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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:35
Ключове: "За останні два роки КРАЗ майже не отримував замовлень".
Ось так два роки зелені борці зі свинарчуками "нарощують" обороноздатність держави.
Додано: Нед 18 кві, 2021 12:57
Стандартна брехня від Бутусова та компанії.
З 5 хвилини там весь сенс цієї істерики.
КРАЗ зараз в стадії банкрутства і власник втік до Росії, тому МО і не розміщує там замовлення, крім того КРАЗ фізично не в змозі виконати замовлення, не так давно на кілька місяців зірвалося створення двох артиллерійських бригад, саме через невиконання КРАЗом своїх зобовязань.
Додано: Нед 18 кві, 2021 13:59
Скоріше стандартна брехня від тебе.
Додано: Нед 18 кві, 2021 16:30
Кратко. 2021-04-18
Кратко. 2021-04-18
1)
2)
3)
В высшем руководстве Чехии было множество чиновников, которые относились к РФ благосклонно
Но теперь и они поняли, что РФ - это как свинья, которую пригласи за стол, она и ноги на стол
Странно, что 1968 год отдельных чиновников ничему не научил
4)
5)
Додано: Нед 18 кві, 2021 22:20
А це той самий Комаровський який так топив за Зеленського?
Це той самий Комаровський який був представлений в "команді Зеленського" ще перед виборами? - я надіюсь усі добре це пам"ятають.
І де ж той Комаровський в цій команді??? А нема....
Ось такі Комаровські, Гордони і інші і зробили Зе президентом. Може і не зробили, але 73% забезпечили. І більшість в ВР забезпечили. А сьогодні вони такі "біленькі" і "чистенькі" розказують нам про політику.
А потрібно не розказувати казки, а відповідати за СВІЙ вибір і відповідно ВИБІР ЇХ ПРИХАЛЬНИКІВ! Ні, відповідати Комаровський за свою участь в "команді Зе" чомусь не хоче...
Додано: Пон 19 кві, 2021 08:02
Недавно щю тему обговорювали і багато наївних досі вірять що Янек хотів "в Європу".
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:48
Re: Політичні дискусії
Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:15
Катастрофа під Смоленськом: 100% докази що офіційна(російська) версія брехлива.
Зауважте що через 13 хвилин після катастрофи місце було оточене 180!!!! людьми(співробітники МВД і ФСО).
Давно були сумніви по цій катастрофі - ось є відповідь. Правда причини не названі. Але очевидні підозри на вбивство.
Ну щось останнім часом впливають все нові і нові докази що Путін дійсно вбивця.
Отчет:
Выводи:
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:30
З отчета:
Наскільки я зрозумів літаку надавались невірні(брехливі), очевидно що спеціально, дані щодо параметрів його посадки. А в умовах поганої видимості це призвело до трагедії.
Але, так як, навіть в таких умовах, зазвичай переважна більшість людей виживає, літак ще й підірвали(з середини чи ззовні), так що всі 100% людей загинули.
Ось і все.
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:38
Це точно ги-ги-ги.
Які наївні? яка віра?
Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.
Не довився до кінця, може там щось є.
А поки побачив лише гигишне твердження Луценка про демонстрацію Яником.
І ще один доказ того, що Янику потрібна була асоціація -- він навіть визволив такого, по розповіді Луценка, свого ворога, як цей Луценко.
По якій саме причині Янику була потрібна Європа (чи то пу йому грошей не дав, так він почав шантажувати, а потім і овсі реально усе робив для асоціації, бо надіявс, що європейці дадать грошей. Чи ще щось. Хоть бздик у голові), яка різниця-то???
Не дала Європа грошей, так він взяв у пу, тепер наобіцяви йому. І залишивши обіцянки Європі.
Це до попередніх фактичних дій ніякого відношення не має.
В те, що Янику до біса європейські цінності та тещо, в цьому ніхто не сумнівався. В тому числі й самі європейці.
Яник робив те, що йому вигідно на часі.
Було вигідно прямувати в Європу, прямував. Дали б гроші на переобратися, то й підписав.
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