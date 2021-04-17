Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Конкретно про НАТО 30 лет назад: если бы даже начали вести работу - им бы погрозили пальчиком с обеих сторон. Идеи Ялты и Киссинджера были еще вполне живы. Недаром приняли Конституцию с внеблоковым статусом. И 30 лет назад постсовки о НАТО даже и не помышляли, думали о том, как бы выжить.
Прибалтика думала, Грузія теж. Тільки перших взяли, бо визнавали їх окупованими з довоєнного періодуу, а Грузію побоялись взяти. Нас теж бояться. Навіть якщо не будуть боятись, нам доведеться домовлятись з Угорщиною, а там, як мінімум, треба буде давати культурну автономію меншині, а максимум територіальну автономію.
Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії. А от що реально зараз, так це отримання статусу Major Non-NATO Ally чи MNNA. Ось у цьому напрямі повинна працювати влада. Та від зелених цього годі чекати, недолугі вони у всьому, можуть тільки ляпати язиками.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 17 кві, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:П.С. Да и то что именно, красная тряпка, т.е. близость НАТО возбуждает рашку - тоже до сих пор понять могут не только лишь все. Лет 15-20-30 назад нужно было, молча, тихо, без лишних разговоров, делать соответствующие реформы под НАТО, глядишь и вступили бы уже.
Це неправда. Є історичний приклад - Балкани. Путін також був категоричного вступу Балкан в НАТО, навіть воював там і що? Більшість балканських країн вже в НАТО. І що зробив великий Путін? А нічого. 15-20-30 років тому в ніяку НАТО нас не прийняли б, ну що за дитячі мрії. 20 років тому подавляюча більшість населення була проти НАТО! Якщо населення проти - то нашим керманичам тим більше нічого робити не треба.
Ставлення до вступу до НАТО зазнало найбільш радикальних змін. У 2000 році негативно до цього ставилися 33,5% респондентів, позитивно - 25%, а 41,5% певного ставлення не мали. Потім ставлення різко змінилося на гірше, причому максимально негативним було у 2006 році (64% проти 13%).
В 2006 році 64% ПРОТИ НАТО!!! може потрібно перестати всяким Alex2007 розказувати казочки.
У 2005 році після Помаранчевої Революції (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1% ... 0%A2%D0%9E , а взагалі то з 1992 року початок взаємовідносин з нато), АндрійК777, за Юща почалися активні розмови і суперечки щодо вступу у НАТО - так ось замість суперечок треба було тоді це ПОЧАТИ робити (а НЕ тоді ВЖЕ ВСТУПИТИ), а для цього потрібно багато яких реформ зробити. Але це питання не до АндріяК777 , а питання до Віктора Андрійовича Ющенка, та керманичів.
І взагалі, може перестати всіляким andrijk777 розказувати що вступ в НАТО - це єдине наше спасіння, і що його і зараз всі (більшість) підтримують в неньці (звідки та статистика, хто її збирає, а чи знають люди особливості НАТО і т.д). І по друге, ніхто в НАТО нас не чекає і вже майже прямо (як це дозволяє дипломатія) це говорить, те ж саме стосується і ЄС. Прос---али все полімєри.
п.с. За часів Балкан була інша (спокійніша) сутуація, зараз вони (РФ) явно проти щоб за парканом стояло НАТО (залишиться тільки Білорусь - як буфер між західом і рф, у якого немає нато). Я не за РФ і що мене турбує іх інтереси, добре ім чи не добре, але коли ви так скажено орете що "НАТО, НАТО спаси", як зараз - це не є добре - звір може ще більше озверіти.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 17 кві, 2021 18:30, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Факт цієї розмови взагалі нічого не означає і нічого не доводить. Тільки гучний заголовок!
Из чуть ли не поминутного репортажа (заседание суда по Фирташу):
... 16:42, 30.04.2015
Вопрос суда - была ли у вас встреча в Вене с Порошенко и Кличко?
Ответ - да.
По словам Фирташа, после бегства Януковича образовалась ниша во власти, и американцы поддерживали силу Тимошенко, Яценюка и Турчинова.
Фирташ отказался раскрыть суду детали встречи с Порошенко и Кличко. "Я подписал конфиденциальные обязательства", - сказал Фирташ и подтвердил отказ отвечать суду на вопросы об этой встрече.
"Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - добавил он. ... 19:25, 30.04.2015
Левочкин подтвердил встречу в Вене Фирташа, Кличко и Порошенко.
Вопрос суда - откуда Вы знаете об этом?
Ответ - я участвовал в этой встрече.
Левочкин также как и Фирташ отказывается подробно обсуждать эту встречу, ссылаясь на устное соглашение о конфиденциальности.
"Принципиально было, чтобы демократические кандидаты объединились", - сказал он. "Я знаю, с какой позицией Фирташ шел на эту встречу. Это объединение демократических кандидатов и победа в первом туре, которая поможет вывести ситуацию из кризиса. Объединение не давало шансов на победу Тимошенко. В то время был опубликован один из частных разговоров Тимошенко, где она говорила, что нужно разбомбить Россию ракетами", - сказал Левочкин.
На вопрос суда, была ли у Фирташа позиция, что Кличко должен уступить Порошенко на президентских выборах. Ответ экс-главы АП: "Да, это так".
Допрос Левочкина окончен. В зал для допроса вошел Юрий Бойко. ...
andrijk777 написав:Факт цієї розмови взагалі нічого не означає і нічого не доводить. Тільки гучний заголовок! Які відносини "артистів і продюсерів"? Це Порошенко артист, а Фірташ продюсер? Ну хіба не смішно? Такі контакти є в усіх країнах, але тільки в Україні це відразу означає зраду.
Ну да, просто випадково зустрілися, як потім відбріхувався Кличко. По факту ми маємо добро від Путіна на президенство та мерство цієї парочки через прямого путінського агента Фірташа.