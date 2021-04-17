Додано: Суб 17 кві, 2021 18:18

andrijk777 написав: Alex2007 написав: П.С. Да и то что именно, красная тряпка, т.е. близость НАТО возбуждает рашку - тоже до сих пор понять могут не только лишь все. Лет 15-20-30 назад нужно было, молча, тихо, без лишних разговоров, делать соответствующие реформы под НАТО, глядишь и вступили бы уже.

П.С. Да и то что именно, красная тряпка, т.е. близость НАТО возбуждает рашку - тоже до сих пор понять могут не только лишь все. Лет 15-20-30 назад нужно было, молча, тихо, без лишних разговоров, делать соответствующие реформы под НАТО, глядишь и вступили бы уже.

Це неправда. Є історичний приклад - Балкани. Путін також був категоричного вступу Балкан в НАТО, навіть воював там і що? Більшість балканських країн вже в НАТО. І що зробив великий Путін? А нічого.

15-20-30 років тому в ніяку НАТО нас не прийняли б, ну що за дитячі мрії. 20 років тому подавляюча більшість населення була проти НАТО! Якщо населення проти - то нашим керманичам тим більше нічого робити не треба.

Ставлення до вступу до НАТО зазнало найбільш радикальних змін. У 2000 році негативно до цього ставилися 33,5% респондентів, позитивно - 25%, а 41,5% певного ставлення не мали. Потім ставлення різко змінилося на гірше, причому максимально негативним було у 2006 році (64% проти 13%).

В 2006 році 64% ПРОТИ НАТО!!! може потрібно перестати всяким Alex2007 розказувати казочки. Це неправда. Є історичний приклад - Балкани. Путін також був категоричного вступу Балкан в НАТО, навіть воював там і що? Більшість балканських країн вже в НАТО. І що зробив великий Путін? А нічого.15-20-30 років тому в ніяку НАТО нас не прийняли б, ну що за дитячі мрії. 20 років тому подавляюча більшість населення була проти НАТО! Якщо населення проти - то нашим керманичам тим більше нічого робити не треба.може потрібно перестати всяким Alex2007 розказувати казочки.

ПОЧАТИ

У 2005 році після Помаранчевої Революції (, а взагалі то з 1992 року початок взаємовідносин з нато), АндрійК777, за Юща почалисярозмови і суперечки щодо вступу у НАТО - так ось замість суперечок треба було тоді церобити (а НЕ тоді ВЖЕ ВСТУПИТИ), а для цього потрібно багато яких реформ зробити. Але це питання не до АндріяК777 , а питання до Віктора Андрійовича Ющенка, та керманичів.І взагалі, може перестати всіляким andrijk777 розказувати що вступ в НАТО - це єдине наше спасіння, і що його і зараз всі (більшість) підтримують в неньці (звідки та статистика, хто її збирає, а чи знають люди особливості НАТО і т.д).І по друге, ніхто в НАТО нас не чекає і вже майже прямо (як це дозволяє дипломатія) це говорить, те ж саме стосується і ЄС. Прос---али все полімєри.п.с. За часів Балкан була інша (спокійніша) сутуація, зараз вони (РФ) явно проти щоб за парканом стояло НАТО (залишиться тільки Білорусь - як буфер між західом і рф, у якого немає нато).Я не за РФ і що мене турбує іх інтереси, добре ім чи не добре, але коли ви так скажено орете що "НАТО, НАТО спаси", як зараз - це не є добре - звір може ще більше озверіти.