуть боятись, нам доведеться домовлятись з Угорщиною, а там, як мінімум, треба буде давати культурну автономію меншині, а максимум територіальну автономію. Прибалтика думала, Грузія теж. Тільки перших взяли, бо визнавали їх окупованими з довоєнного періодуу, а Грузію побоялись взяти. Нас теж бояться. Навіть якщо не будуть боятись, нам доведеться домовлятись з Угорщиною, а там, як мінімум, треба буде давати культурну автономію меншині, а максимум територіальну автономію.

Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії.

А от що реально зараз, так це отримання статусу Major Non-NATO Ally чи MNNA. Ось у цьому напрямі повинна працювати влада. Та від зелених цього годі чекати, недолугі вони у всьому, можуть тільки ляпати язиками. Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії.А от що реально зараз, так це отримання статусу Major Non-NATO Ally чи MNNA. Ось у цьому напрямі повинна працювати влада. Та від зелених цього годі чекати, недолугі вони у всьому, можуть тільки ляпати язиками. Востаннє редагувалось Schmit в Суб 17 кві, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 2117 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 18:02 чик написав: "патриотам" не понравится https://www.youtube.com/watch?v=87zd79beE1I "патриотам" не понравится

Ти себе до патріотів не відносин ? Чекаєш «русский мир» і ціни на недвігу в Одесі рівнів Донецька і Луганська ? Ти себе до патріотів не відносин ? Чекаєш «русский мир» і ціни на недвігу в Одесі рівнів Донецька і Луганська ? Ukrainian

Повідомлень: 9733 З нами з: 18.06.08 Подякував: 32 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 кві, 2021 18:18 andrijk777 написав: Alex2007 написав: П.С. Да и то что именно, красная тряпка, т.е. близость НАТО возбуждает рашку - тоже до сих пор понять могут не только лишь все. Лет 15-20-30 назад нужно было, молча, тихо, без лишних разговоров, делать соответствующие реформы под НАТО, глядишь и вступили бы уже.

П.С. Да и то что именно, красная тряпка, т.е. близость НАТО возбуждает рашку - тоже до сих пор понять могут не только лишь все. Лет 15-20-30 назад нужно было, молча, тихо, без лишних разговоров, делать соответствующие реформы под НАТО, глядишь и вступили бы уже.

Це неправда. Є історичний приклад - Балкани. Путін також був категоричного вступу Балкан в НАТО, навіть воював там і що? Більшість балканських країн вже в НАТО. І що зробив великий Путін? А нічого.

15-20-30 років тому в ніяку НАТО нас не прийняли б, ну що за дитячі мрії. 20 років тому подавляюча більшість населення була проти НАТО! Якщо населення проти - то нашим керманичам тим більше нічого робити не треба.

Ставлення до вступу до НАТО зазнало найбільш радикальних змін. У 2000 році негативно до цього ставилися 33,5% респондентів, позитивно - 25%, а 41,5% певного ставлення не мали. Потім ставлення різко змінилося на гірше, причому максимально негативним було у 2006 році (64% проти 13%).

В 2006 році 64% ПРОТИ НАТО!!! може потрібно перестати всяким Alex2007 розказувати казочки. Це неправда. Є історичний приклад - Балкани. Путін також був категоричного вступу Балкан в НАТО, навіть воював там і що? Більшість балканських країн вже в НАТО. І що зробив великий Путін? А нічого.15-20-30 років тому в ніяку НАТО нас не прийняли б, ну що за дитячі мрії. 20 років тому подавляюча більшість населення була проти НАТО! Якщо населення проти - то нашим керманичам тим більше нічого робити не треба.може потрібно перестати всяким Alex2007 розказувати казочки.





У 2005 році після Помаранчевої Революції, АндрійК777, за Юща почалися активні розмови і суперечки щодо вступу у НАТО - так ось замість суперечок треба було тоді це ПОЧАТИ робити (а НЕ тоді ВЖЕ ВСТУПИТИ), а для цього потрібно багато яких реформ зробити. Але це питання не до АндріяК777 , а питання до Віктора Андрійовича Ющенка, та керманичів.



І взагалі, може перестати всіляким andrijk777 розказувати що вступ в НАТО - це єдине наше спасіння, і що його і зараз всі (більшість) підтримують в неньці (звідки та статистика, хто її збирає, а чи знають люди особливості НАТО і т.д).

І по друге, ніхто в НАТО нас не чекає і вже майже прямо (як це дозволяє дипломатія) це говорить, те ж саме стосується і ЄС. Прос---али все полімєри.



п.с. За часів Балкан була інша (спокійніша) сутуація, зараз вони (РФ) явно проти щоб за парканом стояло НАТО (залишиться тільки Білорусь - як буфер між західом і рф, у якого немає нато).

Я не за РФ і що мене турбує іх інтереси, добре ім чи не добре, але коли ви так скажено орете що "НАТО, НАТО спаси", як зараз - це не є добре - звір може ще більше озверіти. У 2005 році після Помаранчевої Революції, АндрійК777, за Юща почалися активні розмови і суперечки щодо вступу у НАТО - так ось замість суперечок треба було тоді церобити (а НЕ тоді ВЖЕ ВСТУПИТИ), а для цього потрібно багато яких реформ зробити. Але це питання не до АндріяК777 , а питання до Віктора Андрійовича Ющенка, та керманичів.І взагалі, може перестати всіляким andrijk777 розказувати що вступ в НАТО - це єдине наше спасіння, і що його і зараз всі (більшість) підтримують в неньці (звідки та статистика, хто її збирає, а чи знають люди особливості НАТО і т.д).І по друге, ніхто в НАТО нас не чекає і вже майже прямо (як це дозволяє дипломатія) це говорить, те ж саме стосується і ЄС. Прос---али все полімєри.п.с. За часів Балкан була інша (спокійніша) сутуація, зараз вони (РФ) явно проти щоб за парканом стояло НАТО (залишиться тільки Білорусь - як буфер між західом і рф, у якого немає нато).Я не за РФ і що мене турбує іх інтереси, добре ім чи не добре, але коли ви так скажено орете що "НАТО, НАТО спаси", як зараз - це не є добре - звір може ще більше озверіти. Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 17 кві, 2021 18:30, всього редагувалось 1 раз. Alex2007 1

Повідомлень: 2902 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1427 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7233723472357236 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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