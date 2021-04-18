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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7236723772387239> Додано: Пон 19 кві, 2021 17:42 lapay написав: Schmit написав: Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії. Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії.

Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.

Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу.... Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....

Є факти,а не домисли.



Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.



Також само мовчки з'їли б і НАТО.

Будь що.

Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців. Є факти,а не домисли.Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.Також само мовчки з'їли б і НАТО.Будь що.Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців. detroytred

Повідомлень: 24225 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 18:01 detroytred написав: Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

А що Все? Можна конкретно? А що? Можна конкретно? andrijk777

Повідомлень: 3019 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 18:02 detroytred написав: lapay написав: Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.

Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу.... Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу.... Є факти,а не домисли.

Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.

Також само мовчки з'їли б і НАТО.

Будь що.

Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців. Є факти,а не домисли.Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.Також само мовчки з'їли б і НАТО.Будь що.Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців.

НАТО означало бы уже тогда полный разрыв связей с рашкой (а то и война).

Разумеется, ни пересичных, ни можновладцив такой вариант не устраивал.



Забудьте о НАТО, пуйло пойдет на любые меры, чтобы этого не допустить. И это прекрасно понимают на Западе. НАТО означало бы уже тогда полный разрыв связей с рашкой (а то и война).Разумеется, ни пересичных, ни можновладцив такой вариант не устраивал.Забудьте о НАТО, пуйло пойдет на любые меры, чтобы этого не допустить. И это прекрасно понимают на Западе. Starikan 2 Повідомлень: 18092 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2150 раз. Подякували: 2956 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 18:09 andrijk777 написав: detroytred написав: Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

А що Все? Можна конкретно? А що? Можна конкретно?

Чесно ліньки.

Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.

Гугліть.



В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити. Чесно ліньки.Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.Гугліть.В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити. detroytred

Повідомлень: 24225 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 18:14 Starikan написав: detroytred написав: lapay написав: Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.

Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу.... Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу.... Є факти,а не домисли.

Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.

Також само мовчки з'їли б і НАТО.

Будь що.

Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців. Є факти,а не домисли.Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.Також само мовчки з'їли б і НАТО.Будь що.Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців.

НАТО означало бы уже тогда полный разрыв связей с рашкой (а то и война).

Разумеется, ни пересичных, ни можновладцив такой вариант не устраивал.



Забудьте о НАТО, пуйло пойдет на любые меры, чтобы этого не допустить. И это прекрасно понимают на Западе. НАТО означало бы уже тогда полный разрыв связей с рашкой (а то и война).Разумеется, ни пересичных, ни можновладцив такой вариант не устраивал.Забудьте о НАТО, пуйло пойдет на любые меры, чтобы этого не допустить. И это прекрасно понимают на Западе.

Я в площині, що пересічні такі сякі.

Їх мнение)) важливе.



А на початку 90-х -- да хоть американським штатом.

Всі навпаки хотіли джинсів, Командо захоплювалися і т.д.

Без українізації бери і рушай хоч в НАТО, хоч в Америку.



І якби пересічні були такі вумні, що б передбачали війну з рашкою, тому б не погодилися, то приклад їх такої далекоглядні є в 2014-му.

Одні вирішили зачистити ригів і не очікували нападу рашки.

Інші вирішили позвати рашку і не очікували, що їх будуть *визволяти* танками.



Левова частка відповідальності й можливостей саме в можновладців.

Я так вважаю)) Я в площині, що пересічні такі сякі.Їх мнение)) важливе.А на початку 90-х -- да хоть американським штатом.Всі навпаки хотіли джинсів, Командо захоплювалися і т.д.Без українізації бери і рушай хоч в НАТО, хоч в Америку.І якби пересічні були такі вумні, що б передбачали війну з рашкою, тому б не погодилися, то приклад їх такої далекоглядні є в 2014-му.Одні вирішили зачистити ригів і не очікували нападу рашки.Інші вирішили позвати рашку і не очікували, що їх будуть *визволяти* танками.Левова частка відповідальності й можливостей саме в можновладців.Я так вважаю)) detroytred

Повідомлень: 24225 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 18:17 Re: Політичні дискусії detroytred написав: По якій саме причині Янику була потрібна Європа (чи то пу йому грошей не дав, так він почав шантажувати, а потім і овсі реально усе робив для асоціації, бо надіявс, що європейці дадать грошей. Чи ще щось. Хоть бздик у голові), яка різниця-то???



