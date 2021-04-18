Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав: Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень". Ось так два роки зелені "нарощують" обороноздатність держави.
Стандартна брехня від Бутусова та компанії. З 5 хвилини там весь сенс цієї істерики. КРАЗ зараз в стадії банкрутства і власник втік до Росії, тому МО і не розміщує там замовлення, крім того КРАЗ фізично не в змозі виконати замовлення, не так давно на кілька місяців зірвалося створення двох артиллерійських бригад, саме через невиконання КРАЗом своїх зобовязань.
Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=9m_BHdnsOp0&ab_channel=Espreso.TV Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень". Ось так два роки зелені "нарощують" обороноздатність держави.
Стандартна брехня від Бутусова та компанії. З 5 хвилини там весь сенс цієї істерики.
Чехия высылает всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России ... Причиной высылки стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году ... Пресс-служба полиции Чехии объявила о розыске двух лиц, которые в октябре 2014 года въехали в Чехию с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов
А це той самий Комаровський який так топив за Зеленського? Це той самий Комаровський який був представлений в "команді Зеленського" ще перед виборами? - я надіюсь усі добре це пам"ятають. І де ж той Комаровський в цій команді??? А нема.... Ось такі Комаровські, Гордони і інші і зробили Зе президентом. Може і не зробили, але 73% забезпечили. І більшість в ВР забезпечили. А сьогодні вони такі "біленькі" і "чистенькі" розказують нам про політику. А потрібно не розказувати казки, а відповідати за СВІЙ вибір і відповідно ВИБІР ЇХ ПРИХАЛЬНИКІВ! Ні, відповідати Комаровський за свою участь в "команді Зе" чомусь не хоче...