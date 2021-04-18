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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7235723672377238>
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:35


Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень".
Ось так два роки зелені борці зі свинарчуками "нарощують" обороноздатність держави.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:57

  Schmit написав:
Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень". Ось так два роки зелені "нарощують" обороноздатність держави.

Стандартна брехня від Бутусова та компанії.
З 5 хвилини там весь сенс цієї істерики.
КРАЗ зараз в стадії банкрутства і власник втік до Росії, тому МО і не розміщує там замовлення, крім того КРАЗ фізично не в змозі виконати замовлення, не так давно на кілька місяців зірвалося створення двох артиллерійських бригад, саме через невиконання КРАЗом своїх зобовязань.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:59

  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=9m_BHdnsOp0&ab_channel=Espreso.TV
Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень". Ось так два роки зелені "нарощують" обороноздатність держави.

Стандартна брехня від Бутусова та компанії.
З 5 хвилини там весь сенс цієї істерики.

Скоріше стандартна брехня від тебе.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 16:30

Кратко. 2021-04-18

Кратко. 2021-04-18

1) Чехия высылает 18 дипломатов из РФ: ГРУ обвиняют во взрывах на военных складах в 2014-м
Чехия высылает всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России
...
Причиной высылки стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году
...
Пресс-служба полиции Чехии объявила о розыске двух лиц, которые в октябре 2014 года въехали в Чехию с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов

2) На взорванных россиянами складах в Чехии могло храниться оружие для Украины - СМИ
Взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины

3) Глава МВД Чехии отказался от визита в РФ для переговоров о "Спутнике V"
Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался от визита в Москву, где хотел обсудить с российским руководством возможность поставки вакцины "Спутнику V"

В высшем руководстве Чехии было множество чиновников, которые относились к РФ благосклонно
Но теперь и они поняли, что РФ - это как свинья, которую пригласи за стол, она и ноги на стол

Странно, что 1968 год отдельных чиновников ничему не научил

4) В Чехии заговорили о недопуске "Росатома" к строительству нового блока АЭС
Вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек считает маловероятным участие российской стороны в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы"

5) В сеть попали спутниковые снимки военного лагеря РФ в оккупированном Крыму
Согласно спутниковым снимкам, еще 15 марта территория была пустой, но до 2 апреля там появились транспортные средства и постройки
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:20

  чик написав:"патриотам" не понравится https://www.youtube.com/watch?v=87zd79beE1I

А це той самий Комаровський який так топив за Зеленського?
Це той самий Комаровський який був представлений в "команді Зеленського" ще перед виборами? - я надіюсь усі добре це пам"ятають.
І де ж той Комаровський в цій команді??? А нема....
Ось такі Комаровські, Гордони і інші і зробили Зе президентом. Може і не зробили, але 73% забезпечили. І більшість в ВР забезпечили. А сьогодні вони такі "біленькі" і "чистенькі" розказують нам про політику.
А потрібно не розказувати казки, а відповідати за СВІЙ вибір і відповідно ВИБІР ЇХ ПРИХАЛЬНИКІВ! Ні, відповідати Комаровський за свою участь в "команді Зе" чомусь не хоче...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:02

Недавно щю тему обговорювали і багато наївних досі вірять що Янек хотів "в Європу". :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=pW0CF9MiXx8
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:48

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії.

Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:15

Катастрофа під Смоленськом: 100% докази що офіційна(російська) версія брехлива.

Зауважте що через 13 хвилин після катастрофи місце було оточене 180!!!! людьми(співробітники МВД і ФСО).
Давно були сумніви по цій катастрофі - ось є відповідь. Правда причини не названі. Але очевидні підозри на вбивство.
Ну щось останнім часом впливають все нові і нові докази що Путін дійсно вбивця.
Отчет:
https://plf101.livejournal.com/923.html
Выводи:
• Причиной преждевременного снижения до геометрической высоты 10-15м на
удалении ~1100м от торца ВПП26 аэродрома «Северный» стала настройка
инструментальной глиссады развернутой на аэродроме системы посадки TLS,
с использованием которой экипажем выполнялся автоматический заход на
посадку. Для дезориентации экипажа на ВПР=60м были установлены ложные
световые ориентиры.
Причиной разрушения самолета и гибели людей стала последовательность
взрывов, приведших к полному разрушению конструкции самолета в воздухе
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:30

З отчета:
Из представленного анализа действий КВС при подходе к ВПР, на ВПР и при
снижении ниже ВПР вытекает следующий вывод: экипаж Ту-154м б/н101 все время
снижения по глиссаде вплоть до достижения геометрической высоты ~12м
находился в полной уверенности, что снижается точно на ВПП. Учитывая, что
единственным побудительным мотивом для попытки выполнить заход на посадку при
фактических метеоусловиях аэродрома «Северный» была возможность использовать
радиомаячную систему посадки с инструментальной глиссадой и то, что,
воспользовавшись этой возможностью, экипаж выполнял автоматический заход на
посадку, следует констатировать, что показания приборов – положение курсовой и
глиссадной планок и индикация удаления от торца ВПП на ПНП пилотов –
дезинформировали экипаж об истинном местоположении относительно торца ВПП26
и соответствовали нахождению самолета на смещенной на 0.5мили в сторону
ближнего привода глиссаде (см. Рис.47). Дезориентированный на ВПР=60м в
условиях плохой видимости огнями, имитирующими огни приближения, КВС смог
оценить свое истинное местоположение и начать уход, только снизившись до
геометрической высоты ~12м.

Наскільки я зрозумів літаку надавались невірні(брехливі), очевидно що спеціально, дані щодо параметрів його посадки. А в умовах поганої видимості це призвело до трагедії.
Але, так як, навіть в таких умовах, зазвичай переважна більшість людей виживає, літак ще й підірвали(з середини чи ззовні), так що всі 100% людей загинули.
Ось і все.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:38

  andrijk777 написав:Недавно щю тему обговорювали і багато наївних досі вірять що Янек хотів "в Європу". :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=pW0CF9MiXx8


Це точно ги-ги-ги.
Які наївні? яка віра?

Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

Не довився до кінця, може там щось є.
А поки побачив лише гигишне твердження Луценка про демонстрацію Яником.
І ще один доказ того, що Янику потрібна була асоціація -- він навіть визволив такого, по розповіді Луценка, свого ворога, як цей Луценко.

По якій саме причині Янику була потрібна Європа (чи то пу йому грошей не дав, так він почав шантажувати, а потім і овсі реально усе робив для асоціації, бо надіявс, що європейці дадать грошей. Чи ще щось. Хоть бздик у голові), яка різниця-то???

Не дала Європа грошей, так він взяв у пу, тепер наобіцяви йому. І залишивши обіцянки Європі.
Це до попередніх фактичних дій ніякого відношення не має.

В те, що Янику до біса європейські цінності та тещо, в цьому ніхто не сумнівався. В тому числі й самі європейці.
Яник робив те, що йому вигідно на часі.
Було вигідно прямувати в Європу, прямував. Дали б гроші на переобратися, то й підписав.
detroytred
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