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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7234723572367237
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:35


Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень".
Ось так два роки зелені борці зі свинарчуками "нарощують" обороноздатність держави.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:57

  Schmit написав:
Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень". Ось так два роки зелені "нарощують" обороноздатність держави.

Стандартна брехня від Бутусова та компанії.
З 5 хвилини там весь сенс цієї істерики.
КРАЗ зараз в стадії банкрутства і власник втік до Росії, тому МО і не розміщує там замовлення, крім того КРАЗ фізично не в змозі виконати замовлення, не так давно на кілька місяців зірвалося створення двох артиллерійських бригад, саме через невиконання КРАЗом своїх зобовязань.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:59

  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=9m_BHdnsOp0&ab_channel=Espreso.TV
Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень". Ось так два роки зелені "нарощують" обороноздатність держави.

Стандартна брехня від Бутусова та компанії.
З 5 хвилини там весь сенс цієї істерики.

Скоріше стандартна брехня від тебе.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:30

Кратко. 2021-04-18

Кратко. 2021-04-18

1) Чехия высылает 18 дипломатов из РФ: ГРУ обвиняют во взрывах на военных складах в 2014-м
Чехия высылает всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России
...
Причиной высылки стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году
...
Пресс-служба полиции Чехии объявила о розыске двух лиц, которые в октябре 2014 года въехали в Чехию с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов

2) На взорванных россиянами складах в Чехии могло храниться оружие для Украины - СМИ
Взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины

3) Глава МВД Чехии отказался от визита в РФ для переговоров о "Спутнике V"
Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался от визита в Москву, где хотел обсудить с российским руководством возможность поставки вакцины "Спутнику V"

В высшем руководстве Чехии было множество чиновников, которые относились к РФ благосклонно
Но теперь и они поняли, что РФ - это как свинья, которую пригласи за стол, она и ноги на стол

Странно, что 1968 год отдельных чиновников ничему не научил

4) В Чехии заговорили о недопуске "Росатома" к строительству нового блока АЭС
Вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек считает маловероятным участие российской стороны в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы"

5) В сеть попали спутниковые снимки военного лагеря РФ в оккупированном Крыму
Согласно спутниковым снимкам, еще 15 марта территория была пустой, но до 2 апреля там появились транспортные средства и постройки
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:20

  чик написав:"патриотам" не понравится https://www.youtube.com/watch?v=87zd79beE1I

А це той самий Комаровський який так топив за Зеленського?
Це той самий Комаровський який був представлений в "команді Зеленського" ще перед виборами? - я надіюсь усі добре це пам"ятають.
І де ж той Комаровський в цій команді??? А нема....
Ось такі Комаровські, Гордони і інші і зробили Зе президентом. Може і не зробили, але 73% забезпечили. І більшість в ВР забезпечили. А сьогодні вони такі "біленькі" і "чистенькі" розказують нам про політику.
А потрібно не розказувати казки, а відповідати за СВІЙ вибір і відповідно ВИБІР ЇХ ПРИХАЛЬНИКІВ! Ні, відповідати Комаровський за свою участь в "команді Зе" чомусь не хоче...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:02

Недавно щю тему обговорювали і багато наївних досі вірять що Янек хотів "в Європу". :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=pW0CF9MiXx8
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:48

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії.

Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....
lapay
 
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