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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7234723572367237
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:35


Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень".
Ось так два роки зелені борці зі свинарчуками "нарощують" обороноздатність держави.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:57

  Schmit написав:
Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень". Ось так два роки зелені "нарощують" обороноздатність держави.

Стандартна брехня від Бутусова та компанії.
З 5 хвилини там весь сенс цієї істерики.
КРАЗ зараз в стадії банкрутства і власник втік до Росії, тому МО і не розміщує там замовлення, крім того КРАЗ фізично не в змозі виконати замовлення, не так давно на кілька місяців зірвалося створення двох артиллерійських бригад, саме через невиконання КРАЗом своїх зобовязань.
unicdima
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