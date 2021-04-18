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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:35
Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень".
Ось так два роки зелені борці зі свинарчуками "нарощують" обороноздатність держави.
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:57
Стандартна брехня від Бутусова та компанії.
З 5 хвилини там весь сенс цієї істерики.
КРАЗ зараз в стадії банкрутства і власник втік до Росії, тому МО і не розміщує там замовлення, крім того КРАЗ фізично не в змозі виконати замовлення, не так давно на кілька місяців зірвалося створення двох артиллерійських бригад, саме через невиконання КРАЗом своїх зобовязань.
Додано: Нед 18 кві, 2021 13:59
Скоріше стандартна брехня від тебе.
Додано: Нед 18 кві, 2021 16:30
Кратко. 2021-04-18
Кратко. 2021-04-18
1)
2)
3)
В высшем руководстве Чехии было множество чиновников, которые относились к РФ благосклонно
Но теперь и они поняли, что РФ - это как свинья, которую пригласи за стол, она и ноги на стол
Странно, что 1968 год отдельных чиновников ничему не научил
4)
5)
Додано: Нед 18 кві, 2021 22:20
А це той самий Комаровський який так топив за Зеленського?
Це той самий Комаровський який був представлений в "команді Зеленського" ще перед виборами? - я надіюсь усі добре це пам"ятають.
І де ж той Комаровський в цій команді??? А нема....
Ось такі Комаровські, Гордони і інші і зробили Зе президентом. Може і не зробили, але 73% забезпечили. І більшість в ВР забезпечили. А сьогодні вони такі "біленькі" і "чистенькі" розказують нам про політику.
А потрібно не розказувати казки, а відповідати за СВІЙ вибір і відповідно ВИБІР ЇХ ПРИХАЛЬНИКІВ! Ні, відповідати Комаровський за свою участь в "команді Зе" чомусь не хоче...
Додано: Пон 19 кві, 2021 08:02
Недавно щю тему обговорювали і багато наївних досі вірять що Янек хотів "в Європу".
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:48
Re: Політичні дискусії
Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....
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