Не дала Європа грошей, так він взяв у пу, тепер наобіцяви йому. І залишивши обіцянки Європі.

Це до попередніх фактичних дій ніякого відношення не має.



В те, що Янику до біса європейські цінності та тещо, в цьому ніхто не сумнівався. В тому числі й самі європейці.

Яник робив те, що йому вигідно на часі.

Було вигідно прямувати в Європу, прямував. Дали б гроші на переобратися, то й підписав. По якій саме причині Янику була потрібна Європа (чи то пу йому грошей не дав, так він почав шантажувати, а потім і овсі реально усе робив для асоціації, бо надіявс, що європейці дадать грошей. Чи ще щось. Хоть бздик у голові), яка різниця-то???Не дала Європа грошей, так він взяв у пу, тепер наобіцяви йому. І залишивши обіцянки Європі.Це до попередніх фактичних дій ніякого відношення не має.В те, що Янику до біса європейські цінності та тещо, в цьому ніхто не сумнівався. В тому числі й самі європейці.Яник робив те, що йому вигідно на часі.Було вигідно прямувати в Європу, прямував. Дали б гроші на переобратися, то й підписав.

Яник так само хотів в Європу, як Кучма в США. Поки давали гроші, по три рази на рік їздив клянчити у Клінтона, а коли там зрозуміли, куди ці гроші йдуть, так різко на Схід, і вигулькнув Яник прем1єром. Ще так Лукашенко хотів в Європу, поки молодь не вийшла на вулиці. Яник так само хотів в Європу, як Кучма в США. Поки давали гроші, по три рази на рік їздив клянчити у Клінтона, а коли там зрозуміли, куди ці гроші йдуть, так різко на Схід, і вигулькнув Яник прем1єром. Ще так Лукашенко хотів в Європу, поки молодь не вийшла на вулиці. lapay Повідомлень: 12202 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1177 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 18:18 detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав: Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

А що Все? Можна конкретно? А що? Можна конкретно?

Чесно ліньки.

Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.

Гугліть.



В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити. Чесно ліньки.Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.Гугліть.В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити.

Тобто ви не знаєте, але так авторитетно заявляєте що він ВСЕ зробив.

Луценко - недруг, але не конкурент. Можна і випустити. Ось Тимошенко(конкурента) він так і не випустив. Тобто ви не знаєте, але так авторитетно заявляєте що він ВСЕ зробив.Луценко - недруг, але не конкурент. Можна і випустити. Ось Тимошенко(конкурента) він так і не випустив. andrijk777

Повідомлень: 3019 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 18:20 lapay написав: detroytred написав: По якій саме причині Янику була потрібна Європа (чи то пу йому грошей не дав, так він почав шантажувати, а потім і овсі реально усе робив для асоціації, бо надіявс, що європейці дадать грошей. Чи ще щось. Хоть бздик у голові), яка різниця-то???



Не дала Європа грошей, так він взяв у пу, тепер наобіцяви йому. І залишивши обіцянки Європі.

Це до попередніх фактичних дій ніякого відношення не має.



В те, що Янику до біса європейські цінності та тещо, в цьому ніхто не сумнівався. В тому числі й самі європейці.

Яник робив те, що йому вигідно на часі.

