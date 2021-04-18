|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:42
lapay написав: Schmit написав:
Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії.
Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....
Є факти,а не домисли.
Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.
Також само мовчки з'їли б і НАТО.
Будь що.
Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24225
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1989 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:01
detroytred написав:
Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.
А що Все
? Можна конкретно?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3019
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:02
detroytred написав: lapay написав:
Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....
Є факти,а не домисли.
Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.
Також само мовчки з'їли б і НАТО.
Будь що.
Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців.
НАТО означало бы уже тогда полный разрыв связей с рашкой (а то и война).
Разумеется, ни пересичных, ни можновладцив такой вариант не устраивал.
Забудьте о НАТО, пуйло пойдет на любые меры, чтобы этого не допустить. И это прекрасно понимают на Западе.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18092
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2150 раз.
- Подякували: 2956 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:09
andrijk777 написав: detroytred написав:
Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.
А що Все
? Можна конкретно?
Чесно ліньки.
Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.
Гугліть.
В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24225
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1989 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:14
Starikan написав: detroytred написав: lapay написав:
Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....
Є факти,а не домисли.
Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.
Також само мовчки з'їли б і НАТО.
Будь що.
Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців.
НАТО означало бы уже тогда полный разрыв связей с рашкой (а то и война).
Разумеется, ни пересичных, ни можновладцив такой вариант не устраивал.
Забудьте о НАТО, пуйло пойдет на любые меры, чтобы этого не допустить. И это прекрасно понимают на Западе.
Я в площині, що пересічні такі сякі.
Їх мнение)) важливе.
А на початку 90-х -- да хоть американським штатом.
Всі навпаки хотіли джинсів, Командо захоплювалися і т.д.
Без українізації бери і рушай хоч в НАТО, хоч в Америку.
І якби пересічні були такі вумні, що б передбачали війну з рашкою, тому б не погодилися, то приклад їх такої далекоглядні є в 2014-му.
Одні вирішили зачистити ригів і не очікували нападу рашки.
Інші вирішили позвати рашку і не очікували, що їх будуть *визволяти* танками.
Левова частка відповідальності й можливостей саме в можновладців.
Я так вважаю))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24225
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1989 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:17
detroytred написав:
По якій саме причині Янику була потрібна Європа (чи то пу йому грошей не дав, так він почав шантажувати, а потім і овсі реально усе робив для асоціації, бо надіявс, що європейці дадать грошей. Чи ще щось. Хоть бздик у голові), яка різниця-то???
Не дала Європа грошей, так він взяв у пу, тепер наобіцяви йому. І залишивши обіцянки Європі.
Це до попередніх фактичних дій ніякого відношення не має.
В те, що Янику до біса європейські цінності та тещо, в цьому ніхто не сумнівався. В тому числі й самі європейці.
Яник робив те, що йому вигідно на часі.
Було вигідно прямувати в Європу, прямував. Дали б гроші на переобратися, то й підписав.
Яник так само хотів в Європу, як Кучма в США. Поки давали гроші, по три рази на рік їздив клянчити у Клінтона, а коли там зрозуміли, куди ці гроші йдуть, так різко на Схід, і вигулькнув Яник прем1єром. Ще так Лукашенко хотів в Європу, поки молодь не вийшла на вулиці.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12202
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:18
detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.
А що Все
? Можна конкретно?
Чесно ліньки.
Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.
Гугліть.
В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити.
Тобто ви не знаєте, але так авторитетно заявляєте що він ВСЕ зробив.
Луценко - недруг, але не конкурент. Можна і випустити. Ось Тимошенко(конкурента) він так і не випустив.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3019
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:20
lapay написав: detroytred написав:
По якій саме причині Янику була потрібна Європа (чи то пу йому грошей не дав, так він почав шантажувати, а потім і овсі реально усе робив для асоціації, бо надіявс, що європейці дадать грошей. Чи ще щось. Хоть бздик у голові), яка різниця-то???
Не дала Європа грошей, так він взяв у пу, тепер наобіцяви йому. І залишивши обіцянки Європі.
Це до попередніх фактичних дій ніякого відношення не має.
В те, що Янику до біса європейські цінності та тещо, в цьому ніхто не сумнівався. В тому числі й самі європейці.
Яник робив те, що йому вигідно на часі.
Було вигідно прямувати в Європу, прямував. Дали б гроші на переобратися, то й підписав.
Яник так само хотів в Європу, як Кучма в США. Поки давали гроші, по три рази на рік їздив клянчити у Клінтона, а коли там зрозуміли, куди ці гроші йдуть, так різко на Схід, і вигулькнув Яник прем1єром. Ще так Лукашенко хотів в Європу, поки молодь не вийшла на вулиці.
Скільки давали грошей (копійки), на стільки й хотів, виконував.
Дали б достатньо, то й давно б США були.
Це ж наявно.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24225
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1989 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:26
detroytred написав:
Скільки давали грошей (копійки), на стільки й хотів, виконував.
Дали б достатньо, то й давно б США були.
Повії теж так думають - може колись за багатого заміж вийду.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12202
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:26
andrijk777 написав: detroytred"[quote="5213680:andrijk777 написав: detroytred написав:
Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.
А що Все
? Можна конкретно?
Чесно ліньки.
Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.
Гугліть.
В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити.
Тобто ви не знаєте, але так авторитетно заявляєте що він ВСЕ зробив.
Луценко - недруг, але не конкурент. Можна і випустити. Ось Тимошенко(конкурента) він так і не випустив.[/quote]
_____________________
Тобто я не сумніваюся в цьому.
Бо це дуже ймовірно.
Відсотків на 99,9999.
Тому й не перевіряю.
Розвієте. Визнаю свою наївність та необізнаність в даному питанні. Без проблем.
Але сумніватися, що для асоціації необхідно виконати ряд умов і вимог, ...
Я ж не на іспиті. І не на посаді.
Маю повне право на помилку.
Тобто я не заявляю авторитетно, як ви кажете.
Не треба на мене чіпшяти авторитетість))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24225
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1989 раз.
- Подякували: 3207 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|