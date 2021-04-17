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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7233723472357236
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:58

Re: Політичні дискусії

"патриотам" не понравится https://www.youtube.com/watch?v=87zd79beE1I
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:00

  lapay написав:
  Starikan написав:Конкретно про НАТО 30 лет назад: если бы даже начали вести работу - им бы погрозили пальчиком с обеих сторон. Идеи Ялты и Киссинджера были еще вполне живы. Недаром приняли Конституцию с внеблоковым статусом. И 30 лет назад постсовки о НАТО даже и не помышляли, думали о том, как бы выжить.

Прибалтика думала, Грузія теж. Тільки перших взяли, бо визнавали їх окупованими з довоєнного періодуу, а Грузію побоялись взяти. Нас теж бояться. Навіть якщо не будуть боятись, нам доведеться домовлятись з Угорщиною, а там, як мінімум, треба буде давати культурну автономію меншині, а максимум територіальну автономію.

Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії.
А от що реально зараз, так це отримання статусу Major Non-NATO Ally чи MNNA. Ось у цьому напрямі повинна працювати влада. Та від зелених цього годі чекати, недолугі вони у всьому, можуть тільки ляпати язиками.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 17 кві, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:02

  чик написав:"патриотам" не понравится https://www.youtube.com/watch?v=87zd79beE1I

Ти себе до патріотів не відносин ? Чекаєш «русский мир» і ціни на недвігу в Одесі рівнів Донецька і Луганська ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:18

  andrijk777 написав:
  Alex2007 написав:П.С. Да и то что именно, красная тряпка, т.е. близость НАТО возбуждает рашку - тоже до сих пор понять могут не только лишь все. Лет 15-20-30 назад нужно было, молча, тихо, без лишних разговоров, делать соответствующие реформы под НАТО, глядишь и вступили бы уже. :? :? :?

Це неправда. Є історичний приклад - Балкани. Путін також був категоричного вступу Балкан в НАТО, навіть воював там і що? Більшість балканських країн вже в НАТО. І що зробив великий Путін? А нічого.
15-20-30 років тому в ніяку НАТО нас не прийняли б, ну що за дитячі мрії. 20 років тому подавляюча більшість населення була проти НАТО! Якщо населення проти - то нашим керманичам тим більше нічого робити не треба.
Ставлення до вступу до НАТО зазнало найбільш радикальних змін. У 2000 році негативно до цього ставилися 33,5% респондентів, позитивно - 25%, а 41,5% певного ставлення не мали. Потім ставлення різко змінилося на гірше, причому максимально негативним було у 2006 році (64% проти 13%).

В 2006 році 64% ПРОТИ НАТО!!! може потрібно перестати всяким Alex2007 розказувати казочки.



У 2005 році після Помаранчевої Революції (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1% ... 0%A2%D0%9E , а взагалі то з 1992 року початок взаємовідносин з нато), АндрійК777, за Юща почалися активні розмови і суперечки щодо вступу у НАТО - так ось замість суперечок треба було тоді це ПОЧАТИ робити (а НЕ тоді ВЖЕ ВСТУПИТИ), а для цього потрібно багато яких реформ зробити. Але це питання не до АндріяК777 , а питання до Віктора Андрійовича Ющенка, та керманичів.

І взагалі, може перестати всіляким andrijk777 розказувати що вступ в НАТО - це єдине наше спасіння, і що його і зараз всі (більшість) підтримують в неньці (звідки та статистика, хто її збирає, а чи знають люди особливості НАТО і т.д). :?
І по друге, ніхто в НАТО нас не чекає і вже майже прямо (як це дозволяє дипломатія) це говорить, те ж саме стосується і ЄС. Прос---али все полімєри.

п.с. За часів Балкан була інша (спокійніша) сутуація, зараз вони (РФ) явно проти щоб за парканом стояло НАТО (залишиться тільки Білорусь - як буфер між західом і рф, у якого немає нато).
Я не за РФ і що мене турбує іх інтереси, добре ім чи не добре, але коли ви так скажено орете що "НАТО, НАТО спаси", як зараз - це не є добре - звір може ще більше озверіти.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 17 кві, 2021 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:57

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Факт цієї розмови взагалі нічого не означає і нічого не доводить. Тільки гучний заголовок!

Из чуть ли не поминутного репортажа (заседание суда по Фирташу):
...
16:42, 30.04.2015

Вопрос суда - была ли у вас встреча в Вене с Порошенко и Кличко?

Ответ - да.

По словам Фирташа, после бегства Януковича образовалась ниша во власти, и американцы поддерживали силу Тимошенко, Яценюка и Турчинова.

Фирташ отказался раскрыть суду детали встречи с Порошенко и Кличко. "Я подписал конфиденциальные обязательства", - сказал Фирташ и подтвердил отказ отвечать суду на вопросы об этой встрече.

"Могу сказать, что мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Кличко - мэром", - добавил он.
...
19:25, 30.04.2015

Левочкин подтвердил встречу в Вене Фирташа, Кличко и Порошенко.

Вопрос суда - откуда Вы знаете об этом?

Ответ - я участвовал в этой встрече.

Левочкин также как и Фирташ отказывается подробно обсуждать эту встречу, ссылаясь на устное соглашение о конфиденциальности.

"Принципиально было, чтобы демократические кандидаты объединились", - сказал он.
"Я знаю, с какой позицией Фирташ шел на эту встречу. Это объединение демократических кандидатов и победа в первом туре, которая поможет вывести ситуацию из кризиса. Объединение не давало шансов на победу Тимошенко. В то время был опубликован один из частных разговоров Тимошенко, где она говорила, что нужно разбомбить Россию ракетами", - сказал Левочкин.

На вопрос суда, была ли у Фирташа позиция, что Кличко должен уступить Порошенко на президентских выборах. Ответ экс-главы АП: "Да, это так".

Допрос Левочкина окончен. В зал для допроса вошел Юрий Бойко.
...

http://www.theinsider.ua/politics/5540a4f963a65/

Ну а верить этому, или не верить, ваше личное дело.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:10

МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов, передает издание Novinky со ссылкой на министра иностранных дел страны Яна Гамачека, информирует УНН.

По его словам, эти люди были идентифицированы как сотрудники российских ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть Чехию.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:44

  Ukrainian написав:МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов, передает издание Novinky со ссылкой на министра иностранных дел страны Яна Гамачека, информирует УНН.

По его словам, эти люди были идентифицированы как сотрудники российских ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть Чехию.

Везде ссущие Петров и Боширов. Интересен в появлении этой информации синхрон с новостями из РБ. Похоже из РБ послали ответ Байдену на слова об убийце.
tumos
 
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Хвилина сміху :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:59

  Ukrainian написав:МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов.

Думаю, невдовзі почнеться ланцюгова реакція і російських "дипломатів" (всі ж розуміють, чому в лапках?) почнуть висилати з інших європейських країн
AleksD
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