Було вигідно прямувати в Європу, прямував. Дали б гроші на переобратися, то й підписав. По якій саме причині Янику була потрібна Європа (чи то пу йому грошей не дав, так він почав шантажувати, а потім і овсі реально усе робив для асоціації, бо надіявс, що європейці дадать грошей. Чи ще щось. Хоть бздик у голові), яка різниця-то???Не дала Європа грошей, так він взяв у пу, тепер наобіцяви йому. І залишивши обіцянки Європі.Це до попередніх фактичних дій ніякого відношення не має.В те, що Янику до біса європейські цінності та тещо, в цьому ніхто не сумнівався. В тому числі й самі європейці.Яник робив те, що йому вигідно на часі.Було вигідно прямувати в Європу, прямував. Дали б гроші на переобратися, то й підписав.

Яник так само хотів в Європу, як Кучма в США. Поки давали гроші, по три рази на рік їздив клянчити у Клінтона, а коли там зрозуміли, куди ці гроші йдуть, так різко на Схід, і вигулькнув Яник прем1єром. Ще так Лукашенко хотів в Європу, поки молодь не вийшла на вулиці. Яник так само хотів в Європу, як Кучма в США. Поки давали гроші, по три рази на рік їздив клянчити у Клінтона, а коли там зрозуміли, куди ці гроші йдуть, так різко на Схід, і вигулькнув Яник прем1єром. Ще так Лукашенко хотів в Європу, поки молодь не вийшла на вулиці.

Скільки давали грошей (копійки), на стільки й хотів, виконував.

Дали б достатньо, то й давно б США були.



Це ж наявно. Скільки давали грошей (копійки), на стільки й хотів, виконував.Дали б достатньо, то й давно б США були.Це ж наявно. detroytred

Повідомлень: 24225 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 18:26 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Скільки давали грошей (копійки), на стільки й хотів, виконував.

Дали б достатньо, то й давно б США були. Скільки давали грошей (копійки), на стільки й хотів, виконував.Дали б достатньо, то й давно б США були.

Повії теж так думають - може колись за багатого заміж вийду. Повії теж так думають - може колись за багатого заміж вийду. lapay Повідомлень: 12202 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1177 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 18:26 andrijk777 написав: detroytred"[quote="5213680:andrijk777 написав: detroytred написав: Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

А що Все? Можна конкретно? А що? Можна конкретно?

Чесно ліньки.

Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.

Гугліть.



В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити. Чесно ліньки.Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.Гугліть.В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити.

Тобто ви не знаєте, але так авторитетно заявляєте що він ВСЕ зробив.

Луценко - недруг, але не конкурент. Можна і випустити. Ось Тимошенко(конкурента) він так і не випустив.[/quote]

_____________________

Тобто я не сумніваюся в цьому.

Бо це дуже ймовірно.

Відсотків на 99,9999.

Тому й не перевіряю.



Розвієте. Визнаю свою наївність та необізнаність в даному питанні. Без проблем.

Але сумніватися, що для асоціації необхідно виконати ряд умов і вимог, ...



Я ж не на іспиті. І не на посаді.

Маю повне право на помилку.

Тобто я не заявляю авторитетно, як ви кажете.



Не треба на мене чіпшяти авторитетість)) Тобто ви не знаєте, але так авторитетно заявляєте що він ВСЕ зробив.Луценко - недруг, але не конкурент. Можна і випустити. Ось Тимошенко(конкурента) він так і не випустив.[/quote]_____________________Тобто я не сумніваюся в цьому.Бо це дуже ймовірно.Відсотків на 99,9999.Тому й не перевіряю.Розвієте. Визнаю свою наївність та необізнаність в даному питанні. Без проблем.Але сумніватися, що для асоціації необхідно виконати ряд умов і вимог, ...Я ж не на іспиті. І не на посаді.Маю повне право на помилку.Тобто я не заявляю авторитетно, як ви кажете.Не треба на мене чіпшяти авторитетість)) detroytred

Повідомлень: 24225 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7236723772387239> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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