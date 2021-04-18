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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:42
lapay написав: Schmit написав:
Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії.
Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....
Є факти,а не домисли.
Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.
Також само мовчки з'їли б і НАТО.
Будь що.
Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців.
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detroytred
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Додано: Пон 19 кві, 2021 18:01
detroytred написав:
Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.
А що Все
? Можна конкретно?
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andrijk777
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Додано: Пон 19 кві, 2021 18:02
detroytred написав: lapay написав:
Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....
Є факти,а не домисли.
Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.
Також само мовчки з'їли б і НАТО.
Будь що.
Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців.
НАТО означало бы уже тогда полный разрыв связей с рашкой (а то и война).
Разумеется, ни пересичных, ни можновладцив такой вариант не устраивал.
Забудьте о НАТО, пуйло пойдет на любые меры, чтобы этого не допустить. И это прекрасно понимают на Западе.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 18:09
andrijk777 написав: detroytred написав:
Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.
А що Все
? Можна конкретно?
Чесно ліньки.
Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.
Гугліть.
В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити.
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detroytred
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